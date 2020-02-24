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Ülkü Ocakları gecesinde kavga | İstiklal Marşı kavgayı durdurmadı

Kahramanmaraş Ülkü Ocakları tarafındarn düzenlenen Kurtuluş Gecesi etkinliğinde çıkan kavga, sahnede okunan istiklal Marşı'na rağmen durmadı.

24 Şubat 2020 Pazartesi 10:53
Ülkü Ocakları gecesinde kavga | İstiklal Marşı kavgayı durdurmadı


Ülkü Ocakları gecesinde kavga | İstiklal Marşı kavgayı durdurmadı



MHP ve Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen Kurtuluş Gecesi'nde çıkan kavga polis müdahalesiyle son buldu. Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100´üncü yıl dönümü için düzenlenen `Kurtuluş Gecesi´nde iki grup arasında çıkan kavgayı durdurmak için programın sunucusu, İstiklal Marşı´nı okumaya başladı ancak başarılı olamadı. Kavga eden iki gruba müdahal eden polis, zor kullanarak çok sayıda kişiyi salondan dışarı çıkardı. Salon dışında gerginlik devam ederken polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

Kahramanmaraş Ülkü Ocakları, şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıldönümü nedeniyle Kurtuluş Gecesi düzenledi. Sanatçı Mustafa Yıldızdoğan ile Atilla Yılmaz'ın sahne aldığı Merkez Spor Kompleksi'ndeki gece, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra MHP İl Başkanı Ertuğrul Doğan ile Ülkü Ocaklar İl Başkanı Hüseyin Kayış birer konuşma yaptı.

İKİ GRUP ARASINDA KAVGA ÇIKTI

Edinilen bilgilere göre konuşmaların ardından salonda iki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Bu sırada bir grup, görüntü alan gazetecileri engelleyip görüntüleri sildirmeye çalıştı. Sunucu, kavgayı sonlandırmak için İstiklal Marşı'nı okumaya başladı ancak taraflar kavga etmeye devam etti. Tarafları polisler güçlükle ayırdı.

DAHA SONRA PROGRAM DEVAM ETTİ

Kavganın ardından sahneye ilk çıkan Atilla Yılmaz oldu. Yılmaz, sevilen şarkılarını peş peşe seslendirirken, parçalarını zaman zaman hayranlarıyla birlikte söyledi. Yılmaz'ın ardından Ölürüm Türkiye'm türküsü ile sahne alan Mustafa Yıldızdoğan, geceyi organize edenlere ve salonu dolduranlara teşekkür etti.

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