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Ümit Özdağ | İkimizden biri ölene kadar iş devam edecek

06 Mayıs 2022 Cuma 14:32
Ümit Özdağ | İkimizden biri ölene kadar iş devam edecek

Ümit Özdağ | İkimizden biri ölene kadar iş devam edecek

İçişleri Bakanlığı'nın önüne gitmesi engellenen Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, TBMM önünde düzenlidiği basın toplantısında sert eleştirilerde bulundu

Türkiye bugün Süleyman Soylu ile Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ arasındaki polemiğe çevrildi. Bakan Süleyman Soylu'yu İçişleri Bakanlığı'nın önüne çağıran Ümit Özdağ, Meclis'in önüne geldi: Ancak Özdağ'ın burada düzenlediği basın toplantısını hükümete yakın şandaş medya görmedi, Yandaş TV kanalları Özdağ açıklama yaparken reklama gitmeyi tercih etti.

Önceki akşam yaptığı açıklama ile bugün saat 11.00'de İçişleri Bakanlığı binası önüne gideceğini duyuran ve Süleyman Soylu'yu tek başına düelloya davet eden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a polis engel oldu. Yandaş medya, Özdağ'ın yetkililerce durdurulduğu ve TBMM önünde açıklama yaptığı anları yayımlamamayı 'tercih etti'.

Kendisi için, "Adam yerine koymam, haysiyetsiz adam. Bu adam hayvandan aşağı bir adamdır. Soros çocuğudur ve operasyon çocuğudur. İstihbarat elemanı olduğu apaçık bellidir" ifadelerini kullanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu düelloya davet eden ve tek başına İçişleri Bakanlığı'nın önüne çağıran Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, cuma sabahı saat 10.40 civarında TBMM önüne geldi.

ÖZDAĞ'A POLİS ENGELİ

İçişleri Bakanlığı binasının önüne yürümek isteyen Ümit Özdağ yetkililer tarafından engellendi. Özdağ, yaşanan bu duruma tepki göstererek Soylu'ya seslendi. Özdağ, "Kapının önüne gel, polisler senin özel bodyguard'ın değil. Polislerin arkasına saklanma. Sen Cumhuriyet tarihinin en büyük kriminalisin" ifadelerini kullandı. 

İçişleri Bakanlığı'na 100 metre kala yürümesi engellenen Özdağ, Meclis önünde açıklamalarda bulundu. 

"İKİMİZDEN BİRİ ÖLENE KADAR..."

"Bugün Soylu'ya meydan okuyarak, İçişleri Bakanlığı önüne geleceğimi söyledim ve Soylu'ya çağrıda bulundum" diyen Özdağ, "Sen Karadeniz uşağısın, Ofluyum diyorsun... Sen Oflu değil, kofluymuşsun. Teröristleri izletmen gereken adamları benim peşime takmadın mı? Sen bu görevin bittikten sonra tutuklanacaksın. Sen Cumhuriyet tarihinin en büyük kriminalisin. İkimizden biri ölene kadar bu iş devam edecek. Ya özür dileyeceksin, ya sonuna kadar devam eder" sözlerini kullandı.

YANDAŞ MEDYA 'DÜELLOYU' GÖRMEDİ

Özdağ'ın TBMM önünden İçişleri Bakanlığı'na yürümek istediği ve Meclis önünde açıklama yaptığı o anları yandaş medya 'görmedi'. 

CNN Türk, Habertürk, TGRT, Haber Global, TRT Haber, NTV gibi kanallar; Özdağ'ın Soylu'ya düello davetini yayımlamamayı 'tercih etti'. Özdağ'ın açıklaması sırasında kanallar ya sabah akışına devam etti ya da reklama gitti.

İşte Özdağ'ın İçişleri Bakanlığı önüne gitmek üzere Meclis önüne geldiği ve açıklama yaptığı sırada yandaş medya...

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Ümit ÖzdağTbmmSüleyman SoyluGöçmenSuriyeliAfgan
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