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Ümit Özdağ ile AKP'li Babuşçu deprem bölgesinde birbirine girdi

Depremin bölgesinde incelemelerde bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile AKP Milletvekili Aziz Babuşçu Adıyaman'da karşılaştı. Babuşçu'nun başlattığı tartışmada Ümit Özdağ 'Ülkeyi felamete siz sürüklediniz' dedi.

13 Şubat 2023 Pazartesi 11:51
Ümit Özdağ ile AKP'li Babuşçu deprem bölgesinde birbirine girdi

Ümit Özdağ ile AKP'li Babuşçu deprem bölgesinde birbirine girdi


Sık sık ekranlarda 'Depremi siyasete alet etmeyin' çağrısı yapan AKP'li yöneticiler, vatandaş enkaz altında kurtarılmayı beklerken bile siyasi tartışmalar çıkarmaktan çekinmiyor. Bunlardan biri dün deprem bölgesi Adıyaman'da yaşandı. Bölgede incelemelerde bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile AKP Milletvekili Aziz Babuşçu arasında tartışma çıktı. Özdağ, o anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile yanındaki heyet, Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Adıyaman’a gitti. Afet bölgesinde incelemelerde bulunan Özdağ, ile AKP İstanbul Milletvekili Aziz Babuşçu, Adıyaman Üniversitesi’nde karşılaştı.

Aziz Babuşçu’nun “Üzüntülerimi belirtmek istiyorum. Özür dilemediniz, şov yapmayın” sözleri üzerine Ümit Özdağ, “Türk halkından özür dileyeceksiniz” dedi. İkilinin yüksek sesli tartışması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Ümit Özdağ görüntüleri “‘AK Parti sayesinde hepimiz Türk olmaktan kurtulduk’ diyen Aziz Babuşçu ile Adıyaman Üni’sinde karşılaştık. AK Parti elitlerine depremde ayrıcalıklı muamele tespitinden çok rahatsız olmuşlar. Gerçekleri söylemeye devam edeceğiz. Türkiye vatanımız. Sizin babanızın çiftliği değil” ifadeleriyle Twitter hesabında paylaştı.

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