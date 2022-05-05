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Ümit Özdağ, Soylu'ya seslendi | Yarın bakanlığın kapısına gel

Kendisine canlı yayında hakaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya seslenen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ "Türk polisinin arkasına saklanmadan bakanlık kapısında bekle" dedi.

05 Mayıs 2022 Perşembe 18:43
Ümit Özdağ, Soylu'ya seslendi | Yarın bakanlığın kapısına gel

Ümit Özdağ, Soylu'ya seslendi | Yarın bakanlığın kapısına gel


TGRT Haber'de katıldığı canlı yayında muhaliflerine hakaretler savuran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan hodri meydan. Ümit Özdağ Zafer Partisi Genel Merkezi'nden yaptığı açıklamayı sosyal medya hesabından duyurdu. 
Özdağ açıklamasında "Süleyman, ben yarın saat 11.00’de tek başıma ve silahsız İç İşleri Bakanlığı önünde olacağım. Zerre kadar cesaretin varsa beni şerefli Türk Polisinin arkasına saklanmadan bakanlık kapısında bekle. Kimin ne çocuğu olduğunu orada bütün Türk Milleti görecek." dedi.

SÜLEYMAN SOYLU'NUN O SÖZLERİ

Son Güncelleme: 05.05.2022 18:52
Anahtar Kelimeler:
Ümit ÖzdağSüleyman SoyluAnkaraPolitikaSon Dakika
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