Ümit Özdağ, Soylu'ya seslendi | Yarın bakanlığın kapısına gel



TGRT Haber'de katıldığı canlı yayında muhaliflerine hakaretler savuran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan hodri meydan. Ümit Özdağ Zafer Partisi Genel Merkezi'nden yaptığı açıklamayı sosyal medya hesabından duyurdu.

Özdağ açıklamasında "Süleyman, ben yarın saat 11.00’de tek başıma ve silahsız İç İşleri Bakanlığı önünde olacağım. Zerre kadar cesaretin varsa beni şerefli Türk Polisinin arkasına saklanmadan bakanlık kapısında bekle. Kimin ne çocuğu olduğunu orada bütün Türk Milleti görecek." dedi.

Süleyman, ben yarın saat 11.00’de tek başıma ve silahsız İç İşleri Bakanlığı önünde olacağım. Zerre kadar cesaretin varsa beni şerefli Türk Polisinin arkasına saklanmadan bakanlık kapısında bekle. Kimin ne çocuğu olduğunu orada bütün Türk Milleti görecek. pic.twitter.com/gtcnKxXVY8 — Ümit Özdağ (@umitozdag) May 5, 2022

SÜLEYMAN SOYLU'NUN O SÖZLERİ