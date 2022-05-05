Ümit Özdağ, Soylu'ya seslendi | Yarın bakanlığın kapısına gel
TGRT Haber'de katıldığı canlı yayında muhaliflerine hakaretler savuran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan hodri meydan. Ümit Özdağ Zafer Partisi Genel Merkezi'nden yaptığı açıklamayı sosyal medya hesabından duyurdu.
Özdağ açıklamasında "Süleyman, ben yarın saat 11.00’de tek başıma ve silahsız İç İşleri Bakanlığı önünde olacağım. Zerre kadar cesaretin varsa beni şerefli Türk Polisinin arkasına saklanmadan bakanlık kapısında bekle. Kimin ne çocuğu olduğunu orada bütün Türk Milleti görecek." dedi.
Süleyman, ben yarın saat 11.00’de tek başıma ve silahsız İç İşleri Bakanlığı önünde olacağım. Zerre kadar cesaretin varsa beni şerefli Türk Polisinin arkasına saklanmadan bakanlık kapısında bekle. Kimin ne çocuğu olduğunu orada bütün Türk Milleti görecek. pic.twitter.com/gtcnKxXVY8— Ümit Özdağ (@umitozdag) May 5, 2022
SÜLEYMAN SOYLU'NUN O SÖZLERİ
Soylu, Özdağ’a, ‘Soros çocuğu, istihbarat çocuğu, hayvandan aşağı bir adam’ nitelemelerini yapıyor.
Siyaset ağzı bu kadar kirlenmemişti.
AKP ile hayal gerçek oldu! https://t.co/WkABixrftf — Erdem Atay (@medreyata) May 5, 2022