Ümit Özdağ | Suriyeli'leri İçişleri Bakanı olarak yollayacağım

Türkiye'yi istila eden yabancıların neden olduğu sosyal, güvenlik ve ekonomik sorunlar çığ gibi büyürken muhalefet ve iktidar partileri bu konuda somut adımlar atılacağı sözleri veriyor. Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Türkiye'deki mülteciler hakkında "Söz ben İçişleri Bakanı olarak yollayacağım" dedi.

Öncelikle elinize sağlık gençler. Size Zafer Partisi’ndeki şablonları da verelim. Ve söz ben İçişleri Bakanı olarak yollayacağım. Ancak sadece Suriyeliler değil Türkiye’yi dünyanın lunaparkı zanneden, kadınlarımıza cariye muamelesi yapan, sokaklarımızı uyuşturucu cennetine… https://t.co/9yjtiKTT3d — Ümit Özdağ (@umitozdag) May 24, 2023

,Türkiye'deki mültecilerin geri dönüşleri hakkında, "Söz ben İçişleri Bakanı olarak yollayacağım" dedi.

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, CHP Gençlik Kolları'nın duvarlara "Suriyeliler gidecek" yazısını yazdığı anların videosunu paylaşarak tweet attı.

Özdağ, "Öncelikle elinize sağlık gençler. Size Zafer Partisi’ndeki şablonları da verelim. Ve söz ben İçişleri Bakanı olarak yollayacağım. Ancak sadece Suriyeliler değil Türkiye’yi dünyanın lunaparkı zanneden, kadınlarımıza cariye muamelesi yapan, sokaklarımızı uyuşturucu cennetine çeviren, selefi cihatçı örgütlenme yapan ve yılda 11 milyar dolarımızı yiyen herkes gidecek. Bugün saat 11.00’i bekleyin" dedi.