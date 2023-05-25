Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 16°
parçalı az bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Ümit Özdağ | Suriyeli'leri İçişleri Bakanı olarak yollayacağım

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde Millet İttifakı'nı destekleyeceğini açıklayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ "Suriyeli'leri İçişleri Bakanı olarak yollayacağım" dedi.

25 Mayıs 2023 Perşembe 01:02
Ümit Özdağ | Suriyeli'leri İçişleri Bakanı olarak yollayacağım

Ümit Özdağ | Suriyeli'leri İçişleri Bakanı olarak yollayacağım

Türkiye'yi istila eden yabancıların neden olduğu sosyal, güvenlik ve ekonomik sorunlar çığ gibi büyürken muhalefet ve iktidar partileri bu konuda somut adımlar atılacağı sözleri veriyor. Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Türkiye'deki mülteciler hakkında "Söz ben İçişleri Bakanı olarak yollayacağım" dedi.


Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ,Türkiye'deki mültecilerin geri dönüşleri hakkında, "Söz ben İçişleri Bakanı olarak yollayacağım" dedi.

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, CHP Gençlik Kolları'nın duvarlara "Suriyeliler gidecek" yazısını yazdığı anların videosunu paylaşarak tweet attı.

Özdağ, "Öncelikle elinize sağlık gençler. Size Zafer Partisi’ndeki şablonları da verelim. Ve söz ben İçişleri Bakanı olarak yollayacağım. Ancak sadece Suriyeliler değil Türkiye’yi dünyanın lunaparkı zanneden, kadınlarımıza cariye muamelesi yapan, sokaklarımızı uyuşturucu cennetine çeviren, selefi cihatçı örgütlenme yapan ve yılda 11 milyar dolarımızı yiyen herkes gidecek. Bugün saat 11.00’i bekleyin" dedi.

Son Güncelleme: 25.05.2023 01:52
Anahtar Kelimeler:
Ümit ÖzdağZafer Turizm
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CHP'den AKP il başkanlığı binalarına 'Siyah Çelenk'
CHP'den AKP il başkanlığı binalarına 'Siyah Çelenk'
Aykut Erdoğdu ikinci tur seçim öncesi uyardı
Aykut Erdoğdu ikinci tur seçim öncesi uyardı
Gökhan Zan TBMM'ye giremedi
Gökhan Zan TBMM'ye giremedi
Kemal Özkiraz gözaltına alındı
Kemal Özkiraz gözaltına alındı
Muharrem İnce adaylıktan çekildi, gençler kime oy verecek?
Muharrem İnce adaylıktan çekildi, gençler kime oy verecek?
AKP Konya'da yeni gerginlikler peşinde
AKP Konya'da yeni gerginlikler peşinde
Kemal Kılıçdaroğlu | 8 bakan 17 kez eğitim sistemi değişti
Kemal Kılıçdaroğlu | 8 bakan 17 kez eğitim sistemi değişti
Kılıçdaroğlu'ndan uluslararası projeye Doğu Türkistan vurgusu
Kılıçdaroğlu'ndan uluslararası projeye Doğu Türkistan vurgusu
CHP'den Deep Fake uyarısı | Planlarını biliyoruz
CHP'den Deep Fake uyarısı | Planlarını biliyoruz
Kılıçdaroğlu sığınmacılar konusunda net konuştu
Kılıçdaroğlu sığınmacılar konusunda net konuştu

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim