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Ümit Özdağ yeni parti mi kuracak?

Son yıllarda Ankara kulisi bilgilerinin büyük bölümü tutmayan gazeteci yazar Abdülkadir Selvi, İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ'ın yeni parti kuracağını iddia etti.

16 Kasım 2020 Pazartesi 09:07
Ümit Özdağ yeni parti mi kuracak?

Ümit Özdağ yeni parti kuracak mı?



Son bir yıldır 'Kabine'de değişiklik geliyor' kulisleriyle sık sık gündemde tartışmalara neden olan Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, Prof. Dr. Ümit Özdağ'ın İYİ Parti'den ayrılması ya da uzaklaştırılması halinde yeni bir siyasi parti kuracağını yazdı. 
İktidara yakın isimlerden Selvi yazısında Prof. Dr. Ümit Özdağ'ın kuracağı partinin Mustafa Sarıgül ve Muharrem İnce'den daha çok şansı olacağını ileri sürdü. 

İYİ Parti Disiplin Kurulu'nda bugün ihracının görüşülecek olan milletvekili Ümit Özdağ'ın yeni bir parti kuracağı iddia edildi. Söz konusu iddia siyaset gündemine bomba gibi düştü.

İYİ Parti İstanbul il Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğuna dair yaptığı açıklamlarla olay yaratan Prof. Dr. Ümit Özdağ için Disiplin Kurulu bugün toplanıyor.

ÜMİT ÖZDAĞ'IN İYİ PARTİ'DEN İHRACI GÜNDEMDE

Kritik toplantıda Özdağ'ın partiden ihraç edilip edilmeyeceği karara bağlanacak.

ÜMİT ÖZDAĞ YENİ PARTİ Mİ KURACAK?

Ümit Özdağ'ın İYİ Parti'de ayrılıp ayrılmayacağı merak edilirken Ankara kulislerinde şoke etkisi yaratan bomba bir iddia gündeme geldi.

Gazeteci Abdulkadir Selvi, Hürriyet'teki bugünkü yazısında Ümit Özdağ'ın İYİ Parti'den ayrılarak yeni bir parti kuracağını iddia etti.

Selvi, Özdağ'ın Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül’e göre etrafına daha çok milletvekili toplayacağını belirtti.

'Ankara kulisleri' konusunda yıllardır verdiği bilginin çoğu tutmayan Abdülkadir Selvi'nin son yazısında yer alan bilgilerin kaynağı ise henüz belli değil.

Son Güncelleme: 16.11.2020 09:11
Anahtar Kelimeler:
Ümit ÖzdağYeni Partiİyi Parti
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