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Üniversiteli öğrenci ağladı, Akşener şoke oldu | Yuh olsun bize

İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Mersin gezisi sırasında yol üstünde sohbet ettiği üniversite öğrencisi genç kızın göz yaşlarını görünce dayanamadı 'Yuh olsun bize' dedi

21 Şubat 2022 Pazartesi 17:50
Üniversiteli öğrenci ağladı, Akşener şoke oldu | Yuh olsun bize

Üniversiteli öğrenci ağladı, Akşener şoke oldu | Yuh olsun bize



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e dert yanan öğrenci gözyaşlarını tutamadı. Akşener, "Cemre bu yaşta ağlıyorsun be kızım... Yuh olsun bize be..." ifadelerini kullandı.
 
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mersin programı kapsamında ziyaretlerini Akdeniz ilçesinde sürdürdü.

Ziyaret sırasında üniversiteye hazırlanan iki genç, Akşener'in yanına gelerek, ''Sınav ücretlerini duymuşsunuzdur. Her sene 20-30 TL zam yapıyorlar. Bazılarımızın ailesi bunu karşılayabilirken bazılarımız kendi karşılamak zorunda kalıyor. Kitap fiyatlarına 10 dakikada bir zam yapıyorlar ve bizim her kaynağı görmemiz lazım. Çünkü ÖSYM’nin başında kimlerin olduğunu bilmiyoruz. Olimpiyat sorularıyla hepimizi aynı kefeye koymaya çalışıyorlar. Sadece eğitim sorunu da değil, ekonomik açıdan da bu durumdayız. Artık derhaneye giriş çıkışlarda hiçbir şey alamaz olduk. Her şey çok pahalı. Esnafa da hiçbir şey söyleyemiyoruz, onlar da pahalıya alıyorlar'' ifadelerini kullandı.

BİZİM NE OLACAĞIMIZIN DA GARANTİSİ YOK

İsminin Cemre olduğunu belirten öğrenci, ''Seçimlerde ne olacağını hiçbir zaman kestiremiyoruz, umudumuzu kaybetmemeye çalışıyoruz. Sizleri böyle yakalayıp konuşmak için çabalıyoruz. Ama hiçbir şeyin garantisi yok. Siz gittikten sonra bizim ne olacağımızın da garantisi yok'' dedi.

YUH OLSUN BİZE BE

Ağlayan Cemre'ye sarılan Akşener, ''Cemre bu yaşta ağlıyorsun be kızım… Yuh olsun bize be…” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Meral Akşenerİyi Parti
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