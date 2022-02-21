Üniversiteli öğrenci ağladı, Akşener şoke oldu | Yuh olsun bize
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e dert yanan öğrenci gözyaşlarını tutamadı. Akşener, "Cemre bu yaşta ağlıyorsun be kızım... Yuh olsun bize be..." ifadelerini kullandı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mersin programı kapsamında ziyaretlerini Akdeniz ilçesinde sürdürdü.
BİZİM NE OLACAĞIMIZIN DA GARANTİSİ YOK
İsminin Cemre olduğunu belirten öğrenci, ''Seçimlerde ne olacağını hiçbir zaman kestiremiyoruz, umudumuzu kaybetmemeye çalışıyoruz. Sizleri böyle yakalayıp konuşmak için çabalıyoruz. Ama hiçbir şeyin garantisi yok. Siz gittikten sonra bizim ne olacağımızın da garantisi yok'' dedi.
YUH OLSUN BİZE BE
Ağlayan Cemre'ye sarılan Akşener, ''Cemre bu yaşta ağlıyorsun be kızım… Yuh olsun bize be…” ifadelerini kullandı.