Vatandaş Akşener'e böyle seslendi | Kurtar bizi Meral abla

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Devlet demek, devleti yönetmek demek; açını doyurmak, çıplağını giydirmek demektir. Saraylarda yan gelip yatmak demek değildir. Bunlar kul hakkıdır.” dedi. Mazot fiyatlarından şikayetçi olan bir vatandaşın "Kurtar bizi Meral abla" diyerek dert yanması dikkat çekti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf ziyareti içinde gittiği Manisa'nın Salihli ilçesinde kendisini bekleyen kalabalığa hitap etti.

20 Ocak 2020 tarihinden bu yana il il, ilçe ilçe gezdiğini hatırlatan Akşener, neden esnaf ziyaretleri gerçekleştirdiğini anlattı.

Esnaf dükkanları içinde dinlediği dertleri Meclis'te kamuoyu ile paylaştıklarını söyleyen Akşener, "Dükkanların içindeki esnaf kardeşimin müşterisi velinimettir. Seçmen uzun bir zamandır bu ülkede velinimet olmaktan çıktı. Bize ait olmayan Allah'ın yarattığı her bir konu üzerinden birbirimize çarpıştırıldık. Sonuç itibariyle komşunun komşuya düşman ilan edildiği bir sistemden, siyasetçi esnafı kazandı; seçmen kaybetti, millet kaybetti." dedi.

İşte sizi bu çocuklarımızın ahı götürecek! pic.twitter.com/ZF52FEF7sx — Meral Akşener (@meral_aksener) June 17, 2022

Çiftçiler için çağrıda bulunan İYİ Parti lideri, dolu nedeniyle zarar gören ürünlerin bedelinin ödenmesini istedi.

Esnaf dükkanlarının içinde acı çeken çiftçileri, sanayinin ürettiği ne varsa satmaya çalışan esnafın dertlerini gördüğünü söyleyen Akşener, "Senin çocuğun 92 puan alıp atanamamışken, mülakatta elenmişken, yanında AK Partili dayısı olan gencin 58 puanla ballı maaşlara atandığının bilgisini alıyorum. Bakın 5 maaşlı, 10 maaşlı, 11 maaşlı danışmanlar var. Haram olsun, zıkkım olsun. Senin çocuğun mutsuzken, işsizken, atanamadığı için büyükşehirlerde moto kurye olabilmek için ehliyet almaya gayret ederken; 5 maaş alan, hiçbir iş yapmayan, yan gelip yatan danışmanlar var bu ülkede." şeklinde konuştu.

"Esnaf müşterisini velinimet görüyor. Siyasetçiler ise seçmenini velinimet görmüyor" diyen Akşener, "Dolayısıyla siyasetçilerin her birini benim gibi buraya getireceksiniz. Sizinle beraber el ele vereceğiz ve harami düzeni birlikte yıkacağız." ifadelerini kullandı.

Mazot fiyatlarından dert yanan bir vatandaşın “Kurtar bizi Meral abla” demesinden sonra konuşmasını sürdüren Akşener şunları söyledi:

"Ey bizi idare edenler; vatandaşın, milletin, seçmenin burasına gelmiş demek. Gencecik bir kardeşim ağlayarak '7 ineğimi, memesinden süt damlayan ineğimi kesime götürdüm.' dedi. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu bir vebaldir. Siz o ineklerin sütlerinin satılmasını, bu genç kardeşimin geçimini bu sütle sağlamasını yapmak zorundasınız. Bu sizin göreviniz. Devlet demek, devleti yönetmek demek; açını doyurmak, çıplağını giydirmek demektir. Saraylarda yan gelip yatmak demek değildir. Bunlar kul hakkıdır. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum; az kaldı. Birlikte el ele verip bu harami düzeni yıkacağız."

Telekom üzerinden Haririler'e 24 milyar lira verildiğini de ekleyen Akşener, bu para ile yapılabilecekleri anlattı.