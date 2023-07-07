Vatandaş ilaç bulamazken, Suriyeliye bedava dağıtılıyor





Kendi vatandaşının ilaca erişimi her geçen gün zorlaşırken, Suriyeliler bedava ilaçları dilediği kadar alabiliyor. Çok sayıda Suriyeli'nin ilaç kaçakçıları ile iş birliği sık sık basına yansırken, büyük kentlerde eczaneler ilaç tedariğinde aylardır zorluk çekiyor. Konuyu TBMM gündemine taşışyan CHP'li Burhanettin Bulut önemli açıklamalarda bulundu.

“Vergisini veren vatandaş katılım payı öderken, Suriyelilere ilacın bedelsiz olarak verilmesi büyük bir haksızlık” diyen Bulut, Suriyeli sığınmacılara değil, sığınmacı yaratan politikalara karşı olduklarını vurguladı. Bulut, Türkiye’de’nın Suriyeli sığınmacıların her ay 1 milyon reçetesini bedelsiz karşıladığını söyledi.

CHP’li Bulut, “Aylık 1 milyon reçete yıllık olarak 12 milyon reçeteye tekabül ediyor. İlaçta mutlak suretle dışa bağımlı olan Türkiye’de Suriyeli sığınmacılara harcanan ilaç bedeli 3 milyar TL. Suriyeli sığınmacıların elbette ilaç ihtiyacını karşılamak zorundasınız ancak kuralları olmalı” ifadelerini kullandı.

‘KİM ÖDÜYOR?’

Bulut “Suriyeli sığınmacıların ilaç bedelini kim ödüyor, bilmiyoruz” diye sordu ve ekledi: “Sağlık Bakanı ‘Paraları ‘AB fonundan veriyoruz’ diyor. Cumhurbaşkanı, ‘20 milyar dolar harcadık’ diyor. Konu iç siyasete malzeme olunca da ‘Avrupa’dan alıyoruz’ diyor. Harcanan paranın hesabı bugünkü sistemde görünebilir değil. TBMM’nin denetleme hakkı da elinden alındı.”

