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Yabancı seçmenler kaderemizle oynayacak

Konut satın alarak vatandaşlık hakkı elde eden çoğunluğu afgan, pakistan ve arap ülkelerinden İstanbul'u adeta istila eden yabancılar, Türk halkının geleceğini belirleyecek güce ulaştı.

26 Mayıs 2023 Cuma 21:56
Yabancı seçmenler kaderemizle oynayacak

Yabancı seçmenler kaderemizle oynayacak


Yabancı istilasına uğrayan İstanbul'da Türkiye'nin kaderini etkileyecek güce ulaştığı ifade ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, son 5 yılda yabancıların 274 bin 258 konut aldığını ve her 6 yeni seçmenden birinin bu yolla vatandaşlık alan yabancı olduğunu söyledi.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökçe, son 5 yılda yabancıların 274 bin 258 konut aldığını ve her 6 yeni seçmenden birinin bu yolla vatandaşlık alan yabancı olduğunu belirtti. Gökçe “Bu durum demokratik işleyişimizi etkileyecek bir tablo olduğunu gösteriyor. Konut karşılığı vatandaşlık uygulamasına son verilmelidir" çağrısı yaptı.


Gökçe sosyal medya hesabından paylaştığı analiz yazısında konut karşılığında verilen vatandaşlığın demokratik işleyişi etkileyeceğini belirterek şu değerlendirmelerde bulundu:

“Konut karşılığı vatandaşlık uygulaması 2017 yılında başladı. 2017 – 2022 döneminde yabancılar 274.258 konut aldı. Her 6 yeni seçmenden biri bu yolla vatandaşlık almış yabancı. 2017 – 2022 döneminde Irak uyruklular 41 bin 182, İran uyruklular 35 bin 335, Rusya Federasyonu vatandaşları 31 bin 290 konut aldı. 2022 yılında yabancıların en çok konut aldığı 3 il ise İstanbul, Antalya ve Mersin oldu.

'750 BİNE YAKLAŞAN YENİ BİR SEÇMEN GRUBU ORTAYA ÇIKTI'

Yabancılara konut satışının konut piyasasında yüzde 5'e yakın bir orana ulaşması konut ve kira fiyatlarının artmasına, vatandaşlarımızın da konut erişiminin azalmasına neden oluyor. OECD ülkeleri arasında Türkiye konut fiyatlarının en fazla arttığı ülke.

Yabancılara konut satışının bir önemli sonucu daha var. Bu da demokrasimizle ilgili. 274 bin 258 konutu alan herkese ailesiyle vatandaşlık veriliyor. Her birinin 3 kişilik bir ailesi olsa 750 bine yaklaşan yeni bir seçmen grubu ortaya çıkıyor.

'YABANCILARA KONUT SATIŞI DURDURULMALIDIR'

Son 5 yılda Türkiye’de seçmen sayısı 59 milyon 354 binden 64 milyon 190 bine çıktı. Yani seçmen sayısı 4.8 milyon arttı. Bu da demek oluyor ki her 6 yeni seçmenden biri yabancı. Bu durum da demokratik işleyişimizi etkileyecek bir tablo olduğunu gösteriyor.

Konut karşılığı vatandaşlık uygulamasına son verilmelidir. Anayasamıza göre vatandaşların konut hakkını koruyacak tedbirleri almak devletin görevidir. Vatandaşlarımızın yaşadığı konut krizi son bulana kadar yabancılara konut satışı da durdurulmalıdır."

Anahtar Kelimeler:
YabancılarSığınmacılmarİBBİstanbul
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