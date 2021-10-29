Yalova Valisi gençlerden 'Ulemanın izinden' gitmelerini istedi





Yalova Valisi Muammer Erol, 29 Ekim Cumhuriyet'in kuruluşu hakkındaki mesajından, gençlere 'din alimlerinden oluşan sınıf' anlamına gelen ulemaların izinden gitmeyi önerdi. Erol'a CHP'li Ali Mahir Başarır'dan sert tepki geldi. Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre, Yalova Üniversitesi Öğrenci Yaşam Merkezi'nde 29 Ekim konuşması yapan Yalova Valisi Erol, "Ulemanın izinde gittiği müddetçe milletlerin dünü de yarını da güzel olmuştur, olacaktır” ifadelerini kullandı.

Ulema, "Müslüman ülkelerde eğitimli din alimlerinden oluşan sınıf" anlamına geliyor.

Gençlere ulemanın izinden gitmesini öneren Erol'atepki gösterdi.

Vali Muammer Erol'u kınayan Başarır, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden gidenler bilimin, ilimin izinden gidenlerdir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün adını ağzına almamak için, ‘ulemanın izinden gidenler’ diyerek söze başlayan Yalova Valisi'ni şiddetle kınıyorum. Yalova Valisi hangi yüzyılda kalmıştır. Bu ülkenin bir valisi, bu ülkenin kurtarıcısının adını ağzına almaktan imtina ediyorsa çok yazık. Sayın Vali, bu ülkenin dünü ve yarını aydınlıksa bunu Atatürk’e borçlusun” dedi.

Başarır, sözlerinin devamında, “Sayın Vali unutmasın ki bugün o koltukta oturuyorsa, bu ülkemizin kurtuluşunun ve kuruluşunun mimarı olan Atatürk sayesindedir" diyerek şöyle seslendi:

"Oturmuş olduğun, o koltuğun arkasındaki bizlere uygarlık yolu gösteren Gazi Mustafa Kemal Atatürk resmini, göstermelik olarak düşünme. Ruhunda yaşat ki bu topluma, bu halka hizmet vermek adına inançlı ol. Halkımızın tek bir yol göstericisi vardır. O da Mustafa Kemal Atatürk’tür. Bu millet ulemanın izinde değil, Atatürk’ün izindedir. Sayın Vali bu açıklamayı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Yalova’da yapıyorsan, sen Yalova’ya yakışmıyorsun demektir. Cumhuriyet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk demek, aydınlık demek. Bunu lütfen o kafana sok!”