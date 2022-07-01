Yeni asgari ücret açlık sınırı altında kaldı | 5 bin 500 TL

Milyonlarca çalışanın gün boyu beklediği asgari ücret zammı bugün açıklandı. Açlık sınırının altında kalan 2022 asgari ücret açıklanmasının ardından kamuoyunun değişik kesimlerinden tepkiler geldi.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında son toplantısını yaptı.

Erdoğan'ın açıklamasına göre, 1 Temmuz 2022'den itibaren geçerli olacak asgari ücret net 5 bin 500 TL oldu.

Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkan satırbaşları:

''Aziz milletim, asgari ücret komisyonumuzun kıymetli üyeleri, sizleri muhabbetle selamlıyorum. Bilindiği gibi Türkiye bir süredir maruz kaldığı ekonomik tuzaklara karşı yeni bir programı uygulamaktadır. Başarıyla yürütürken önce salgın ardından savaşın bozduğu dengeler sebebiyle yeni durumla karşı karşıya geldik. Kurdaki ve enflasyondaki yükselişle yaşadık. Enflasyon sadece ülkemizin değil, tüm dünyanın en öncelikli sorunudur. Ekonomik işleyişe ve insanların hayatlarına olan etkisi aynıdır. Bu anlayışla her gelişmeyi takip ederken, asıl dikkatimizi ve önceliğimizi kendi vatandaşlarımızın sorunlarının çözümüne verdik, veriyoruz.

Vatandaşlarımızın günlük hayatlarında enflasyon sebebiyle yaşadığı sıkıntıları asla görmezden gelmedik. Çalışanlar başta olmak üzere her bir insanımızın refah kaybını telafi edecek pek çok tedbiri aldık, almaya devam ediyoruz. İstihdamın 30.5 milyona yaklaşması bu çabalarımızın ürünüdür.

Yılbaşında hem asgari ücrette hem memur ve emekli maaşlarında ciddi artışlar yapmıştık. Emekçilerimizin ücretlerinde yüzde 50 gibi tarihi artışı gerçekleştirmiştik. Artışın tamamını işverenin üstüne de yıkmadık. Aralık ve ocak aylarının enflasyonda yol açtığı kamburun artışların yetersiz kalmasına sebep olduğunu tespit ettik. Kamu çalışanları ve tüm emekli maaşlarına yüzde 40'ın üzerinde bir enflasyon farkı zaten yapılacak.

YENİ ASGARİ ÜCRET NET 5500 LİRA

Bakanlığımız talimatımızla komisyonu topladı. Bakanlığımızın görüş ve anlayış birliği içinde yürüttüğü çalışmada yeni rakam belirledik. Asgari ücrete temmuzdan geçerli yüzde 30 oranında bir ara artış yapıyoruz. Buna göre yeni asgari ücret net 5500 lira olacaktır. Devletimiz işverenlere de 100 lira destek verecektir.''

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamaları:

''Asgari ücret komisyonu bugüne kadar yıllık olarak toplantılarını gerçekleştiriyordu, enflasyon etkisi, ekonomideki dalgalanmalar, ilave müdahaleye ihtiyaç olduğu konusunda görüş bildirdiniz. Komisyonumuz çalışmalarını yaptı. Biz, sizin sık sık altını çizdiğiniz, çalışanlarımızı asgari ücrete karşı koruyacağız. Bu görevi de bize verdiniz. Asgari ücretin vergi dışı bırakılması bugün de yansıyacaktır. Kamu çalışanları da 300-350 lira civarı buradan gelir elde edeceklerdir.''

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol'un açıklamaları:

''Bugün çok kıymetli bir kararın paylaşımı için bir aradayız. Biz bugün TİSK olarak ülkemiz için faydalı her kararın arkasında durduk. Aralık sonunda güzel bir rakam belirlendi. Cumhurbaşkanımızın katılımıyla açıklandı. 2022 asgari ücreti olarak tespit edildi ancak konjonktürde bu seneye özel, yıl sonunu beklemeden güncelleme için toplandık. Rakam konusunda farklı görüşler olabilir ama imkanlarımızı zorlayarak bir dengeyi bulmaya gayret ettik. Belirlenen rakamın üzerine çıkma imkanı olanlara da adım atma çağrısında bulunuyorum. Yıl sonunu beklemeden üçlü saç ayağı burada bir araya geldi. Üçlü mutabakatla asgari ücret güncelleniyor.''

Türk İş Başkanı Ergün Atalay'ın açıklamaları:

''15 gün evvel ziyarette çalışanlarla ilgili taleplerimizi ilettik. Sağ olun komisyonu topladınız. Gerekçelerimizi sayın bakanımız biliyor. İnşallah toplumu mennun edecek bir rakam olur da toplum rahat eder.''



ERDOĞAN ZAM ORANINI KARIŞTIRDI

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete zam oranını yüzde 25 olarak açıklayan Erdoğan'a uyarıda bulundu. Erdoğan, bu uyarının üzerine zam oranının yüzde 30 olduğunu belirtti.

‘AÇLIK SINIRININ ALTINDA KALDI!’

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), 2022 Haziran’a ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı verilerini açıkladı. Buna göre, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı haziranda 6 bin 391 TL’ye, yoksulluk sınırı ise 20 bin 818 TL’ye yükseldi.

Böylece bugün 5.500 TL olarak açıklanan asgari ücret açlık sınırının altında kaldı.