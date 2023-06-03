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Yeni kabinede sürpriz isimler | Şimşek geri döndü

Merakla beklenen yeni kabine belli oldu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabinede bulunan isimleri açıkladı.

03 Haziran 2023 Cumartesi 23:39
Yeni kabinede sürpriz isimler | Şimşek geri döndü

Yeni kabinede sürpriz isimler | Şimşek geri döndü


Seçimlerin ardından ekonomide merakla beklenen isim olan Mehmet Şimşek Hazine ve Maliye Bakanlığı'na getirilirken, İçişleri Bakanlığı'na eski İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı ise Türk Silahlı Kuvvetleri Başkanı Yaşar Güler oldu. Hakan Fidan'dan boşalan MİT Başkanlığı'na ise İbrahim Kalın getirildi.

Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı koltuğuna Cevdet Yılmaz otururken, yeni kabinede ilk kez bakan olan 15 isim yer aldı. Cumhurbaşkanlığı Erdoğan'ın kabinesinde geçmiş dönemden sadece Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yer alırken, 15 yeni isim kabinede kendine yer buldu.


İşte yeni AKP kabinesindeki görev isimler ve görevleri:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Cevdet Yılmaz

Dışişleri Bakanlığı: Hakan Fidan

İçişleri Bakanlığı: Ali Yerlikaya

Adalet Bakanlığı: Yılmaz Tunç

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Mehmet Şimşek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Mahinur Özdemir Göktaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Vedat Işıkhan

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: Mehmet Özhaseki

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Alparslan Bayraktar

Gençlik ve Spor Bakanlığı: Osman Aşkın Bak

Kültür ve Turizm Bakanlığı: Mehmet Nuri Ersoy

Milli Eğitim Bakanlığı: Yusuf Tekin

Milli Savunma Bakanlığı: Yaşar Güler

Sağlık Bakanlığı: Fahrettin Koca

Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı: Mehmet Fatih Kacır

Tarım ve Orman Bakanlığı: İbrahim Yumaklı

Ticaret Bakanlığı: Ömer Bolat

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Abdülkadir Uraloğlu

Anahtar Kelimeler:
KabineAkp
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