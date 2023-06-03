Yeni kabinede sürpriz isimler | Şimşek geri döndü
Seçimlerin ardından ekonomide merakla beklenen isim olan Mehmet Şimşek Hazine ve Maliye Bakanlığı'na getirilirken, İçişleri Bakanlığı'na eski İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı ise Türk Silahlı Kuvvetleri Başkanı Yaşar Güler oldu. Hakan Fidan'dan boşalan MİT Başkanlığı'na ise İbrahim Kalın getirildi.
Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı koltuğuna Cevdet Yılmaz otururken, yeni kabinede ilk kez bakan olan 15 isim yer aldı. Cumhurbaşkanlığı Erdoğan'ın kabinesinde geçmiş dönemden sadece Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yer alırken, 15 yeni isim kabinede kendine yer buldu.
İşte yeni AKP kabinesindeki görev isimler ve görevleri:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Cevdet Yılmaz
Dışişleri Bakanlığı: Hakan Fidan
İçişleri Bakanlığı: Ali Yerlikaya
Adalet Bakanlığı: Yılmaz Tunç
Hazine ve Maliye Bakanlığı: Mehmet Şimşek
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Mahinur Özdemir Göktaş
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: Mehmet Özhaseki
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Alparslan Bayraktar
Gençlik ve Spor Bakanlığı: Osman Aşkın Bak
Kültür ve Turizm Bakanlığı: Mehmet Nuri Ersoy
Milli Eğitim Bakanlığı: Yusuf Tekin
Milli Savunma Bakanlığı: Yaşar Güler
Sağlık Bakanlığı: Fahrettin Koca
Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı: Mehmet Fatih Kacır
Tarım ve Orman Bakanlığı: İbrahim Yumaklı
Ticaret Bakanlığı: Ömer Bolat
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Abdülkadir Uraloğlu