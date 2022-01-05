Yeni zam dalgası uyarısı | Tsunami geliyor



Üretici ve tüketici enflasyonu arasında 12 aylık periyodu gösteren tabloyu paylaşan Öztrak, “Üretici enflasyonundan tüketiciye görülmemiş bir tsunami geliyor. Üretici ile tüketici enflasyonu arasındaki fark 44 puan. Bu tüm zamanların rekoru. Bu gelen tsunamiye karşı, başta emekli ve dar gelirlilerimizin korunması şart. Aksi halde çok büyük bir sosyal felaket kapıda” dedi.

“ZİRVE GÖRÜLMEDİ”

TÜİK'in rakamlarını dünkü açıklamasında “Bugüne kadar görülmemiş bir rekor” diye değerlendiren Öztrak, 2002’den beri en yüksek enflasyonun görüldüğünü vurgulayarak şu uyarılarda bulunmuştu:

Üretici enflasyonundan tüketiciye görülmemiş bir tsunami geliyor.

Üretici ile tüketici enflasyonu arasındaki fark 44 puan. Bu tüm zamanların rekoru.

Bu gelen tsunamiye karşı, başta emekli ve dar gelirlilerimizin korunması şart.

Aksi halde çok büyük bir sosyal felaket kapıda. pic.twitter.com/vHxNdgEAVH — Faik Öztrak (@faikoztrak) January 4, 2022

Hangi kulpu takarsa taksın, hayat pahalılığı milleti yakıp kavuruyor. Tencereleri ve cüzdanları boşaltıyor. Milleti silindir gibi ezip geçiyor. Ama işin kötüsü turbun büyüğü heybede. Üretici fiyatları 2021'de yüzde 80 artmış. Bu, 2002 Şubat ayından bu yana en yüksek üretici enflasyon.

Üretici ve tüketici fiyatları arasındaki fark tam 44 puan. Bu bugüne görülmemiş bir rekor. Bu aynı zamanda üretici enflasyondaki tsunaminin daha henüz tümüyle yansımadığını da gösteriyor. Yine Erdoğan'ın yılbaşı gecesi yaptığı fahiş zamlar bu enflasyon rakamlarına yansımamış vaziyette.

"MİLLETİMİZE FATURASININ ÇOK YÜKSEK OLACAĞI GÖRÜLÜYOR"

Dolayısıyla ‘Şubat ayında eksi çıkacak, Mart ayında şöyle olacak, 6 ay sonra herkes gülecek' laflarını bir yere bırakalım. Enflasyonda zirvenin daha henüz görülmediğini bütün bu rakamlar ortaya koyuyor. Bunun devamının da acı olacağı, milletimize faturasının çok yüksek olacağı görülüyor.