Yeniden Refah | İYİ Parti, HDP ittifakından doğan zararını telafi etmek istiyor

Yeniden Refah'tan 'Memleket Masası' yorumu: İYİ Parti, HDP ittifakından doğan zararını telafi etmek istiyor

Yeniden Refah Genel Başkan Yardımcısı Bayram Sakartepe, Akşener'in 'Memleket Masası' teklifine ilişkin, " İyi Parti'nin bu teklif amacının kaybettikleri taban oylarını geri almak için HDP’siz ittifak arayışlarına zemin hazırlamak olduğu açıkça görülmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

Yeniden Refah Partisi Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Avukat Bayram Sakartepe, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gündeme getirdiği 'Memleket Masası' teklifini değerlendirdi.

'Bu masadan zaten bir hayır gelmezdi'

"Çözümü olmayan tarafların bulunduğu, çözümlerin konuşulmadığı masadan bir sonuç çıkmayacağı açıktır." ifadelerini kullanan Sakartepe şöyle konuştu: "İyi Parti Genel Başkanı, Sayın Akşener; kendisine göre belirleyip ismini zikrettiği siyasi parti Genel Başkanları’nın katılacağı, adına da “Memleket Masası“ dediği, bir çağrıda bulundu.

Bu teklif Ak Parti ve MHP’nin olumsuz cevap vermesi ile sonuçsuz kalan bir çağrı olarak siyasi hayatta yerini aldı.

Aslında bunun böyle olacağını Sayın Akşener de öngörmekteydi. Öncelikli olarak, bir masaya oturmaktan ziyade, masada nelerin konuşulacağının tespit edilmesi gerekmektedir. Bugün, İktidar kanadına baktığımızda, Borç-Faiz-Zam-Vergi ekonomisini devam ettirdiğini görmekteyiz. Muhalefet kanadı da maalesef aynı politikaları savunmaktadır.

Millet İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın ilk icraatı yurt dışından borç almak olmuştur. Yine aynı şekilde DEVA Partisinin Genel Başkanı Sayın Babacan da 'en fazla borcu en hızlı şekilde yurtdışından ben bulurum' demektedir. Masaya oturanlar içerisinde hiç kimse biz “borç-faiz-zam-vergi ekonomisi yerine, Milli Kaynak Paketleri ile borçsuz, zamsız, vergisiz, millete yük yüklemeden kaynak üretip bu kaynakla üretim-istihdam-ihracat ekonomisini uygulayacağız” demedikten sonra masadan bir hayır gelmez."

İYİ Parti, HDP ittifakından doğan kaybını telafi etmek amacında

'İyi Parti’nin bu teklif ile amacının, kaybettikleri taban oylarını geri almak için HDP’siz ittifak arayışlarına zemin hazırlamak olduğunu' belirten Sakartepe, "Millet İttifakı’na mensup partiler, direkt veya dolaylı olarak HDP’nin de içinde bulunduğu ittifaktan dolayı, zarar gördükleri çok açık olarak ortaya çıkmıştır. Mevcut tabanlarının desteğini tam olarak alamamışlardır. Bundan dolayı; İyi Parti, Saadet Partisi, Deva Partisi ve Gelecek Partisinin oluşturacağı 3. İttifak senaryoları konuşulmaktadır. Buradaki amaç, Cumhurbaşkanlığı seçimini öncelikli olarak 2. Tura bıraktırmaktır. Ondan sonra yeni oluşan 3. İttifak ile CHP/HDP ittifakı birlikte hareket ederek 2. Tur’da ortak adayı desteklemektir" dedi.

'Kiralık Milletvekili' formülünü doğru ve ahlaki bulmuyoruz

Sakartepe, yazılı açıklamasını şöyle devam ettirdi: "Zaten mevcut işbirliği de, CHP’nin, Deva ve Gelecek Partisi'nin seçimlere katılabilmesi için, kendilerine milletvekili teklif etmesi ile ortaya çıkmaktadır. Burada çözümü olmayan partiler, ilkeler ve projeler etrafında birlik olmak yerine “bu iktidar gitsin de ne olursa olsun” anlayışı etrafında birlik oluyorlar. Bu doğru bir yaklaşım değildir. Bu anlamda, “Kiralık Milletvekili” formülünü de doğru ve ahlaki bulmuyoruz. Zira, er meydanına çıkacak partilerin, Yeniden Refah Partisi gibi teşkilatlanmalarını tamamlayarak, bileğinin gücüyle, seçime girme hakkını almaları gerektiği kanaatindeyiz."