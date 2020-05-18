Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Yeniden Refah | İYİ Parti, HDP ittifakından doğan zararını telafi etmek istiyor

Yeniden Refah Partisi Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Avukat Bayram Sakartepe, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gündeme getirdiği 'Memleket Masası' teklifini değerlendirdi. 

18 Mayıs 2020 Pazartesi 15:17
Yeniden Refah | İYİ Parti, HDP ittifakından doğan zararını telafi etmek istiyor

Yeniden Refah'tan 'Memleket Masası' yorumu: İYİ Parti, HDP ittifakından doğan zararını telafi etmek istiyor

Yeniden Refah Genel Başkan Yardımcısı Bayram Sakartepe, Akşener'in 'Memleket Masası' teklifine ilişkin, " İyi Parti'nin bu teklif amacının kaybettikleri taban oylarını geri almak için HDP’siz ittifak arayışlarına zemin hazırlamak olduğu  açıkça görülmektedir" değerlendirmesinde bulundu.
Yeniden Refah Partisi Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Avukat Bayram Sakartepe, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gündeme getirdiği 'Memleket Masası' teklifini değerlendirdi. 

'Bu masadan zaten bir hayır gelmezdi'

"Çözümü olmayan tarafların bulunduğu, çözümlerin konuşulmadığı masadan bir sonuç çıkmayacağı açıktır." ifadelerini kullanan Sakartepe şöyle konuştu: "İyi Parti Genel Başkanı, Sayın Akşener; kendisine göre belirleyip ismini zikrettiği siyasi parti Genel Başkanları’nın katılacağı, adına da “Memleket Masası“ dediği, bir çağrıda bulundu. 

Bu teklif Ak Parti ve MHP’nin olumsuz cevap vermesi ile sonuçsuz kalan bir çağrı olarak siyasi hayatta yerini aldı. 

Aslında bunun böyle olacağını Sayın Akşener de öngörmekteydi. Öncelikli olarak, bir masaya oturmaktan ziyade, masada nelerin konuşulacağının tespit edilmesi gerekmektedir. Bugün, İktidar kanadına baktığımızda, Borç-Faiz-Zam-Vergi ekonomisini devam ettirdiğini görmekteyiz. Muhalefet kanadı da maalesef aynı politikaları savunmaktadır. 
Millet İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın ilk icraatı yurt dışından borç almak olmuştur. Yine aynı şekilde DEVA Partisinin Genel Başkanı Sayın Babacan da 'en fazla borcu en hızlı şekilde yurtdışından ben bulurum' demektedir. Masaya oturanlar içerisinde hiç kimse biz “borç-faiz-zam-vergi ekonomisi yerine, Milli Kaynak Paketleri ile borçsuz, zamsız, vergisiz, millete yük yüklemeden kaynak üretip bu kaynakla üretim-istihdam-ihracat ekonomisini uygulayacağız” demedikten sonra masadan bir hayır gelmez."

İYİ Parti, HDP ittifakından doğan kaybını telafi etmek amacında

'İyi Parti’nin bu teklif ile amacının, kaybettikleri taban oylarını geri almak için HDP’siz ittifak arayışlarına zemin hazırlamak olduğunu' belirten Sakartepe,  "Millet İttifakı’na mensup partiler, direkt veya dolaylı olarak HDP’nin de içinde bulunduğu ittifaktan dolayı, zarar gördükleri çok açık olarak ortaya çıkmıştır. Mevcut tabanlarının desteğini tam olarak alamamışlardır. Bundan dolayı;  İyi Parti, Saadet Partisi, Deva Partisi ve Gelecek Partisinin oluşturacağı 3. İttifak senaryoları konuşulmaktadır. Buradaki amaç, Cumhurbaşkanlığı seçimini öncelikli olarak 2. Tura bıraktırmaktır. Ondan sonra yeni oluşan 3. İttifak ile CHP/HDP ittifakı birlikte hareket ederek 2. Tur’da ortak  adayı desteklemektir" dedi.

'Kiralık Milletvekili' formülünü doğru ve ahlaki bulmuyoruz

Sakartepe, yazılı açıklamasını şöyle devam ettirdi: "Zaten mevcut işbirliği de, CHP’nin, Deva ve Gelecek Partisi'nin seçimlere katılabilmesi için, kendilerine milletvekili teklif etmesi ile ortaya çıkmaktadır. Burada çözümü olmayan partiler, ilkeler ve projeler etrafında birlik olmak yerine “bu iktidar gitsin de ne olursa olsun” anlayışı etrafında birlik oluyorlar. Bu doğru bir yaklaşım değildir. Bu anlamda, “Kiralık Milletvekili” formülünü de doğru ve ahlaki bulmuyoruz. Zira, er meydanına çıkacak partilerin, Yeniden Refah Partisi gibi teşkilatlanmalarını tamamlayarak, bileğinin gücüyle, seçime girme hakkını almaları gerektiği kanaatindeyiz."

Bekin | Uygur Türkleri asıl desteği Türkiye’den bekliyor
Bekin | Uygur Türkleri asıl desteği Türkiye’den bekliyor
Prof. Dr. Doğan Aydal uyardı | Türkiye yeniden karanlıklara gömülebilir
Prof. Dr. Doğan Aydal uyardı | Türkiye yeniden karanlıklara gömülebilir
Doğan Bekin | Darbe tartışmaları yerine ana sorunlara odaklanalım
Doğan Bekin | Darbe tartışmaları yerine ana sorunlara odaklanalım
Yeniden Refah Partisi'nden kritik 'İstanbul Sözleşmesi' çağrısı:
Yeniden Refah Partisi'nden kritik 'İstanbul Sözleşmesi' çağrısı:
Fatih Erbakan | Amerikan şirketine yapılan kıyak 'Paylaşımda Adalet' ilkesine aykırıdır!
Fatih Erbakan | Amerikan şirketine yapılan kıyak 'Paylaşımda Adalet' ilkesine aykırıdır!
Yeniden Refah Partisi | Bu Tekelci yapı ortadan kaldırılmalı
Yeniden Refah Partisi | Bu Tekelci yapı ortadan kaldırılmalı
Yeniden Refah Partisi'nden sert 'Ali Erbaş' tepkisi
Yeniden Refah Partisi'nden sert 'Ali Erbaş' tepkisi
Fatih Erbakan | 8 bin aile, 20 bin çocuk adalet bekliyor!
Fatih Erbakan | 8 bin aile, 20 bin çocuk adalet bekliyor!
Son Güncelleme: 18.05.2020 15:41
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanından ortak bildiri
CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanından ortak bildiri
Bekin | Uygur Türkleri asıl desteği Türkiye’den bekliyor
Bekin | Uygur Türkleri asıl desteği Türkiye’den bekliyor
Kaftancıoğlu'ndan Kadöküy'ün 'Dayanmışma mutfağı'na ziyaret 
Kaftancıoğlu'ndan Kadöküy'ün 'Dayanmışma mutfağı'na ziyaret 
Erbakan | Ülkemizin gelişmişlik düzeyini buradan anlayabiliriz
Erbakan | Ülkemizin gelişmişlik düzeyini buradan anlayabiliriz
Prof. Dr. Doğan Aydal uyardı | Türkiye yeniden karanlıklara gömülebilir
Prof. Dr. Doğan Aydal uyardı | Türkiye yeniden karanlıklara gömülebilir
Doğan Bekin | Darbe tartışmaları yerine ana sorunlara odaklanalım
Doğan Bekin | Darbe tartışmaları yerine ana sorunlara odaklanalım
Yeniden Refah Partisi'nden kritik 'İstanbul Sözleşmesi' çağrısı:
Yeniden Refah Partisi'nden kritik 'İstanbul Sözleşmesi' çağrısı:
İBB meclisi, belediyenin kaynak ihtiyacını tırpanladı
İBB meclisi, belediyenin kaynak ihtiyacını tırpanladı
Seyahat yasağı kalkan illerde hareketlilik başladı
Seyahat yasağı kalkan illerde hareketlilik başladı
Sarıyer Belediyesi'nden normalleşme uyarısı
Sarıyer Belediyesi'nden normalleşme uyarısı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim