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Yeniden Refah Lideri Fatih Erbakan'dan Kıbrıs'a anlamlı ziyaret

Fatih Erbakan, partisinin başında ilk yurtdışı ziyaretini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gerçekleştiriyor.

05 Şubat 2020 Çarşamba 16:52
Yeniden Refah Lideri Fatih Erbakan'dan Kıbrıs'a anlamlı ziyaret

Yeniden Refah Lideri Fatih Erbakan'dan Kıbrıs'a anlamlı ziyaret

Kıbrıs Barış Harekatı emrini veren Merhum Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'in oğlu Dr. Fatih Erbakan,1.Olağan Kongresinde  genel başkan seçildikten sonraki ilk yurt dışı ziyaretini  KKTC'ye gerçekleştiriyor.

Program yarın Boğaz Şehitliği ziyaretiyle başlayacak, Dr. Fazıl Küçük Anıtı ve KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın kabrini ziyaretle devam edecek.  Fatih Erbakan ve Genel Başkan Yardımcılarından oluşan  heyet daha sonra   KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, KKTC Cumhuriyet Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay,  Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, KKTC Başbakanı Ersin Tatar, KKTC 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'nin  ziyaret edilecek.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ziyaretle ilgili açıklamada şunları kaydetti: 

 "Kıbrıs milli davamızdır ve bizlere şehitlerimizin, ecdadımızın ve Larnaka’da bulunan Hala Sultan kabri dolayısıyla Peygamberimiz SAV’in emanetidir. 

Bu sebeple ilk  dış ziyaretimizi Kıbrıs’a yapacağız.  Beraberimizdeki Genel Başkan Yardımcılarımızla birlikte yarın sabah Lefkoşa’ya intikal edeceğiz ve Kıbrıs programımıza Kıbrıs’ın kurtuluş mücadelesinin kahramanlarından merhum  Dr. Fazıl Küçük ve KKTC kurucularından, merhum Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın kabirlerini ziyaret ederek başlayacağız İnşallah. 


Sonrasında KKTC Cumhurbaşkanı Sn. Mustafa Akıncı ve yine KKTC eski Cumhurbaşkanı Sn. Derviş Eroğlu Bey başta olmak üzere bir dizi ziyaret gerçekleştireceğiz."
 

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Yeniden RefahFatih ErbakanKıbrısKKTCKıbrıs Barış Harekatı
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