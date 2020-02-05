Yeniden Refah Lideri Fatih Erbakan'dan Kıbrıs'a anlamlı ziyaret

Kıbrıs Barış Harekatı emrini veren Merhum Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'in oğlu Dr. Fatih Erbakan,1.Olağan Kongresinde genel başkan seçildikten sonraki ilk yurt dışı ziyaretini KKTC'ye gerçekleştiriyor.

Program yarın Boğaz Şehitliği ziyaretiyle başlayacak, Dr. Fazıl Küçük Anıtı ve KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın kabrini ziyaretle devam edecek. Fatih Erbakan ve Genel Başkan Yardımcılarından oluşan heyet daha sonra KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, KKTC Cumhuriyet Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, KKTC Başbakanı Ersin Tatar, KKTC 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'nin ziyaret edilecek.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ziyaretle ilgili açıklamada şunları kaydetti:

"Kıbrıs milli davamızdır ve bizlere şehitlerimizin, ecdadımızın ve Larnaka’da bulunan Hala Sultan kabri dolayısıyla Peygamberimiz SAV’in emanetidir.

Bu sebeple ilk dış ziyaretimizi Kıbrıs’a yapacağız. Beraberimizdeki Genel Başkan Yardımcılarımızla birlikte yarın sabah Lefkoşa’ya intikal edeceğiz ve Kıbrıs programımıza Kıbrıs’ın kurtuluş mücadelesinin kahramanlarından merhum Dr. Fazıl Küçük ve KKTC kurucularından, merhum Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın kabirlerini ziyaret ederek başlayacağız İnşallah.



Sonrasında KKTC Cumhurbaşkanı Sn. Mustafa Akıncı ve yine KKTC eski Cumhurbaşkanı Sn. Derviş Eroğlu Bey başta olmak üzere bir dizi ziyaret gerçekleştireceğiz."

