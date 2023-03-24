Yeniden Refah Partisi 2 günde U dönüşü yaptı



Yeniden Refah Partisi'ne gönül veren gençler, Genel Başkanları cumhurbaşkanı adayı olabilmesi için meydanlarda imza toplamaya çalışırken, Fatih Erbakan Cumhur İttifakı'na katıldı. Partisi adına cumhurbaşkanı adayı olmak için imza toplamaya başlayan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 2 gün önce ilan ettiği ilkeleri bir kenara bırakarak Cumhur İttifakı'na katılacağını duyurdu.

üzülsem mi gülsem mi bilemedim... ???? https://t.co/BytmeJFf6e — SELVA TOR (@SELVATOR2) March 24, 2023

AKP'den Genel Başkanlığı düzeyinde Refah Partisi Genel Merkezi'ne yapılan bugünkü ziyaretten olumlu sonuç çıktığı ve Yeniden Refah Partisi'nin, son görüşmenin ardından Cumhur İttifakı'na resmen katıldığı belirtiliyor.

Erbakan, Cumhurbaşkanı adayı olabilmesi için gerekli 100 bin imzanın 50 binini toplamıştı.

HÜDA-PAR'DA DAHİL OLDU

Konuya ilişkin açıklama yapan Yeniden Refah Partisi Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bayram Sakartepe, "14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde vatan ve milletimizin menfaatleri için Cumhur İttifakı'na katıldık" dedi.

HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da, "14 Mayıs'ta yapılacak olan parlamento seçimlerinde AK Parti liselerinden girmek suretiyle seçimlere katılacağız" açıklamasında bulundu.

Yeniden Refah Partisi'nin ittifaka katılmasının ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, açıklamalarda bulundu. Yıldız şöyle konuştu:

"14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı adı altında katılmaya karar vermiştir. Cumhur İttifakı Türkiye'nin maruz kaldığı saldırılara karşı yerli ve milli duruşun sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Yenikapı'da ortaya çıkan milli mutabakat yapılan idari reformla perçinlenerek milli şuura dönüşmüştür. Cumhur İttifakı haklının güvencesidir, doğrunun tarafıdır, demokrasinin, insan haklarının ve hukukun üstünlüğünün teminatı olmaya devam edecektir.

Öncelikle depremin yaralarını sarmak, ihya sürecini tamamlamak hedefimizdir. İttifakımız gücünü ve kararlılığını aziz milletinden almaktadır. Seçimlerde 61 milyon vatandaşımız oy kullanacaktır. Yurt dışında 3 milyon 300 bin gurbetçimiz oy verecektir. Seçimler demokrasinin görünen yüzüdür, ülkemize ve milletimize mübarek olsun."

YRP'LİLER AKP'Yİ İSTEMEDİ

Fatih Erbakan, AKP ile yapılan "ittifak" görüşmelerine ilişkin, "Binali Bey'in ziyareti sonrası il başkanı, MKYY, il sorumluları, hanım temsilcilerimizle geniş kapsamlı istişare yapıldı. Yüzde 60 oranında istenmedi. Yüzde 40 olabilir dendi" demişti.