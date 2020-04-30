Yeniden Refah Partisi | Bu Tekelci yapı ortadan kaldırılmalı



Yeniden Refah Partisi'nden kritik 'Meslek Odaları' çağrısı: Bu Tekelci yapının ortadan kaldırılması lazım

Yeniden Refah Partisi Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Avukat Bayram Sakartepe, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali ERBAŞ'ın okumuş olduğu Hutbe özelinde, Ankara Barosu tarafından yapılan kendi görev alanına girmediği bir konuda milletin inancına ve ortak paydasına karşı saldırının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Sakartepe'nin açıklaması şu şekilde:

Afrin operasyonu esnasında da, bir başka meslek örgütü olan Tabipler Birliği, 'Toplum Sağlığına aykırıdır' diye karşı çıkmıştır. Milletin değerlerine yabancı meslek örgütleri, kendi görevlerini ifa etme ve üyelerinin Mesleki standartlarını yükseltme gayretleri yerine, içinden çıktıkları toplumun değerleri ile mücadeleyi seçmeleri asla kabul edilemeyecek bir husustur."

Ankara Barosu avukatları da bu açıklamayı kabul etmiyor

'Tek Parti' Yapısı fiilen devam etmektedir

'Meslek örgütü yöneticilerinin, temsil ettikleri üyelerinin ittifak etmedikleri bir konuda sadece yönetim yetkilerine dayanarak açıklamada bulunmaları son derece yanlıştır.' diyen Sakartepe, "Ankara Barosunun yapmış olduğu bu açıklamayı, Ankara Barosuna kayıtlı Avukatlar da ittifakla kabul etmemiştir. Pek çok Avukat, kendi Baro yönetimine karşı sosyal medyadan , bir kısmı da basın Toplantısı yaparak karşı çıkmıştır. Dolayısıyla, Kendi mensuplarının dahi ittifak etmediği ve karşı çıktıkları, hayasız bir fiilin savunulması, 100 yıllık bir meslek örgütüne hiç yakışmamıştır." şeklinde konuştu.

Sakartepe açıklamasını şöyle sürdürdü: "Meslek örgütlerinin, kuruluş amaçları dışına çıkarak, İdeolojik mücadele için konumlanması, o kuruluşa üye, mensupları tarafından da kabul görmeyen ve tasvip edilmeyen bir uygulamadır. Bu tavırlar, meslek örgütlerinin TEKEL olmalarından kaynaklanmaktadır. Ülkemiz siyasal alanda çok partili demokratik yapıya geçeli yıllar olmuştur. Yine çalışma hayatında, Çoklu Sendikal mücadeleye geçilmiş olmasına rağmen, Meslek örgütleri konusunda 'Tek Parti' Yapısı, halen devam etmektedir. Bu Tekelci yapının mutlaka ve derhal değiştirilmesi gerekmektedir.

Tekelci Meslek Örgütü yerine Şeffaf ve Çoğulcu Meslek Örgütü

'Bu yapı yerine, Rekabetçi, şeffaf ve aynı meslek grubu için de birden fazla meslek örgütünün kurulmasına izin verilmelidir.' diyen Sakartepe şu görüşleri paylaştı: " Mesela, bir Doktor, görev yaptığı il de, sadece tek olan,Tabipler Odasına kayıt olmak yerine, başka bir Tabip odasına kayıt olma imkan ve özgürlüne kavuşmalıdır. Yine Ankara da ofisi olan bir Avukat mevcut Baro yerine, aynı ilde örgütlü, alternatif Baro veya Barolara kayıt olabilmelidir. Böyle bir Rekabet, Tekelci ve yapıyı tasfiye edecektir. Yeniden Refah Partisi olarak, Bu TEKELCİ yapıdan milletimizi en kısa zamanda kurtaracağız."

Hükümete çağrı: Tekelci Meslek örgütü yapılanmasına son verin!

Avukat Bayram Sakartepe Hükümete şu çağrıda bulanarak sözlerini noktaladı:

Bu olaylar karşısında da Hükümetimizin, Muhalefet Partisi gibi eleştirel bir yaklaşım göstermesini de asla kabul etmiyoruz. Tekelci Meslek örgütü yapılanmasına son vererek, Rekabetçi, Şeffaf ve Çoğulcu meslek örgütlerine geçiş için, gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını, milletimizin sırtında hançer olan, Başta İstanbul Sözleşmesi olmak üzere, Türk Aile yapısını Dinamitleyen Kanunların yürürlükten kaldırılmasını talep ediyoruz.