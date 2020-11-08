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Yeniden Refah Partisi'nden Şuşa mesajı

YRP Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, Dağlık Karabağ'ın kalbi konumundaki Şuşa şehrinin işgalden kurtarılmasıyla Ermeni işgal güçlerinin bir kopuş sürecine gireceğini ve bu zaferin  işgal altındaki toprakların özgürleşmesinde kilometre taşı olacağını belirtti.

08 Kasım 2020 Pazar 14:43
Yeniden Refah Partisi'nden Şuşa mesajı

'Şuşa zaferi işgal altındaki toprakların özgürleşmesinde kilometre taşı olacak'


Yeniden Refah Partisi Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, yaptığı yazılı açıklamada Dağlık Karabağ’ın en önemli jeostratejik yükseltisinde yer alan ve doğal tahkimata sahip olan Şuşa kentinin Azerbaycan ordusu tarafından tamamen kontrol altına alınmasının işgalin sona erdirilmesi ve savaşın kazanılması açısından çok önemli bir adım olduğunu ifade etti.
Şuşa'nın kurtarılmasıyla Ermeni işgal güçleri kopuş sürecine girecektir

Bekin şunları kaydetti:

"Dağlık Karabağ’da 26 Şubat 1992 tarihinde meydana gelen ve zihinlere ve toplumsal belleklere büyük acıyla kazınan ‘Hocalı Katliamı’nın üzerinden 28 yıl geçtikten sonra Azerbaycan güçleri tarafından Hocalının bazı köylerinin geri alınması ve Hocalının kurtarılması önemli bir adım olarak ortaya çıkmaktadır. Dağlık Karabağ konusunda asıl üzerinde durulması gereken ise Şuşa kenti olup, Şuşa’nın tamamen Azerbaycan güçlerinin eline geçmesiyle Ermeni işgal güçlerinin geniş ölçekte bir kopuş süreci içerisine gireceği görmek mümkün olacaktır. "

Kardeş Azerbaycan'dan çok önemli bir hamle

Dağlık Karabağ’ın ikinci önemli kenti  Şuşa’ya hâkim olunmasıyla, bu bölgedeki düz alanlardaki irili ufaklı yerleşim alanlarına da daha kolay şekilde hâkim olunmasının söz konusu olacağını ifade eden Bekin, " Azerbaycan güçleri, Şuşa’yı alarak bir bakıma Ermenilerin buraya daha fazla güç göndermelerini sağlamaya yönelik çok önemli bir hamle yapmış durumdadır." dedi.

'Ermenistan'ın yaşadığı hezimet Paşinyan'ı daha da zora sokacak' 

'Şuşa’nın işgalden kurtarılması ile derin bir kriz içerisinde olan Ermenistan’da Başbakan Paşiyan’ın iç dinamiklerde zorlu bir sürecin içerisine girmesi kaçınılmaz olacaktır.' diyen Bekin,  Dağlık Karabağ’da Ermenistan’ın yaşadığı hezimet, hiç şüphesiz yıllardan beri uygulamaktan kaçındığı stratejik açılımdan uzak ve Dağlık Karabağ’da işgali temel politik anlayışı olarak gören ve merkezine yerleştiren politik bir anlayışla Ermeni diasporasına payanda edilen blok eksenli politikalarının artık iflas noktasına gelmiş olmasından kaynaklanmaktadır." ifadelerini kullandı.

'Ermenistan'ın artık direnç göstermesi mümkün değil'

Bu arada Ermenistan Başbakanı Nikol Paşiyan’ın, stratejik hesapsızlık ile Türkiye’yi Dağlık Karabağ’da yaşanmakta olan savaşta Azerbaycan'ın yanında savaş tarafı gibi göstererek Batı nezdinde Türkiye ile Batı arasında ipleri gerip kaos oluşturmaya yönelik girişimleri de mesnetsiz yaklaşımlar olduğundan havada kalmış oldu. Dağlık Karabağ’da, 27 Eylül’den beri süren çatışmalarda hiç şüphesiz Şuşa’nın tamamen Azerbaycan güçlerinin eline geçtiği bir süreçte artık Ermenistan’ın daha fazla direnç ortaya koyması pek mümkün görünmemektedir.
 

Anahtar Kelimeler:
Yeniden Refah PartisiSusa
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