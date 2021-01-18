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Yeniden Refah Partisi'nden Yunan Başpiskoposa sert tepki

Yeniden Refah Partisi Dış İlişkiler Başkanlığı Yunanistan Başpiskoposu İeronimos İslam dini ve Müslümanlar için haddini aşan ifadelerine yönelik yazılı değerlendirmede sert tepki gösterdi.

18 Ocak 2021 Pazartesi 12:48
Yeniden Refah Partisi'nden Yunan Başpiskoposa sert tepki

Yeniden Refah Partisi'nden Yunan Başpiskoposa sert tepki

Yeniden Refah Partisi'nden yapılan açıklamada  Yunan ve Tüm Atina Başpiskoposu İeronimos’un İslam'a yönelik haddi aşan açıklamasına ilişkin, "Bu açıklama Doğu Trakya’da yaşamakta olan Müslüman Türklerin haklarını da gasp etmeye yönelik olup, bu konuda Diyanet İşleri Başkanı ve Dışişleri Bakanının sadece kınamakla kalmayıp, bu vahim açıklamayla ilgili uluslararası platformlarda sonuç odaklı inisiyatif almalarını bekliyoruz" denildi.

Skandal sözler Lozan Antlaşmasına da aykırı

Yeniden Refah Partisi Dış İlişkiler Başkanlığı tarafından Yunanistan Başpiskoposu İeronimos İslam dini ve Müslümanlar için haddini aşan ifadelerine yönelik yazılı değerlendirmede sert tepki gösterilerek şu ifadeler kullanıldı:
"Yunan Başpiskoposu İeronimos II, Aziz Lukas Manastırı’nda kendisiyle yapılan bir televizyon röportajında, Yunan Kilisesi’nin 1821 devrimine katkıları sorusuna verdiği cevapta Patrik Gregory V’den bahsederken: "İslam, din değil, siyasi bir partidir. Müslümanlar da siyasi arzu ve savaş peşinde koşan yayılmacı insanlardır. Muhammed’in öğretileri de bunu ifade ediyor” şeklinde kin, nefret ve şiddet dilini önceleyen bir üslupla İslam dini ve Müslümanlara yönelik haddini aşan kışkırtıcı cümleler kurması son derece vahim olup, yaptığı bu  açıklama Lozan Anlaşması’nın III. Bölümünde yer alan; ‘Azınlıkların Korunması’ ile ilgili Madde 37_48’e kadar olan Maddelerde belirtilen ve temel yasalar  olarak öngörülen ve hiç bir yasa, hiç bir yönetmelik ve hiç bir resmi işlemin bu hükümlerle çelişkili ya da onlara aykırı olmamasını ve hiç bir yasanın, hiç bir yönetmeliğin ve hiçbir resmi işlemin söz konusu hükümlere üstün sayılmamasını karşılıklı olarak yükümlü kılan maddelerle çelişki oluşturmaktadır.

Atina'nın düzeltme çabaları anlam ifade etmiyor

Başpiskoposun talihsiz ifadelerini düzeltme telaşı içerisine düşen Atina Başpiskoposluk Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamanın hiçbir hüküm ve anlam ifade etmeyeceğini de özellikle vurgulamak isteriz." 

'Kin ve nefret söylemini şiddetle telin ediyoruz'

Değerlendirmenin sonunda, "Yunan Başpiskoposu İeronimos II’nin, İslam Dini ve Müslümanları küçük düşürücü ve tahkir edici, inanç özgürlüğünü engelleyici, kin ve nefret söylemini şiddetle telin ediyoruz, ilgili ve yetkilileri gereğini yapmak üzere acilen göreve davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.


 

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Anahtar Kelimeler:
Yeniden RefahYunanBaşpiskopos
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