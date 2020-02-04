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Yeniden Refah'tan 'İdlib' açıklaması: Bu saldırılar karşılıksız kalmayacaktır

Yeniden Refah Partisi Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin,  Suriye'nin  İdlib kentinde  8 şehit verdiğimiz hain saldırıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

04 Şubat 2020 Salı 16:35
Yeniden Refah'tan 'İdlib' açıklaması: Bu saldırılar karşılıksız kalmayacaktır

Yeniden Refah'tan 'İdlib' açıklaması: Bu saldırılar asla karşılıksız kalmaz kalmayacaktır

Yeniden Refah Partisi  İdlib'teki hain  saldırıya ilişkin; "Türkiye aklıselim örneği  göstererek Suriye sorununu barışçıl yollarla  çözmeye çalışırken rejimin bunu baltalamaya çalışması asla karşılıksız kalmaz, kalmayacaktır." açıklamasında bulundu.

Yeniden Refah Partisi Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin,  Suriye'nin  İdlib kentinde  8 şehit verdiğimiz hain saldırıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

'SOÇİ VE ASTANA SÜRECİ ÇÖKMÜŞTÜR'

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:  "Öncelikle Suriye'nin  İdlib  bölgesinde rejim unsurları tarafından  yapılan hain  saldırı sonucu şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılarımıza ise acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı  sağolsun.  
Rejim güçlerinin Rusya ile müşterek hareket ederek İdlib  Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile  8  güvenlik görevlimizi şehit etmesi  Soçi ve Astana sürecinin  çökmesine  neden olmuştur. 
Bölgede barış ve istikrar için bulunan güvenlik güçlerimizi direk  hedef  alan  saldırılar,  bölgede yeni kaosun ortaya çıkmasına neden olmuştur. Rejim güçlerinin şiddeti çözüm olarak görmeye çalışması Suriye'de çözümün önünü tıkamaya yöneliktir.  

2011 yılından beri yüz  binlerce  Suriyelinin hayatına mal olan  ve milyonlarcasının mülteci konumuna düştüğü  İç savaşta  şiddet kullanarak  hiç bir yere ulaşılamayacağı gayet aşikardır."

KÜRESEL GÜÇLERİN İŞİNİ KOLAYLAŞTIRIYOR

Bekin değerlendirmesine şöyle devam etti: "Özellikle Suriye'de çatışma bölgelerinde meydana gelen ayrışmalar küresel güçlerin Suriye üzerindeki  planlarını  kolaylaştırmaya yöneliktir.  Türkiye,  Suriye'nin bölünmez bütünlüğüne vurgu yapan açıklamaları ve sahadaki çabaları ne yazık ki rejim tarafından sabote edilerek çözümün önünü  tıkamaktadır. "  

TÜRKİYE MEŞRU MÜDAFAA HAKKINI KULLANMAKTA TEREDDÜT ETMEZ, ETMEYECEKTİR

Zalim Esed rejiminin barış için mücadele eden Türkiye'yi hedef  almasının bölgedeki  kaosu derinleştireceği uyarısında bulunan  Bekin, "Rejimin saldırıları  Suriye'yi daha da belirsizliğe sürüklemektedir. Türkiye  aklıselim örneği göstererek Suriye sorununu barışçıl yollarla çözüme katkı sağlarken rejimin  bunu baltalamaya çalışması asla karşılıksız kalmaz, kalmayacaktır. Türkiye uluslararası hukukun içinde kalarak meşru müdafaa hakkını kullanmasında tereddüt etmeyeceği ortadadır. Rejimin bu saldırıları Suriye'nin parçalanmasını amaçlayan Siyonist Yinon planına  fayda  sağlamaktan öteye gidemez" şeklinde konuştu.


 

Anahtar Kelimeler:
Yeniden Refahİdlib
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