Yeniden Refah'tan 'İdlib' açıklaması: Bu saldırılar karşılıksız kalmayacaktır

Yeniden Refah'tan 'İdlib' açıklaması: Bu saldırılar asla karşılıksız kalmaz kalmayacaktır

Yeniden Refah Partisi İdlib'teki hain saldırıya ilişkin; "Türkiye aklıselim örneği göstererek Suriye sorununu barışçıl yollarla çözmeye çalışırken rejimin bunu baltalamaya çalışması asla karşılıksız kalmaz, kalmayacaktır." açıklamasında bulundu.

Yeniden Refah Partisi Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, Suriye'nin İdlib kentinde 8 şehit verdiğimiz hain saldırıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

'SOÇİ VE ASTANA SÜRECİ ÇÖKMÜŞTÜR'

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Öncelikle Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim unsurları tarafından yapılan hain saldırı sonucu şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılarımıza ise acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun.

Rejim güçlerinin Rusya ile müşterek hareket ederek İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile 8 güvenlik görevlimizi şehit etmesi Soçi ve Astana sürecinin çökmesine neden olmuştur.

Bölgede barış ve istikrar için bulunan güvenlik güçlerimizi direk hedef alan saldırılar, bölgede yeni kaosun ortaya çıkmasına neden olmuştur. Rejim güçlerinin şiddeti çözüm olarak görmeye çalışması Suriye'de çözümün önünü tıkamaya yöneliktir.

2011 yılından beri yüz binlerce Suriyelinin hayatına mal olan ve milyonlarcasının mülteci konumuna düştüğü İç savaşta şiddet kullanarak hiç bir yere ulaşılamayacağı gayet aşikardır."

KÜRESEL GÜÇLERİN İŞİNİ KOLAYLAŞTIRIYOR

Bekin değerlendirmesine şöyle devam etti: "Özellikle Suriye'de çatışma bölgelerinde meydana gelen ayrışmalar küresel güçlerin Suriye üzerindeki planlarını kolaylaştırmaya yöneliktir. Türkiye, Suriye'nin bölünmez bütünlüğüne vurgu yapan açıklamaları ve sahadaki çabaları ne yazık ki rejim tarafından sabote edilerek çözümün önünü tıkamaktadır. "

TÜRKİYE MEŞRU MÜDAFAA HAKKINI KULLANMAKTA TEREDDÜT ETMEZ, ETMEYECEKTİR

Zalim Esed rejiminin barış için mücadele eden Türkiye'yi hedef almasının bölgedeki kaosu derinleştireceği uyarısında bulunan Bekin, "Rejimin saldırıları Suriye'yi daha da belirsizliğe sürüklemektedir. Türkiye aklıselim örneği göstererek Suriye sorununu barışçıl yollarla çözüme katkı sağlarken rejimin bunu baltalamaya çalışması asla karşılıksız kalmaz, kalmayacaktır. Türkiye uluslararası hukukun içinde kalarak meşru müdafaa hakkını kullanmasında tereddüt etmeyeceği ortadadır. Rejimin bu saldırıları Suriye'nin parçalanmasını amaçlayan Siyonist Yinon planına fayda sağlamaktan öteye gidemez" şeklinde konuştu.



