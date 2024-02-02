Yerel seçimlerde sosyal medyayı doğru okuyabilen aday avantajlı!

Türkiye’nin gündeminde 31 Mart 2024’de gerçekleşecek yerel seçim var. Henüz tüm adaylar netleşmedi, ancak partilerin belirlediği ve isimlerini kamuoyu ile paylaştığı belediye başkan adayları, seçim çalışmalarına başladılar. Seçmene ulaşmayı hedefleyen adaylar, birbirinden farklı yöntemlere başvuruyor. Bu yöntemlerin güçlü araçlarından biri de Sosyal Medya…



Yerel seçim sürecinde, belediye başkan adaylarının, aday olduğu bölgenin nabzını tutması, seçmenini dinlemesi ve buna dönük stratejiler geliştirmesi önem taşıyor. Adayların, seçmenine ulaşmakta başvurduğu yöntemlerden biri Sosyal Medya analizi ve kullanımı...

Kullanıcı sayısı hızla artan sosyal medya platformlarında, kullanıcılar günde 2 saat 54 dakikasını sosyal medyada, başkalarının yorumlarını okuyarak veya görüşlerini paylaşarak geçiriyor. Seçmenler, hem adaylarla ilgili görüşlerini hem de bulunduğu bölgeyle ilgili olumlu-olumsuz yorumlarını paylaşıyor.

Sosyal medyada paylaşılan bu yorumları takip etmek ve doğru okuyarak anlamlandırıp strateji geliştirmek, seçim sürecinde adayların işini kolaylaştırıyor.

Sosyal medya analizi, seçim sürecine yeni bir boyut kazandırıyor…

Sosyal medyayı ayrıntılı analiz ederek anlamlandıran güçlü araçlarından biri de, yerel seçimleri mercek altına alan Medya Takip Merkezi’nin sosyal medya dinleme ve ölçümleme platformu DigiLUP.

DigiLUP, gelişmiş teknolojisiyle 150 milyondan fazla web sitesini 24 saat aralıksız tarayarak 196 ülke ve 187 dilde yayınlanan tüm sonuçlara ulaşılabiliyor. Ayrıca, sadece metin değil, fotoğraf ve logo taramaları da yapılabiliyor.

Dijital medyada tespit edilen tüm sonuçlar, yapay zeka desteğiyle anlık olarak analiz edilirken, özel raporlamalar, amaca uygun özelleştirilmiş servisler, hakaret takibi, kriz takibi, anlık izleme gibi birçok alternatif çözüme DigiLUP platformuyla ulaşılabiliyor.

Adaylar ve seçim ekipleri, halkın tercihlerini belirleme sürecini etkileyecek stratejileri, söylemleri, etkinlikleri sosyal medya analizleriyle belirleyebiliyor.

Hedef odaklı kampanyalar…

Sosyal medya analizleriyle ulaşılan nitelikli bilgiler sayesinde, hedef odaklı kampanyalar hazırlanabiliyor.

Yapay zeka destekli profesyonel sosyal medya dinleme ve ölçümleme platformu DigiLUP ile hazırlanan sosyal medya analizleriyle, bölgeye ve seçmene dönük bir çok bilgiye ulaşmak ve seçim sürecini daha verimli hale getirmek mümkün olabiliyor.

Adayların DigiLUP’ın Sosyal Medya servisleriyle edinebileceği avantajlar…