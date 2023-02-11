

Yönettiği şehir depremde yıkıldı, 'Her şerde bir hayır var' dedi





Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Nurdağı ilçesini ziyaret etti. "Türkiye'nin tam şahlanacakken deprem yaşandı" diyen bir kişiye Şahin, "Her şerde bir hayır var" dedi.



Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen şehirlerden olan Gaziantep'te, AKP'li Belediye Başkanı Fatma Şahin, Nurdağı'nı ziyaret etti.



Şahin, incelemelerde bulunduğu sırada bir kişiyle yaptığı sohbeti "Gaziantep Nurdağı’ndayız. Nurdağılı depremzedeler devletlerine güveniyor, gün birlik günü diyorlar. Depremde de Türkiye tek yürek…" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Şahin'in dinlediği bir vatandaş, "Bu kadar şeyin üstüne bir de bu geldi. Allahım beterinden saklasın. Türkiyemiz tam şahlanma şeyine gelmişti. Her şeyde bir hayır var. Hep beraber devletimizin yanındayız. Cumhurbaşkanımızın yanındayız" dedi.

Şahin ise, "Her şerde bir hayır var. Rabbim ne derse o olur. Umudumuzu kaybetmeyip hızlı toparlanacağız. Birlik zamanı" yanıtını verdi.

Şahin "Eyvallah" diyerek konuşmayı sonlandırdı.

Gaziantep BB Başkanı Fatma Şahin

Yetim kalan çocuklar, evlat acısı çekecek olan annelerin olduğu depremin 'hayırlı' olduğu söylüyor.



“Her şerde bir hayır vardır" diyor.



Siz ne diyorsunuz..❓ pic.twitter.com/k6TKznPNWO — ????️ояаи Teкiи (@_Boran__) February 11, 2023



