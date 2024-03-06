YRP'nin türkücü adayı Davut Güloğlu haksızlıklara isyan etti

YRP'nin türkücü adayı Davut Güloğlu isyan etti
Türkiye yerel seçimlere kilitlenirken, adaylar arasındaki yarış kıyasıya sürüyor. Seçimlerin sürpriz partilerinden biri olarak gösterilen Yeniden Refah Partisi adayları ilginç çıkışlarıyla gündeme gelmeyi başarırken, Düzce adayı Davut Güloğlu ise vatandaşlarla bumuştuğu toplantıda gerginlik çıktı. YRP’nin Düzce Belediye başkan adayı türkücü Davut Güloğlu, seçim çalışması kapsamında kahvehanede bir araya geldiği yurttaşlardan biriyle tartışıp, elindeki mikrofonu fırlatarak üzerine yürüdü.
Yeniden Refah Partisi (YRP) Düzce Belediye başkan adayı Davut Güloğlu, seçim çalışması kapsamında Çay Mahallesi’nde bir kahvehaneye giderek yurttaşlara hitap etti.
“SENİ BURAYA TUTTULAR DA MI GÖNDERDİLER”
Bunun üzerine kahvehanede bulunan mahalle sakinlerinden biri Davut Güloğlu’na "Kim o gazeteciler açıkla da bilelim" dedi. Davut Güloğlu ise "Seni buraya tuttular da mı gönderdiler" dedi.
Yurttaş da "Beni satın alacak para yok" diye cevap verdi. Güloğlu elindeki mikrofonu fırlatıp üzerine yürüyünce kahvehanede bulunanlar araya girerek tarafları sakinleştirdi.