YSK'dan ilk açıklama | Sonuçlar erken açıklanacak





Türkiye'nin son iki aydır kilitlendiği seçim süreci bu geceden itibaren sona eriyor. YSK Başkanı Ahmet Yener, oyunu kullanmasının ardından açıklamalarda bulundu. Yener, "14 Mayıs’taki seçimlerde adaylarımız ve siyasi partilerin katıldığı seçimlerdi bunda sadece cumhurbaşkanlığı adayları yarıştığı için sonuçların daha hızlı alınacağını düşünmekteyiz" ifadelerini kullandı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Ankara’da oy kullandıktan sonra açıklama yaptı.

'SEÇİM ERKEN SÜREDE SONUÇLANACAK'

Oy kullanma işleminin şu ana kadar sıkıntısız devam ettiğini aktaran Yener, “14 Mayıs’taki seçimlerde adaylarımız ve siyasi partilerin katıldığı seçimlerdi bunda sadece cumhurbaşkanlığı adayları yarıştığı için sonuçların daha hızlı alınacağını düşünmekteyiz” ifadelerini kullandı.

YSK Başkanı Ahmet Yener'in açıklamaları şöyle:

“28 Mayıs Pazar günü ikinci turu gerçekleştirmekteyiz. İlk turdaki gibi vatandaşlarımız yoğun ilgi göstermekte. Sonuçların Türk milletine ve demokrasisine hayırlı olmasını diliyorum. Şu ana kadar sıkıntısız devam etmekte. 14 Mayıs’taki seçimlerde adaylarımız ve siyasi partilerin katıldığı seçimlerdi bunda sadece cumhurbaşkanlığı adayları yarıştığı için sonuçların daha hızlı alınacağını düşünmekteyiz. Yayın yasağının hangi saatte kalkacağını kurul değerlendirecek.”



