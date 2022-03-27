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YSK'dan seçim ihalesi | Baskın seçim mi geliyor

Yüksek Seçim Kurulu, tıpkı 2018 yılında olduğu gibi baskın bir erken seçime mi gidiyor. YSK, seçimlerde kullanılan malzemeler için iki ayda teslim şartıyla ihaleye çıktı.

27 Mart 2022 Pazar 03:40
YSK'dan seçim ihalesi | Baskın seçim mi geliyor

YSK'dan seçim ihalesi | Baskın seçim mi geliyor


Ankara kulisleri erken baskın seçim iddialarını tartışıyor. YSK’nin acil ihtiyacı nedeniyle 60 gün teslim şartıyla seçim malzemeleri ihalesine çıkılması, iktidarın “Erken seçim yok” söylemine karşın, Ankara kulislerinde “Baskın seçim hazırlığı mı?” sorusunu gündeme getirdi.

Cumhuriyet Gazetesi'nde Sefa Uyar imzasıyla bugün yer alan habere göre tartışmanın fitilini Devlet Malzeme Ofisi'nin ihalesi ateşledi. DMO, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) “ihtiyacı” doğrultusunda 23 Mart’ta iki farklı ihaleye çıktı. İhalelerde seçim malzemelerinin yer alması, “erken seçim” tartışmalarını yeniden akıllara getirdi. İlk ihale, yalnızca oy verme kabininden oluştu. Buna göre, 50 bini engelliler için olmak üzere toplam 250 bin oluklu mukavva oy verme kabini alınacak. 

EKSİKLER TAMAMLANIYOR

İkinci ihale ise “kırtasiye malzemesi” adıyla yayımlandı. 12 kalemden oluşan ihaleye göre, 250 bin adet ıstampa süngeri ve 500 bin şişe ıstampa mürekkebi, 500 bin adet mühür kartuşu, 500 bin çubuk mühür mumu, 35 bin yumak kendir ip alınacak. Kendir ip, oy sayımı sonrasında oyların doldurulduğu çuvalların kapatılması, mühür mumu ise bu çuvalların mühürlenmesinde kullanılıyor. Istampa sünger ve mürekkebi için teslim süresi 60, mühür kartuşu için 90 ve mühür mumu ile kendir ip için 180 gün teslim süresi belirlendi. 

2018 YILIYLA BENZERLİK

Bunların yanı sıra 8 bin rulo ambalaj bandı, 250 bin rulo selefon bant, 60 bin kutu ataş, 4 bin kutu toplu iğne, 1 milyon adet büyük dosya zarfı, 80 bin tüp sentetik yapıştırıcı ve 1 milyon adet mavi tükenmez kalem alınacak. Bu ürünlerin teslim süresi ise en fazla 60 gün olacak. İhale, 8 Nisan’da yapılacak. İhalelerin, iktidarın “erken seçim yok” açıklamalarının ardından gelmesi ise dikkat çekti. Malzemelerin büyük çoğunluğunun 60 günde teslim edilmesinin istenmesi, Ankara kulislerinde “Baskın seçim hazırlığı mı?” sorusunu gündeme getirdi. YSK, 2018’de de seçimden yalnızca birkaç ay önce sadece mühür mumu için ihaleye çıkmıştı.

SEÇİM YATIRIMLARI MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özellikle son dönemde açılış ve katıldığı tören sayısını artırdı. Yalnızca mart ayında 18 Mart Çanakkale Köprüsü’nün ve Tokat Yeni Havalimanı’nın açılışını yapan, Giresun’da toplu açılış törenine katılan Erdoğan, partisinin il başkanlıklarının danışma toplantılarında konuştu. Erdoğan’ın, AKP’de eskiden görev alan isimler ile bir araya gelmesi dikkat çekti. Öğretmenlik Meslek Yasası, sağlıkta şiddet yasası, kadına yönelik şiddetle mücadele yasası, 3600 ek gösterge gibi tartışmalı konularda da adım atılması, seçim yatırımı olarak değerlendirilirken, Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in “Anlamlı bulmuyorum” dediği asgari ücrete yıl ortasında zam yapılması konusunda “Böyle bir değerlendirme gerektiğinde vatandaşımızdan, işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Erken SeçimBaskın SeçimYSKYsk Ihalesi
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