YSK sayımı durdurdu, Beykoz CHP'nin oldu
İstanbul'da ağır yenilgi alan AKP adayları görevlerini birer birer devrederken, bazı belediyelerdeki engelleme devam ediyor.
YSK, İl Seçim Kurulu’nun oyların tekrar sayılması kararına karşı itirazımızı kabul etti; Beykoz’da sayım iptal edildi.
Bir kez daha kazandık!Beykoz Belediye Başkanı @KoselerAlaattin ! pic.twitter.com/zJPyP4fxpt — Sevgi Kılıç (@avsevgikilic) April 4, 2024
CHP İstanbul İl Başkanı Çelik, YSK'nin Beykoz'da yeniden sayım kararını durdurduğunu açıkladı.
YSK’ya yaptığımız itiraz kabul edildi, Beykoz’da il seçim kurulunun yeniden sayım kararı YSK tarafından kaldırıldı.— Özgür Çelik (@ozgurcelikchp) April 4, 2024
Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler’in mazbatasını almasının önünde hiç bir engel kalmadı! Yeniden hoşgeldin @Beykoz_Bld
Gaziosmanpaşa’da sayım devam…
Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, YSK'nin Beykoz'da yeniden sayım kararını durdurduğunu açıkladı.
Çelik'in paylaşımı şu şekilde:
"YSK’ya yaptığımız itiraz kabul edildi, Beykoz’da il seçim kurulunun yeniden sayım kararı YSK tarafından kaldırıldı.
Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler’in mazbatasını almasının önünde hiç bir engel kalmadı! Yeniden hoşgeldin @Beykoz_Bld
Gaziosmanpaşa’da sayım devam ediyor.
Bahçelievler, Pendik, Ümraniye, Arnavutköy ve Bahçelievler’de itirazlarımız devam ediyor. Sürecin titizlikle takipçisiyiz!"