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YSK sayımı durdurdu, Beykoz CHP'nin oldu

AK Parti'nin seçim sonuçlarını adeta bloke ettiği bazı ilçelerde, YSK oy sayımlarını devam ettirirken Beykoz'da sonucun değişmeyeceği anlaşılınca sayım durduruldu.

04 Nisan 2024 Perşembe 12:38
YSK sayımı durdurdu, Beykoz CHP'nin oldu







YSK sayımı durdurdu, Beykoz CHP'nin oldu


İstanbul'da ağır yenilgi alan AKP adayları görevlerini birer birer devrederken, bazı belediyelerdeki engelleme devam ediyor.

CHP İstanbul İl Başkanı Çelik, YSK'nin Beykoz'da yeniden sayım kararını durdurduğunu açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, YSK'nin Beykoz'da yeniden sayım kararını durdurduğunu açıkladı.

Çelik'in paylaşımı şu şekilde:

"YSK’ya yaptığımız itiraz kabul edildi, Beykoz’da il seçim kurulunun yeniden sayım kararı YSK tarafından kaldırıldı. 


Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler’in mazbatasını almasının önünde hiç bir engel kalmadı! Yeniden hoşgeldin @Beykoz_Bld

Gaziosmanpaşa’da sayım devam ediyor. 

Bahçelievler, Pendik, Ümraniye, Arnavutköy ve Bahçelievler’de itirazlarımız devam ediyor. Sürecin titizlikle takipçisiyiz!"

Anahtar Kelimeler:
BeykozChp
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