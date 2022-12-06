Yumrukladı, yaraladı, ölüme sürükledi, özür bile dilemedi



Meclis bütçe görüşmelerinde gergin anlara sahne oldu. AKP'li ve İYİ Partili vekiller arasında arbede çıktı. AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık'ın, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'e yumruk atması sonucu kafasında açılma meydana geldi. İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur yaptığı açıklamada, Örs'ün elektroşok ile hayata döndürüldüğünü söyledi. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Örs'ün durumu ciddiyetini koruyor.

TBMM Genel Kurulu, 2023 yılı bütçelerini görüşmek üzere toplandı. Görüşmeler sırasında önce CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan arasında tartışma yaşandı.

AKP ve İYİ Parti sıralarındaki milletvekillerinin de ayağa kalkarak tartışmaya başlaması üzerine gerginlik büyüdü. Bunun üzerine Meclis Başkanvekili Haydar Akar, 10 dakika oturuma ara verdi.

AKP milletvekilleri ile İYİ Parti milletvekilleri arasında arbede çıktı. AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'e yumruk attı.

AKP'li vekilin parmağındaki yüzüğün, Örs'ün kafasında açılmaya yol açtığı öğrenildi.



Örs'ün ambulansla Güven Hastanesi'ne götürüldüğü belirtildi. İYİ Partili Örs, kaldırıldığı hastanede yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Hastaneden İYİ Parti'ye yapılan açıklamada, kafasında darbe sonrası açılma, yaşanan açılmanın ardından ise durumun kalp rahatsızlığını tetiklediği aktarıldı.

ELEKTROŞOK İLE HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ

İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur yaptığı ilk açıklamada, Örs’ün elektroşok ile hayata döndürüldüğünü söyledi.

TBMM'de 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerinde, dün kürsüye çıkan AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını hedef almış, bu sırada iki taraf arasında gergin anlar yaşanmıştı.



İYİ PARTİ'DEN TEPKİ

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, saldırıyı kınayarak sosyal medya hesabı Twitter'dan şu ifadeleri kullandı:

"Trabzon Milletvekilimiz Sayın Hüseyin Örs'e yönelik saldırıyı kınıyorum. Demokrasimizin ve millet iradesinin yansıması olan Gazi Meclis'imizde, milletin temsilcisine kalkan bu yumruk, aynı zaman da bizzat milletin kendisine atılmıştır. Gereken de yapılmalıdır!"

İYİ PARTİ'DEN HASTANE ÖNÜNDE AÇIKLAMA

İYİ Partili Cesur, hastane önünde yaptığı açıklamada, "İlaç uygulandı. Gelirken de Güven'deki yetkilileri arayarak burada Kardiyoloji ve Acil hocalarının bir arada hazır olmalarını rica ettik. Yapılan müdahale kalp ritminin geri döndürülmesiydi. Hayati tehlikesi devam ediyor" dedi. Cesur sözlerinin devamında, "Uyutuluyor kendisi. Hayati bir müdahale yapıldı. Şu anda o şartlarda" diye konuştu.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, "Bu saldırıyı gerçekleştirilenler için utanç verici bir durumdur. Demokrasiyi, uzlaşmayı bir tarafa bıraktıklarını biliyorduk ama insanlığı bir tarafa bıraktıklarını milletimiz bir kez daha görmekte" ifadelerini kullandı.

Zorlu, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"Hüseyin Bey olayı yatıştırmak adına hareket ederken o sırada AK Partili bir milletvekili, parmağında da bir yüzükle milletvekiline saldırıyor. Bu milletin vekilliği değil milletin cellatlığına soyunmaktır. Öyle anlaşılıyor ki mevcut siyasal iktidar yaklaşan seçimlerin verdiği buhranla acımasızca bir saldırı yöntemini tercih ediyor. Biz ortaya çıkan bu neticeyi milletimizin takdirine sunuyoruz. Bu Türkiyemizin nereye doğru gitmekte olduğunu gösteren çok önemli bir işarettir. Çok üzüntülüyüz. Biz sorumluluğumuzu TBMM'de yerine getirmeye devam edeceğiz."