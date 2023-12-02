Zafer Partisi lideri, hapis tehdidine sert çıktı



Türkiye'yi adeta istila eden çoğunluğu arap ve afgan uyruklu göçmen, sığınmacıların Türkiye'de işsizlik, yoksulluk ve hayat pahalılığı yükünü artırdığını her fırsatta vurgulayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı.

Türkiye’de 13 milyon sığınmacı ve kaçak var. Bunlara on milyarlarca dolar harcadık ve harcıyoruz. Erdoğan’ın yanlış politikalarından dolayı ülkemizde emperyalizmin her an istismar edebileceği bir sosyolojik yapı oluştu.Göç enflasyonu azdırdı, pahalılığı ve işsizliği artırdı.… pic.twitter.com/t3DO9xUPBW — Ümit Özdağ (@umitozdag) December 1, 2023

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Özdağ, söz konusu karara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

"BENİ HAPSE ATMAKLA KORKUTAMAZSINIZ"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan soruşturma başlatıldı.

Özdağ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da etiketleyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’de 13 milyon sığınmacı ve kaçak var. Bunlara on milyarlarca dolar harcadık ve harcıyoruz. Erdoğan’ın yanlış politikalarından dolayı ülkemizde emperyalizmin her an istismar edebileceği bir sosyolojik yapı oluştu. Göç enflasyonu azdırdı, pahalılığı ve işsizliği artırdı. Sınırlarımız delik deşik oldu. Gençlerimiz uyuşturucu batağında. Bir çok gencimiz sığınmacılar tarafından öldürüldü. Suriyeliler Türklerde. 3 kay hızlı artıyor. Bunları söylemek ve 13 milyon sığınmacı ve kaçağı geri yollamak için siyasi mücadeleye devam edeceğiz. Beni hapse atmakla korkutamazsınız. Bu güzel ülkenin Lübnan ve Suriye olmaması için verdiğimiz mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz."