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Zafer Partisi ve Sinan Ogan'ın oy oranları duyanları şaşırttı

CNNTürk Canlı yayınına katılan Gezici Araştırma Şirketi sahibi Murat Gezici'nin açıkladığı anket oranları, programa katılanları şaşkına çevirdi

17 Mart 2023 Cuma 16:13
Zafer Partisi ve Sinan Ogan'ın oy oranları duyanları şaşırttı

Zafer Partisi ve Sinan Ogan'ın oy oranları duyanları şaşırttı



Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlanırken yapılan son anketlerde ortaya çıkan sonuçlar vatandaşları ve siyasi süreti yakından takip edenleri şaşırtıyor. Gezici Araştırma'nın sahibi Murat Gezici'nin katıldığı canlı yayında açıkladığı oy oranları, programın sunucusu ve stüdyoda bulunan yorumcuları şaşırttı.


Gezici Araştırma'nın sahibi Murat Gezici, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere yönelik anketlere ilişkin konuşurken ilginç açıklamalarda bulundu. 


CNN Türk canlı yayınına konuk olan Gezici, Ümit Özdağ'ın lideri olduğu Zafer Partisi'nin oy oranının yüzde 5 ile yüzde 10 arasında olduğunun görüldüğünü öne sürdü. Gezici, Zafer Partisi'nin öncülük ettiği 'Ata' isimli seçim ittifakı tarafından cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilen Sinan Oğan'ın oy oranının da yüzde 9'u bulduğunu söyledi.

Gezici'nin bu açıklamaları, programın iktidara yakınlığıyla bilinen yorumcuları Melik Yiğitel'i ve sunucu Hande Fırat'ı da şaşkınlığa uğrattı. 

Melik Yiğitel, Gezici'ye "Ne diyorsunuz ya!" diyerek şaşkınlığını ifade etti. Sunucu Hande Fırat ise "Gerçekten böyle çok parçalı bir seçime gidiyoruz o zaman" ifadelerini kullandı.

Bu tepkilerin ardından sözlerini sürdüren Gezici, "Evet. Sinan Oğan cumhurbaşkanlığı seçiminde benim gördüğüm şu an yüzde 9. Bu anket 28 Şubat'ta yapılan bir anket bu arada. Ben seçimin ikinci tura kalacağını öngörüyorum. Ben en kilit partiyi Memleket Partisi ve Zafer Partisi olarak görüyorum" dedi.

Son Güncelleme: 17.03.2023 16:22
Anahtar Kelimeler:
Zafar PartisiSinan OğanAta Ittifakı
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