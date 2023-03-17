Zafer Partisi ve Sinan Ogan'ın oy oranları duyanları şaşırttı





Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlanırken yapılan son anketlerde ortaya çıkan sonuçlar vatandaşları ve siyasi süreti yakından takip edenleri şaşırtıyor. Gezici Araştırma'nın sahibi Murat Gezici'nin katıldığı canlı yayında açıkladığı oy oranları, programın sunucusu ve stüdyoda bulunan yorumcuları şaşırttı.

Murat Gezici: Memleket Partisi %4, Zafer Partisi %5 ila %7 arasında değişiyor. Sinan Oğan %9, anket en son 28 Şubat'ta yapıldı. Yani Sinan Oğan ATA İttifakına katılmadan önce.



Liseliler ve tavukların çıkartıldığı bir senaryoda Memleket Partisinin oy oranı %4! pic.twitter.com/Dc04lM7eeu — kültigin (@barondetott2) March 17, 2023



Gezici Araştırma'nın sahibi Murat Gezici, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere yönelik anketlere ilişkin konuşurken ilginç açıklamalarda bulundu.

canlı yayınına konuk olan Gezici, Ümit Özdağ'ın lideri olduğu Zafer Partisi'nin oy oranının yüzde 5 ile yüzde 10 arasında olduğunun görüldüğünü öne sürdü. Gezici, Zafer Partisi'nin öncülük ettiği 'Ata' isimli seçim ittifakı tarafından cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilen Sinan Oğan'ın oy oranının da yüzde 9'u bulduğunu söyledi.

Gezici'nin bu açıklamaları, programın iktidara yakınlığıyla bilinen yorumcuları Melik Yiğitel'i ve sunucu Hande Fırat'ı da şaşkınlığa uğrattı.

Melik Yiğitel, Gezici'ye "Ne diyorsunuz ya!" diyerek şaşkınlığını ifade etti. Sunucu Hande Fırat ise "Gerçekten böyle çok parçalı bir seçime gidiyoruz o zaman" ifadelerini kullandı.

Bu tepkilerin ardından sözlerini sürdüren Gezici, "Evet. Sinan Oğan cumhurbaşkanlığı seçiminde benim gördüğüm şu an yüzde 9. Bu anket 28 Şubat'ta yapılan bir anket bu arada. Ben seçimin ikinci tura kalacağını öngörüyorum. Ben en kilit partiyi Memleket Partisi ve Zafer Partisi olarak görüyorum" dedi.