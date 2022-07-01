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Ziraat Bankası'nın Demirören'e verdiği kredi ne oldu?

Sedat Peker'in bu gece Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören hakkında yeni bilgiler açıklayacağını duyurmasının ardından gözler sosyal medyaya çevrildi.

01 Temmuz 2022 Cuma 14:41
Ziraat Bankası'nın Demirören'e verdiği kredi ne oldu?

Ziraat Bankası'nın Demirören'e verdiği kredi ne oldu?


Demirören Holding'i hedef alan Sedat Peker'in açıklamaları öncesi nefesler tutuldu. Demirören Holding'e bağlı yayın kurumlarının görmezden geldiği iddiaların odağında Yıldırım Demirören ile babası var. Sedat Peker bugün yapacağı açıklamaların içeriği hakkında farklı hesaplardan takipçilerine ön bilgiler vermeyi ihmal etmedi. Bu arada CHP'li Deniz Yavuzyılmaz: "Ziraat Bankası'ndan Demirören Holding'e oluşturulan 950 milyon dolarlık kredi hacminde kamu yararı mı var?" sorusunu yöneltti.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Ziraat Bankası hesaplarının görüşüldüğü TBMM KİT Komisyonu’nda Demirören Holding’e verilen kredileri gündeme getirdi. Yavuzyılmaz, “Toplam 950 milyon dolarlık bir kredi hacmi oluşturuluyor. Bu kredi de bir kamu yararı mı var? Yani bu krediyi gidip bu şirket özel bir bankadan kullanabilir miydi? Ziraat Bankası bu krediyi kullandırarak ne fayda elde etti?” diye sordu.

TBMM KİT Komisyonu’nda bugün Ziraat Bankası ve bağlı ortaklıklarının hesapları görüşüldü.

Komisyon üyesi CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, bankadan Demirören Holding’e kullandırılan kredilerle ilgili Sayıştay raporunda yer alan tespitleri anımsatarak, şöyle konuştu:

"BUNU BİR FIRSATA MI DÖNÜŞTÜRDÜ?"

700 milyon dolar Demirören Grubu’na şirket satın alma projesi kredisi verilir. 100 milyon dolar işletme kredisi, daha sonra bir 150 milyon dolar daha işletme kredisi, yani toplam 950 milyon dolarlık bir kredi hacmi oluşturuluyor. Ziraat Bankası bir kamu bankası mı? Ziraat Bankası bir kamu bankası. O zaman verilen bu kredide bir kamu yararı mı var? Yani bu krediyi gidip bu şirket özel bir bankadan kullanabilir miydi? Gitsin, bu kredi özel bir bankadan kullansaydı. Ziraat Bankası bu krediyi kullandırarak ne fayda elde etti? Yani yüksek bir faiz oranıyla verdi de yüksek bir kazanç mı elde etti? Bunu bir fırsata mı dönüştürdü?

Sayıştay’ın raporunda, Doğan Medya Grubu’nu satın almak için verilen krediyi geri ödemeyen ve yeniden yapılandırma isteyen Demirören Grubu’ndaki kredi ile ilgili önemli bir tespit yer alıyordu. Buna göre, şirketin denetim tarihi itibarıyla banka riski 7,7 milyar TL’ye ulaştı. Bu tutarın bankanın 2020 yılılndaki toplam yakın izlemedeki kredilerinin yüzde 19’unu oluşturduğu açığa çıktı.
 

Anahtar Kelimeler:
Sedat PekerZiraat Bankası
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