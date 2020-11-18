10 milyon aşı geliyor | Koronaya karşı ilk aşılama bir ay sonra





Türk bilim insanları tarafından geliştirilen ve Pfizer tarafından üretilen koronavirüs aşısı önümüzdeki ay Türkiye'ye geliyor.

Koronavriüsle mücadelede can kayıpları artarken, alınan yeni önlemler ve aşı satın alınması konusunda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar geldi. Koca, yerli aşının da önümüzdeki yılın ilk 4 ayında devreye gireceğini söyledi.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşısı ve grip aşısıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Pfizer (aşı) ile ilgili Aralık ayında olma ihtimali zayıf görünüyor. Ruhsatın Aralık'ta olmama ihtimali yüksek oldu. Olursa Türkiye'ye verebileceği rakam 1 milyon. Yıl içinde de 25 milyona olabilirliği şeklinde görüşmelerimiz var" ifadelerini kullandı. Bakan Koca, yerli koronavirüs aşısının ise nisan ayında devreye girebileceğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"PFİZER'İN AŞISININ ARALIK AYINA YETİŞME İHTİMALİ ZAYIF"

Türkiye'nin geçen yıl yaptığı grip aşısı tedariği bir milyon 300 bin ama yapılan bir milyon 100 bin aşı. Grip aşısında arttırabileceğimiz rakam sınırlı. Bu süreçte 2.3 milyona çıkardık. Şu ana kadar 600 bin kişiye yaptık grip aşısı.

Pfizer (aşı) ile ilgili Aralık ayında olma ihtimali zayıf görünüyor. Ruhsatın Aralık'ta olmama ihtimali yüksek oldu. Olursa Türkiye'ye verebileceği rakam 1 milyon. Yıl içinde de 25 milyona olabilirliği şeklinde görüşmelerimiz var.

YERLİ AŞI İÇİN TARİH VERDİ

Yerli aşımızın devreye girmesi Nisan ayı şeklinde olur.

"ÇİN'LE 1-2 GÜN İÇİNDE SÖZLEŞMELER İMZALANACAK"

Çin aşısı için de Aralık ayında 10 milyon aşı alabileceğiz Ocak ayında da böyle olacak bu sayı 2 katına çıkabilir bir iki gün içinde sözleşmeler imzalanacak.

"12 BİN SAĞLIK PERSONELİ ALACAĞIZ"

Önümüzdeki günlerde, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz.

AĞIR HASTA SAYISI VE VEFAT EDEN SAYISI 8 KAT ARTTI"

29 Temmuz'dan bu yana ağır hasta sayımız 8 kat arttı, vefat eden sayısı 8 kart arttı. Evde semptomu olmayanın sayısı mı sizin için önemli.