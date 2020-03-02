16:8 Sirkadiyen diyet



Sağlıklı bir yaşam için yediğiniz gıdalar kadar bunların ne zaman yendiği de çok önemli! Vücut ritmine yani biyolojik saate uygun beslenme size ‘ruh, zihin, beden’ bütünlüğünde sağlıklı olma hali sağlar.

Vücudumuzdaki her hücre ve organ kendi içinde 24 saatlik ritme göre hareket eder. Buna sirkadiyen ritim veya biyolojik saat denir. Hormonlar, metabolizma, bağışıklık sistemi, bağırsaklardaki faydalı bakteriler ve uyku-uyanma döngüleri bu ritim sayesinde hassas bir dengede çalışır. Sirkadiyen ritimle hücreler ve organlar belirli zamanlarda dinlenir, belirli zamanlarda çalışır. Eğer organların dinlenmesine fırsat vermezseniz vücut ritminiz bozulur ve obezite, diyabet, kalp hastalıkları, tansiyon, psikolojik bozukluklar ve kronik hastalıklar tetiklenir.

Sirkadiyen Diyet fazla kiloları, pre-diyabeti ve yeni başlamış tip 2 diyabeti yok eden biyolojik saatimize uygun bir beslenme şeklidir. Bu beslenme modelinde sağlıklı kilo verme ve yağ yakımı yanında hücre yenilenmesi, organel disfonksiyonların onarımı ve yenilenmesi, doku onarımı, yaşlanmanın gecikmesi, egzersiz performansının artması gibi süreçler de hız kazanır.

Modern tıp sirkadiyen ritim ve aralıklı açlığın sırlarını henüz keşfetmeye başladı ama ayurveda ya da Çin tıbbı gibi birçok geleneksel tamamlayıcı tedavi sisteminde temel prensip sirkadiyen ritme dayanıyor.

Bu kitabı okuyun, işe ufak değişimlerle başlayın, sonucu iki ay içinde gözlemleyin. Yedi günlük diyet örneğiyle birlikte…

Prof. Dr. Metin Özata

1958 yılında Burdur’da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Burdur’da tamamladı. Ege Tıp Fakültesi’nde 5 yıl okuduktan sonra nakledildiği GATA Tıp Fakültesi’nden bi­rincilikle mezun oldu. 1990 yılında İç Hastalıkları Uzmanı, 1992 yılında Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı, 1994 yılında doçent, 2003 yılında profesör oldu. 2008 yılında kendi isteği ile GATA’dan emekli oldu. Halen İstanbul’da serbest hekimlik yapmaktadır.

1986 yılında Federal Almanya’nın Wiesbaden Şehrinde USAF Regional Medical Center’de; 1992-1993 yıllarında Chicago Üniversitesi Endokrinoloji-Tiroid Bölümü’nde Prof. Dr. Leslie J. DeGroot’un asistanı olarak çalıştı.

Prof. Özata’nın, yaptığı bilimsel araştırmalar nedeniyle aldığı 16 bilim ödülünden ba­zıları şunlardır: 1998 yılı TÜBİTAK Bilim Teşvik Ödülü, 2001 yılı TÜBİTAK Tür­kiye Tıp Araştırma Ödülü, 1996 yılı Türk Diyabet Cemiyeti Prof. Celal Öker Bilim Ödülü, 1997 yılı Bayındır Tıp Merkezi Bilim Teşvik Ödülü, 2000 yılı Roche Tıp Ödülleri Ya­rışması Birincilik Ödülü, 2001 yılı Metabolik Sendrom X Bilimsel Yarışması Birinciliği Ödülü, 2003 yılı İstanbul Üniversitesi Bilim Ödülü, 2003 yılı Bayındır Tıp Merkezi Bi­lim Ödülü.

2018 yılında yapılan değerlendirmede, Türkiye’de tıp bilimine yön veren ilk 100 bilim insanı içinde 52. sırada yer almıştır.

Yurtdışındaki saygın tıp dergilerinde yayınlanmış araştırma makaleleri, tebliğleri ve Türkçe yayınlanmış kitapları vardır.

Haykkitap’tan yayımlanan kitapları:

16: 8 Sirkadiyen Diyet, (ortak yazarlı), Şubat 2020

Sağlıklı Hormonlar Mutlu Yaşam, Ağustos 2019

Yeni Akdeniz Diyeti (ortak yazarlı), Şubat 2019

Hayat Kurtaran Vitamin ve Mineraller, Eylül 2014

Glisemik İndeks Diyeti, Haziran 2013

Sağlıklı Vücudun Görünmez İşçileri, Nisan 2011

Naturel Zayıflama, Mayıs 2010

Uzm. Dyt. Gizem Keservuran

1984 yılında Eskişehir’de doğdu. Lise eğitimini Eskişehir Anadolu Lisesi’nde tamamladı. 2002 yılında Başkent Üniversitesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nü burslu kazandı ve 2006 yılında derece ile mezun oldu.

2006 yılında 7 ay The Life co Detox Center-Bodrum Türkbükü’nde Uzakdoğu ve Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde uygulanan detoks uygulamaları, arınma terapileri, well-being ve detoks uygulamaları üzerine çalıştı. Kaliforniya’dan gelen detoks uzmanı, egzersiz uzmanı ve ‘raw food’ aşçısıyla çalıştı. Ateş kullanmadan yemek hazırlama teknikleri üzerine yoğunlaştı.

2007 yılı itibariyle Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi’nde hastane mutfağını oluşturdu, yapılandırdı. Obezite, diyabet, böbrek hastalarında beslenme tedavileri üzerine çalıştı. Tam kapsamlı Beslenme ve Diyet Kliniği’ni oluşturdu.

2008 yılında Acıbadem Sağlık Grubu yiyecek içecek hizmetlerinde yerini aldı. Michelin Yıldızlı aşçılarla çalıştı. Pasta mutfağından diyet yemeklerine, kalite denetim sistemlerinden hijyen standartlarının sağlanması ve korunmasına kadar geçen aşamalarda görev aldı.

2008 yılının ikinci yarısı Medicalpark Göztepe Hastane Kompleksi’nde yeni görevine başladı. Obezite kliniğinde Uzman doktorlar ile çalışmalarına başladı, obezitede cerrahi işlemler ve beslenme tedavileri, polikistik over, insülin direnci, hipoglisemi, hipotroid gibi metabolik hastalıklarda beslenme tedavilerini üstelendi. Bunların yanında onkoloji-kanser hastalarında özellikli beslenme tedavileri planladı, hasta yakınlarını bu konuda bilinçlendirdi. Organ nakli ve kemik iliği hastalarının operasyon öncesi ve sonrası beslenme tedavilerini planladı. Kalp-damar cerrahisi ve kardiyoloji ekipleri ile hastaların beslenme tedavi süreçlerini takip etti. Sindirim sistemi hastalıkları, reflü-gaz-şişkinlik-hazımsızlık şikâyetlerinde hastaların yaşam konforunu artıracak beslenme tedavileri geliştirdi.

2009 yılında Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı’nda Fitoterapi yüksek lisansına başladı ve gastroenteroloji ekibi ile Gastro-Fitodiyet kliniğini oluşturarak sindirim sistemi rahatsızlıklarında fitoterapi ve beslenme tedavisi uygulamalarına başladı.

2011 yılında master programını “onur derecesi” ile tamamladı ve doktora programına devam etti.

Akademik eğitim ve kariyer basamaklarının yanı sıra egzersizi beslenme ile bütünleştirerek profesyonel sporcular ve elit yüzücüler ile çalışmaktadır. Sporcuları müsabaka öncesi-sonrası-sırası antreman, dinlenme dönemleri ve beslenme süreçlerini planlayıp takip etmektedir.

Diğer yandan sosyal sorumluluk projeleri kapsamında çeşitli organizasyonlarda ‘Sağlıklı Beslenme Söyleşileri’ne katılıyor ve katılımcılarla keyifli sohbet eşliğinde doğru beslenme, yaşam vizyonu adımlarını paylaşıyor. Aynı zamanda Kurumsal şirketlere danışmanlık hizmetleri vermektedir.

‘16:8 Sirkadiyen Diyet’

Teknik Özellikler

Yazarlar: Prof. Dr. Metin Özata, Uzm. Dyt. Gizem Keservuran

Yayınevi: Hayykitap 654

Kategori: Hayat Güzeldir 89

Türü: SAĞLIK / Koruyucu Tıp / Doğru Beslenme / Zayıflama

Birinci baskı: Şubat 2020

Sayfa sayısı: 96

Ebat: 15,5x23 cm

Fiyatı: 22 TL

ISBN: 978-605-7674-64-7

Barkod: 9786057674647