2 yaştan küçük çocukların yarısında demir eksikliği görülüyor

Demir eksikliği anemisinin, bebeklik döneminden itibaren her yaş grubunda görülebilen bir hastalık olduğunu belirten Medical Park Karadeniz Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği’nden Uzm. Dr. Emine Esra Öztürk, “Çocuklardaki kansızlığın en sık nedenidir. Ülkemiz genelinde 6 ay-2 yaş grubu çocukların neredeyse yarısında demir eksikliği bulunmaktadır. Bunun en önemli nedeni ise anne sütünün yetersiz alınması ve demir içeren besinlerin yeterli miktarda tüketilmemesidir” dedi.

Medical Park Karadeniz Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği’nden Uzm. Dr. Emine Esra Öztürk, demir eksikliği anemisi hakkında uyarılarda bulundu.

Demir eksikliği anemisinin bebeklik döneminden itibaren her yaş grubunda görülebilen bir hastalık olduğunu dile getiren Uzm. Dr. Emine Esra Öztürk, “Çocuklardaki kansızlığın en sık nedenidir. Ülkemiz genelinde 6 ay-2 yaş grubu çocukların neredeyse yarısında demir eksikliği bulunmaktadır” diye konuştu.

VÜCUDA ZARARLARI OLABİLİR

Demir eksikliğinin vücudumuza nasıl zarar verebileceğine değinen Uzm. Dr. Öztürk, “Yeterli demir olmadığı durumda vücudumuzda yeterli hemoglobin üretilemez. Hemoglobin sayısı düşer, hücrelerimize yeterli oksijen taşınamaz ve tüm organlarımız oksijeni düşük kan ile beslenir” dedi.

ANNE SÜTÜNÜN YETERSİZ KALMASI EN ÖNEMLİ NEDEN

YORGUNLUK VE HALSİZLİK GÖRÜLEBİLİR

Demir eksikliği anemisinin nedenlerinden bahseden Uzm. Dr. Öztürk, “En önemli nedeni anne sütünün yetersiz alınması ve demir içeren besinlerin yeterli miktarda tüketilmemesidir. Doğum öncesi son trimesterda annede bulunan demirin çoğu, bebeğe iletilmektedir. Bu yüzden annede ciddi demir eksikliği yoksa, bebekler ortalama 4-6 ay yetecek kadar bir demir deposu ile dünyaya gelirler. Bu aylardan sonra ise dışardan demir takviyeleri verilmesi gerekir, 4. ayda demir ilaçlarının başlanmasının nedeni de budur. Aşırı inek sütü kullanımı, kronik enfeksiyonlar, paraziter hastalıklar, kronik ishaller, hızlı büyüme dönemleri, vejetaryen beslenme de diğer nedenler arasındadır” ifadelerini kullandı.

En sık görülen belirtileri anlatan Uzm. Dr. Öztürk, şu bilgileri paylaştı:

“Yorgunluk, halsizlik, baş ağrısı, baş dönmesi, çarpıntı, çabuk yorulma, sık enfeksiyon geçirme, tırnaklarda kırılma ve çizgilenme, ağız yaraları, süt çocukluğu döneminde ağlarken morarma (katılma nöbeti) gibi yakınmalar ortaya çıkabilir. Demir eksikliği nedeniyle ortaya çıkan olumsuz sonuçlardan biri de zihinsel ve motor gelişimde geriliktir. Bu çocuklarda dikkat eksikliği, derslerde başarısızlık, sinirlilik, iştahsızlık sık görülür. İleri derece demir eksikliği olan çocuklarda toprak, buz, kâğıt, kireç gibi maddeleri yeme isteği olabilir. Yapılan çalışmalarda; demir eksikliği olup tedavi edilmemesi durumunda çocukların IQ değerlerinin yaklaşık 10 puan düştüğü tespit edilmiştir.”

KIRMIZI VE BEYAZ ET TÜKETİMİ ARTIRILMALIDIR

Tedavide yapılması gerekenlere değinen Uzm. Dr. Öztürk, “Ek gıda dönemine geçilmesiyle birlikte demir içeriği yüksek olan gıdaların tüketilmesine özen gösterilmelidir. Kırmızı ve beyaz et, baklagiller, yumurta, tahin, kuru üzüm, fındık, yeşil yapraklı sebzelerin çeşitli öğünlerde tüketilmesi ile vücuda demir alımı sağlanacaktır. Ancak demir eksikliği oluşmuşsa, besinlerle alınan demir miktarları tek başına yeterli olmayacaktır. Böyle durumlarda dışardan demir takviyesi kullanılması gerekmektedir. Bu ilaçların büyük bir kısmı aç karna verilir. Anne sütü ile alınması emilimini etkilemezken, hayvansal süt ve süt ürünleri emilimini azaltır. C vitamini içeren besinlerle birlikte alınması emilimini artırdığı için, metalik tadını sevmeyen çocuklarda taze sıkılmış portakal suyu ile tükettirilmesi mümkündür” açıklamasında bulundu.

TEDAVİ SÜRESİ ORTALAMA 3 AY SÜREBİLİR

Tedavi süresinin ortalama 3 ay olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Öztürk, “İlk 1 ay hemoglobin değerinin normal sınırlara geldiğinin görülmesi gerekir, sonraki 2 ayda ise demir depolarının doldurulması amaçlanır. Demir tedavisi kesildikten 3 ay sonra yeniden tetkiklerine bakılır, eğer tekrardan anemi gelişmişse altta yatan farklı nedene yönelik araştırma yapılması gerekir” diyerek sözlerini sonlandırdı.