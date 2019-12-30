2020 yılında mutlu olmanın 10 yolu

Yeni bir yılın yaklaşmasıyla beraber birçok insan yeni kararlar alma hazırlığında. Her yıl olduğu gibi bu yıl da insanlar daha keyifli ve daha sağlıklı bir hayat sürmenin yollarını arıyor. Yılın son günü dileklerin dilendiğini, hayallerin kurulduğunu ve bir sonraki yıla sonsuz umutlar ile girildiğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi’nden Uzman Psikolog Selin Karabulut, hayalleri gerçeğe dönüştürmek için harekete geçmenin önemine değinerek, yeni yılı keyifli ve sağlıklı geçirmenin 10 püf noktasını sıraladı.