Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
109166
ALTIN
273.307
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.6342
EURO
6.4320

2020 yılında mutlu olmanın 10 yolu

Her yıl olduğu gibi bu yıl da insanlar daha keyifli ve daha sağlıklı bir hayat sürmenin yollarını arıyor.

30 Aralık 2019 Pazartesi 10:18
2020 yılında mutlu olmanın 10 yolu

2020 yılında mutlu olmanın 10 yolu

Yeni bir yılın yaklaşmasıyla beraber birçok insan yeni kararlar alma hazırlığında. Her yıl olduğu gibi bu yıl da insanlar daha keyifli ve daha sağlıklı bir hayat sürmenin yollarını arıyor. Yılın son günü dileklerin dilendiğini, hayallerin kurulduğunu ve bir sonraki yıla sonsuz umutlar ile girildiğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi’nden Uzman Psikolog Selin Karabulut, hayalleri gerçeğe dönüştürmek için harekete geçmenin önemine değinerek, yeni yılı keyifli ve sağlıklı geçirmenin 10 püf noktasını sıraladı.

  • Şikayet etmekten, söylenmekten vazgeçin. “Sorunu çözebilmek için benim bir etkim olur mu, ben neler yapabilirim?” diye düşünün ve sorunlarınızı çözmek için ertelemeyin.
  • Daha sağlıklı yaşayabilmek adına rasyonel adımlar atarak sağlıklı beslenmeye özen gösterin ve vakit buldukça egzersizler yapın.
  • Bu yıl kötü alışkanlıklarınızı geride bıraktığınız bir yıl olsun. Örneğin, sigarayı bırakın. Sağlığınızı, zihninizi ve cebinizi ele geçiren her türlü kötü alışkanlıklarınıza bir son verin.
  • Kendinize daha çok vakit ayırın. Hayata bir defa geliyorsunuz, onu başkalarına adamaktan vazgeçin. Yapmaktan keyif aldığınız işlere zaman yaratın. Özellikle zamanınızı çalan, sizi yoran ve ele alan şeyler için artık vakit harcamayın.
  • Sevginizi, mutluluğunuzu ve neşenizi çevrenizdekilerle paylaşarak onları önemsediğinizi her fırsatta dile getirin ve iyi ve kötü günde yanlarında olmaya özen gösterin.
  • Hedefler belirleyin ve o hedefleri gerçekleştirebilmek adına kısa ve uzun vadeli planlar yapın. Hedeflerinizi ertelememeye dikkat edin.
  • Klişelerden uzak durun, klişelerin hayatınızı yönlendirmesine izin vermeyin.
  • Uzun zamandır ertelediğiniz işleri yapmak için harekete geçin. Ertelemeden ve üşenmeden bu işleri azaltmaya çalışın. Zamanınızı iyi yönetmek, ertelediğiniz işleri hayata geçirmenizi kolaylaştırabilir.
  • Sevmekten korkmayın! Eşler arasındaki en temel sorunların sevgiyle ve sevmeyle çözülebileceğini unutmayın.
  • Çocuklarınıza keşfetmeleri, denemeleri için fırsatlar yaratın. Hayatlarının sizin onlara sunduğunuzdan çok daha farklı olabileceğini unutmayın.

2020 Yeni yıl kutlamalarının merkezi Şişli olacak
2020 Yeni yıl kutlamalarının merkezi Şişli olacak
Sabancı Vakfı 2020 hibe programı başvuruları başlıyor
Sabancı Vakfı 2020 hibe programı başvuruları başlıyor
2020 Koleksiyonunda Gold, Modernlikle Buluştu
2020 Koleksiyonunda Gold, Modernlikle Buluştu
Trafik cezaları, ile pasaport, ehliyet harcına zam
Trafik cezaları, ile pasaport, ehliyet harcına zam
Yeşilçam Kahve Evi Mutfak ve Kahve Akademisi açıyor
Yeşilçam Kahve Evi Mutfak ve Kahve Akademisi açıyor
Megastar Tarkan’ın Avrupa Turnesi’nde son konser!
Megastar Tarkan’ın Avrupa Turnesi’nde son konser!
Prelli Takvimi 2020 ile Juliet'i arıyor
Prelli Takvimi 2020 ile Juliet'i arıyor
Davutoğlu yeni parti için ilk kez tarih verdi
Davutoğlu yeni parti için ilk kez tarih verdi
Anahtar Kelimeler:
2020 Yılında Mutlu2020Son Dakika Haberler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeditepe Üniversitesi Yayınevi’nden Acil Tıp Alanı için Önemli Katkı
Yeditepe Üniversitesi Yayınevi’nden Acil Tıp Alanı için Önemli Katkı
Yılbaşında iştahınızı akşam yemeğine saklamayın
Yılbaşında iştahınızı akşam yemeğine saklamayın
Yılın İlk Gününe Sağlıklı Uyanmak İçin 10 Altın Kural
Yılın İlk Gününe Sağlıklı Uyanmak İçin 10 Altın Kural
Yeni Yılda Sağlığınızı Koruyacak 8 Öneri
Yeni Yılda Sağlığınızı Koruyacak 8 Öneri
Yeni Yıl Hedeflerinizi Gerçekleştirmek İçin 8 Öneri
Yeni Yıl Hedeflerinizi Gerçekleştirmek İçin 8 Öneri
Yeni Yılda sağlıklı bir hayat için uzman tavsiyeleri
Yeni Yılda sağlıklı bir hayat için uzman tavsiyeleri
Türkiye’de pestisit denetimleri yeterli değil
Türkiye’de pestisit denetimleri yeterli değil
Jinekomasti Nedir?
Jinekomasti Nedir?
Yanlış Ped Kullanımı Enfeksiyona Yol Açıyor!
Yanlış Ped Kullanımı Enfeksiyona Yol Açıyor!
Hastalıksavar besinlerle kışı zinde geçirin
Hastalıksavar besinlerle kışı zinde geçirin

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim