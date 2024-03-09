2024 Bölgesel Zayıflama Trendleri

Dr. Yasemin Savaş'tan Bölgesel Zayıflama Tavsiyeleri

Kış aylarında kalın kıyafetlerin altında gizlenen bölgesel fazlalıklar birçok kişi için büyük bir sorun. Düzensiz ve sağlıksız beslenme, uzun saatler masa başında hareketsiz çalışma özellikle bel ve göbek çevresinde yağlanma problemlerine neden olabiliyor. Yaz gelmeden önce bölgesel fazlalıklardan kurtulmak, kilo vermek isteyenler yediklerine dikkat ederek spor yapmaya başlıyor. Egzersiz ve sağlıklı beslenmeye rağmen bölgesel yağlarından kurtulamayanlar için ise ameliyatsız estetik müdahaleler devreye giriyor.

Son yıllarda, vücut şekillendirme ve bölgesel incelme konuları giderek popülerlik kazandı. İnsanlar, kendilerini daha sağlıklı ve güzel hissetmek için çeşitli yöntemlere başvuruyorlar. Özellikle de, sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemelerine rağmen belirli bölgelerdeki inatçı yağlanma ve sarkmalarla başa çıkmakta zorlananlar için yeni nesil çözümleri Medikal Estetik Hekimi Dr. Yasemin Savaş anlattı.

Tek seansta bölgesel fazlalıklardan kurtulabilirsiniz

Bölgesel yağlanma konusunda çözüm arayanlar için modern tıbbın sunduğu çeşitli teknolojik gelişmeler olduğunu belirten Dr. Yasemin Savaş, Soğuk Lipoliz, Inshape Kas Atımı tedavisi, Mezoterapi ile Lipoliz tedavisi, Radyofrekans , Kavitasyon Ultrason Tedavisi ve AWT ( Akustik Dalga Tedavisi ) gibi yöntemlerin, bölgesel zayıflama ve vücut şekillendirme konusunda önemli bir fayda sağladığını söylüyor.

Bu tedavi yöntemleri arasında Soğuk Lipoliz tedavisinin özellikle vücut kitle indeksi normal olan veya biraz fazlasıyla mücadele edenler için ideal olduğuna değinen Dr. Savaş, şöyle devam ediyor:

“Normal kilosunda ancak lokal yağlanması olan veya sırt, karın, basen, yan simitler, kollar, bacak içleri, sırtta sütyen altları, göğüs altındaki kıvrımlar gibi belirli bölgelerindeki yağlanmaları diyet ve sporla giderilemeyen erkek ve kadın hastalar için kullanılan bir tedavi yöntemi.

Soğuk Lipoliz tedavisinde belirli bölgelerdeki yağlanmaları azaltmak için kontrollü soğutma kullanılır. Bu şekilde, kristalize olan yağ hücreleri azalır ve vücut görünümünde belirgin bir incelme sağlanır.Bir ya da iki seans içerisinde yerleşmiş yağ dokusunda önemli oranında azalma sağlanabiliyor.”

Birçok olumlu etki bir arada

Inshape Kas Atımı tedavisinin, invaziv olmayan ve güvenilir vücut şekillendirme sağlayan bir teknoloji olduğunu vurgulayan Dr. Yasemin Savaş, şunları dile getirdi:

“Elektromanyetik alandan iletken elektriksel impulslarla kas üzerinde güçlü stimülasyon üretir.

Inshape, çevredeki dokulara zarar vermeyecek şekilde optimize edilmiştir. Kasları otomatik egzersiz yapmaya zorlayarak, uygulama yapılan kas, gevşemeden yoğun egzersiz yapıyormuş gibi aşırı iş yükü alır. Prosedür, vücudunuzun kas ve yağ üzerinde istenen etkilere geleneksel egzersizlere kıyasla daha hızlı ve daha kolay bir şekilde ulaşmasını sağlar. Genelde ihtiyaca göre değişmekte olup 5 ila 8 seasn arası haftada bir yada iki olacak şekilde uygulama yapılır.”

Hem güçlenmek hem de incelmek mümkün

“Kasları güçlendirmeyi hedefleyen Inshape Kas Atımı tedavisi, kasları çalıştırırken aynı zamanda yağ hücrelerini de parçalayarak bölgesel kiloların verilmesine de destek olur.” diyen Dr. Savaş, bu tedavinin yüksek yoğunluklu odaklı elektromanyetik enerji kullanarak vücuda etki ettiğini söylüyor. Savaş, Inshape Kas Atımı tedavisinin etkisini ise şöyle açıklıyor:

“Bu enerji sayesinde tedavi edilen bölgedeki kasların kasılması sağlanır. Yarım saat gibi bir sürede kasların ortalama 20 bin defa kasılmasını sağlar. Kasların bu derece yoğun şekilde çalışması ise sadece kas liflerinin yoğunluğunu artırmakla kalmıyor aynı zamanda tedavi edilen bölgedeki yağ yakımını da destekliyor.”

Hedef aynı yöntem farklı

Dr. Savaş bölgesel incelme için kullanılabilen diğer yöntemleri ise şöyle açıklıyor:

“Mezoterapi ile Lipoliz tedavisi, enjeksiyonlar yoluyla cilt altındaki yağ hücrelerini azaltmayı amaçlar. Bu yöntem, özellikle bacaklar, karın ve bel çevresi gibi bölgelerdeki bölgesel yağlanma sorunlarına etkili bir çözüm sunar. Cilt altına enjekte edilen ilaç sayesinde, dolaşımda düzelme ve lenfatik sistemde canlanma, hücre içi yağ metabolizmasının desteklenmesi sağlanır. Böylece cilt altı yağ dokusunda yağ hücre sayısı azalarak serbest kalmış yağ asitleri dolaşımla vücuttan atılır.

Kavitasyon Ultrason tedavisi, vücudun ihtiyaç duyduğu bölgede yoğunluğu azaltılmış ultrasonik ses dalgaları verilerek yağları azaltmaya yarayan bir zayıflama, bölgesel incelme ve aynı zamanda selülit problemlerine yönelik bir tedavi yöntemidir. Ayrıca cilt sarkıklarının tedavisinde de kullanılıbiliyor. Kavitasyon Ultrason tedavisi yağları parçalayıp su ile absorbe edip hücre duvarını bozarak açığa çıkan yağ ve yağ asitlerinin lenf yolu ile vücuttan atılımını sağlar. Tedavide bu teknolojiyi kullanan çok sayıda cihaz var. Ancak, önemli olan güvenli bir cihaz ile tedavi olmaktır.

AWT olarak adlandırılan ‘Akustik Dalga Terapisi’ ise vücudun belirli bölgelerine akustik ses dalgalarının uygulandığı bir yöntemdir. Akustik dalga üreten cihaz yardımıyla uygulanır, saniyeden kısa sürede defalarca titreşim üretir ve bu titreşimle vücudun istenen yerlerindeki tam kat doku uyarılır. Ses dalgalarıyla uyarılan bölgelerde sarkan ciltlere müdahale, selülit tedavisi ve bölgesel incelme sağlanabilir.

Son olarak, Radyofrekans tedavisi cilt sarkmaları, selülit ve bölgesel incelme tedavilerinde etkilidir. Yüksek frekanslı radyofrekans enerjisi kullanılarak cilt altındaki dokuların ısıtılması ve yeniden yapılanması sağlanır.

Unutmayın, herkesin vücut yapısı farklıdır ve her tedavi yöntemi herkes için uygun olmayabilir. Bu nedenle, bir medikal estetik uzmanına danışarak sizin için en uygun tedavi yöntemini belirlemeniz önemlidir.”