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29 Eylül Dünya Kalp Günü | Kalp Hastalıklarından korunmanın yolladı

“Kalp damar hastalıkları günümüzde başta gelen ölüm nedeni olarak bilinmektedir. Bu riski azaltabilmek için birçok seçeneğimiz mevcut.

27 Eylül 2021 Pazartesi 08:36
29 Eylül Dünya Kalp Günü | Kalp Hastalıklarından korunmanın yolladı

29 Eylül Dünya Kalp Günü | Kalp Hastalıklarından korunmanın yolladı
 

 Bu 7 noktaya dikkat ederseniz, kalp sağlığınız mükemmel olabilir” diyen İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Süha Çetin, kalp hastalıklarından korunabilmek için önemli bilgiler verdi.

1. Sigara ve diğer tütün ürünlerinin kullanılmaması gerekli

Tütünün içerisindeki kimyevi maddeler kalbe ve kalbi besleyen damarlara ciddi zarar verebilir. Tütün tüketimi kandaki oksijen miktarını azaltır. Bu nedenle tansiyon ve kalp hızı yükselir. Neticede kandaki bu az oksijen miktarını kompanze edebilmek için kalbimiz daha fazla çalışmak zorunda kalır.

Şu da bilinmelidir ki tütün tüketimini bıraktıktan sonra, tütünün vücuda verdiği zararın yarısının geçebilmesi için en az iki yıla ihtiyaç vardır.

2. Kalbiniz için harekete geçin

Düzenli ve günlük fiziksel aktivite kalp damar hastalıklarını önler. Fiziksel aktivite sayesinde kilonuzu kontrol altında tutabilirsiniz. Aynı zamanda bu bağlamda kalp sağlığı için zararlı olan yüksek tansiyon ve kolesterol değerlerini ve aynı zamanda diyabeti önleyebilirsiniz. Bu bağlamda günde yarım saat yürüyüş öneriyorum.

3. Sağlıklı bir beslenme tarzı kaçınılmaz

Beslenme alışkanlıklarınızı değiştirerek yüksek tansiyon veya kolesterol değerlerini düşürüp, tip 2 diyabet riskini azaltabilirsiniz. Önerim bol sebze ve kısıtlı miktarda meyve tüketmek, protein ağırlıklı (et, süt, yoğurt, yumurta, peynir vs.) beslenmek ve un mamullerini, şekeri ve şekerli yiyecek ve içecekleri minimuma indirmek, haricen tuzu ve alkolü çok kısıtlı tüketmek gerekli.

4. Normal bir kilo sahibi olmak her yaş için önem taşıyor

Özellikle bel çevresinin geniş olması kalp hastalıkları açısından bizi tehlikeye sokuyor. Yukarda bahsettiğim diyet tarzını ve fiziksel aktivite önerisini sürekli bir biçimde uygularsanız, fazla kilolar ve ‘göbek’ kendiliğinden kaybolur.

5. Uyku kalitesi şimdiye kadar bilinmeyen bir unsurdu

Erişkinlerin gece en az yedi saat uyumaları kalp sağlığı açısından önem taşıyor. Uykuya dalmakta zorluk çekiyorsanız, yatmadan önce sınırlı magnezyum takviye preparatları, melisa çayı ve yoğurt tüketmenizi öneriyorum. Uyku apnesinin, yani uykuda soluğun durmasının tedavisi şart.

6. Stresle başa çıkmak hiçte zor değil

Bu manada çok yemek yiyerek, alkol veya sigara içerek başarılı olmayız. Tam tersine sağlığımıza daha fazla zarar veririz. Stresle başa çıkabilmek için önce iyi bir iş organizasyonu, sonra fiziksel aktivite, meditasyon veya yoga öneriyorum.

7. Düzenli sağlık kontrollerinizi aksatmayın

Özellikle erişkin yaşlarda tansiyon holter bağlatarak yüksek tansiyon teşhisini kolaylıkla koymak mümkün. Yine erişkinlerde iki yılda bir kolesterol profiline kan tahlili ile bakmak çok basit. Diyabet, kalp damar hastalıkları açısından önde gelen risk faktörlerinden biri. Özellikle aile öyküsünde diyabet mevcutsa veya fazla kilonuz varsa yine kan tahlillerinde açlık kan şekerine baktırmanız veya hemoglobinA1c değerini ölçtürmeniz gerekebilir.

Bahsedilen bu yedi unsuru hayatınızın bir parçası yaparsanız, daha sağlıklı ve rahat yaşayabilirsiniz. Unutmayın ki kalp ve damar hastalıklarının %90’ı sizin yaşam tarzınız ile alakalıdır.

Dünya kalp gününüzü kutlar sağlıklar dilerim. 

Son Güncelleme: 27.09.2021 08:47
Anahtar Kelimeler:
Kalpı Hastalıkları29 Eylül Dünya Kalp Günü
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