5 Arındırıcı Detoks Tarifi

5 Arındırıcı Detoks Tarifi kış aylarının yaklaşması ile birlikte kilo vermek ve daha sağlıklı bir yaşam stili oluşturmak isteyenlerce araştırılan bir konudur.

Kilo verme probleminin günümüzde pek çok kişinin ortak bir sorunu haline geldiğini bilmekteyiz. Kişiler kilo problemini çözmek adına ise çeşitli etkenlerden faydalanmaktadır. Bu etkenlerin başında ise kullanılan detokslar gelmektedir. Tercih edilen bu detoksların aynı zamanda vücuttaki toksinleri de arındırdığı bilinmektedir. Hal böyle olunca pek çok kişi detokslar üzerinde araştırma gerçekleştirmektedir. Sizlerde vücudunuzu toksinlerden arındırmak ve kilo vermek adına Detoks üzerinde araştırma yapıyorsanız, yazımızdan detaylara ulaşabilirsiniz. Sizlere 5 Arındırıcı Detoks Tarifi ve detayları hakkında bilgi vermeye çalışacağız.

H2 5 Arındırıcı Detoks Tarifi

5 Arındırıcı Detoks Tarifi doğal meyve ve sebzeler ile oluşturulan ve genellikle birçok kişinin tercih etmiş olduğu tavsiyeler üzerinde sizlere sunulmuştur. Detoksları tercih ederken oldukça dikkatli davranmalı ve sağlığınıza zarar veremeyecek şekilde hareket etmelisiniz. Ayrıca bu tariflerin insan metabolizması açısından farklı etkilere sebebiyet verdiğinize dile getirebiliriz. Peki, arındırıcı ve kilo vermenize yardımcı detokslar nelerdir? Gelin, hep birlikte bakalım.

1- Yağ Yakıcı Detoks

Yağ yakıcı detoks genellikle kilo vermek isteyenlerce tercih edilen bir detoks türüdür. Yağ yakıcı detoks tarifi için edinmeniz gereken malzemelere kolay bir şekilde ulaşabileceğinizi ekleyelim. Bu malzemeler; 1 Lt su, 2 salatalık, yarım limon ve yarım portakallardır. Bu malzemeleri temin ettikten sonra geniş bir kap içerisine salatalık, limon ve portakalı doğrayın. Suyu içerisine boşaltın daha sonra üzerine nane ekleyerek biraz demlenmesini bekleyin. Demini aldıktan sonra günlük olarak bu detoksu tüketebilirsiniz. Yağ yakıcı detoksun aynı zamanda açlık hissini bastırdığı ve metabolizmayı hızlı bir şekilde çalıştırarak kilo vermek isteyenlere fayda sağladığını söyleyebiliriz.

2-Toksin Karşıtı Detoks

Toksin karşıtı detoksu salatalık, karpuz ve limon ile birlikte hazırlayabilirsiniz. Karpuz, salatalık ve limonunu dilimleyin, dilimledikten sonra hepsini blenderdan geçirin. Daha sonra hazırlamış olduğunu bu karışımı bir kap içerisine alarak suyunuzu ekleyin. Üzerine nane ekleyip karıştırdıktan sonra demlenmesini bekleyin. Demlenme işlemi bittikten sonra bu harika detoksun tadına bakabilirsiniz. Bu detoks tavsiyesinin antioksidan anlamında oldukça zengin olduğunu söyleyebiliriz. Günümüzde pek çok kişinin tercihinde olan bu detoksun yorumlarına baktığımızda da pek çok kişi tarafından tercih edildiğini ve beğenildiğini ekleyelim.

3-Yeşil Detoks

Arındırıcı etkisi ile birlikte yeşil detoksun son dönemlerde oldukça çok tercih edildiğini söyleyebiliriz. Yapılan yorumlar ve tavsiyeler ile birlikte pek çok kişi bu detoks üzerinde durmaktadır. Ispanak, elma, limon suyu, salatalık ve ananas karışımından oluşan bu detoksun verilen tavsiye tarifi ise şu şekildedir; 8 yaprak ıspanak, 1 tane yeşil elma, 1 tane salatalık ve 1 dilim ananas blenderdan geçirilir. Daha sonra üzerinde yarım limon suyu ve zencefil eklenerek tekrar karıştırılır. Sonrasında dinlenmeye bırakılıp üzerine nane yaprakları ilave edilerek içilebilir. Kullanılan bu yeşil detoksun sindirim sistemini rahatlatarak kabızlık sorununu çözdüğü söylenmektedir. Bunun yanı sıra tokluk hissi vererek kilo vermede de oldukça çok tavsiye edildiğini görebilmekteyiz.

H3 4- Arındırıcı Detoks

Zararlı toksinlerin vücuttan atılmasını sağlayan arındırıcı detoksun sağlık açısından da oldukça faydalı olduğu söylenmektedir. Vücuttaki sıvı birikimini de engelleyen bu detoksu sizlerde tercih listenize ekleyebilirsiniz. 1 Lt soğuksu, karpuz, salatalık, limon ve nane ile birlikte bu detoksu hazırlayabilirsiniz. Salatalık ve karpuzu dilimleyin, üzerine bir adet limonu sıkın ve blenderdan geçirin. Bu işlemi tamamladıktan sonra geniş bir kap içerisinde alarak üzerine 1 Litre su ekleyin ve karıştırın. Biraz demlenmesini bekledikten sonra üzerine nane ekleyerek bu detoksu deneyebilirsiniz. Arındırıcı detoks kullanımının safra üretimini desteklediği, sindirim sistemini düzenlediği ve mide rahatsızlıklarına iyi geldiği söylenmektedir.

H3 5- Açlığı Giderici Detoks

Kilo sorunu olan birçok kişinin bu sorunu gidermek amacıyla çeşitli detokslardan faydalanmak istediğini bilmekteyiz. Bu konuda oldukça çok tercih edilen detoksların arasında çilek ve limon ile yapılan detoks gelmektedir. Bu detoks için kullanacağınız malzemeler şunlardır; 1 Lt su, nane yaprağı, çilek, yarım limon ve kaşık ucu tarçın.

Çilekleri blenderdan geçirdikten sonra içerisine dilimlenmiş yarım limonu ve 1 Litre suyu ekleyin. Üzerine kaşık ucu kadar tarçın ve nane yapraklarını serpiştirdikten sonra demlenmesini bekleyin. Demlenme işlemi bittiğinde tüketmeye başlayabilirsiniz. Bu karışımın sindirim sisteminizi iyi bir şekilde çalıştırmış olduğunu ve kabızlığa iyi geldiğini söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra açlık hissinizi bastırarak sizlerin daha çabuk ve kolay bir şekilde kilo vermeniz açısından da yardımcı olacaktır.

5 Arındırıcı Detoks Tarifi

5 Arındırıcı Detoks Tarifi ile ilgili olarak sizlere yukarıda ön planları başlıklar halinde açıklamaya çalıştık. Yazımızın başında belirtmiş olduğumuz üzere bu tarifleri uygularken oldukça dikkatli olmalısınız. Tavsiye niteliğinde sunmuş olduğumuz bu önerileri doktorunuza başvurarak denemenizi öneririz. Ayrıca bu tariflerin pek çok kişi üzerinde de farklı etkilere sahip olduğunu söyleyebiliriz. Çeşitli kişilerde belirli rahatsızlıklara yol açan bu detoks tariflerini kullanmadan önce muhakkak uzman bir doktora muayene olmanızı öneririz. Bu hem sizlerin daha sağlıklı bir şekilde toksinlerden arınmanızı hem de daha sağlıklı ve hızlı bir şekilde kilo vermenizi sağlayacaktır. Sizlerde bu detokslarla ilgili düşüncelerinizi yorum kısmından bizlere iletebilirsiniz.

