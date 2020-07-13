50 Dakika Temizlik 10 Dakika Mola

Çamaşır, ütü, yemek ve ev temizliği gibi günlük yapılması gereken rutinlerle ilgili uzmanlar kişileri sakatlanmalara karşı uyarıyor.Ev işlerini yaparken bilmeden yapılan ters hareketlerin kas iskelet sisteminde telafisi zor sorunlara yol açabileceğini vurgulayan Romatem Uzman Fizyoterapisti Birgül Elmas Bodur, “Basit ama etkili tüyolarla sakatlanmalardan uzak durmak mümkün. Örneğin ev işleri sırasında mutlaka dinlenme molası verin.Her 50 dakikalık çalışma sonrasında 10 dakika dinlenin” ifadelerini kullandı.

Ev temizliği çok detay gerektiren yorucu bir iş kolu olarak karşımıza çıkıyor. Yapacağımız yanlış hareket ise farkında olmadan sağlığımızı tehlikeye atıyor. Kişiler bu tehlikelere karşı bilinçli olmaları gerekiyor. Aksi takdirde ise diz, bel, boyun, omuz gibi bölgelerde ortaya çıkabilecek problemler ile karşılaşabiliriz.

Çok Fazla Öne Eğilmeyin

Temizlik yaptığınız yerin yüksekliği omurga sağlığı için büyük önem taşıdığını belirten Romatem Uzman Fizyoterapisti Birgül Elmas Bodur,“Çalışılan yerin alçak olması kambur pozisyonda durmanıza sebep olurken aşırı yüksek olması da kol bölgemizde zorlanmaya neden olabilir. Kambur olmadan çalışabildiğiniz yükseklik sizin için en doğrusudur. Vücuttan 30 cm uzaklıkta sıklıkla yapılan işler, ağrılara sebep olduğu için belinizi çok fazla öne eğmemeniz gerekiyor. Tezgah ve masada çalışırken, gövdenizin çok uzakta kalmamasına dikkat edin. Lavaboda yıkama işleri yapılırken bir ayağımız biraz daha önde olmalıdır. Belirli aralıklarla değiştirilmelidir. Tutulmalara karşı ise uzun süreli ayakta ya da oturarak çalışmamaya dikkat edin” dedi.

En Çok Yaralanma Ani Dönmeler Sonucu Ortaya Çıkıyor

Bodur sözlerini şöyle sürdürdü: “Vücudumuzu en çok yaralanmalara açık hale getiren ani dönme hareketleridir. Ütü yapılırken, istemsiz olarak gövde sık sık dönme hareketi yapar. Çalıştığınız yöne doğru bir adım atın ya da ayaklarınızın yere tam temasını sağlayan döner bir taburede oturarak ütü yapın. Perde asarken olduğu gibi ellerin başın üzerinde, dirseklerin omuzların üzerinde olduğu işler yaralanmalara yol açar. Bunu önlemek için merdiven gibi yükseltiler kullanın. Çamaşırlarınızı ise belinize yüklenmeden, hafifçe öne doğru eğilerek asın. Yer silmeyi dizlerinizin üzerinde yapmayın. Uzun saplı bir temizlik malzemesi kullanın. Dizlerinizin üzerinde durmanızı gerektirecek bir iş yapacaksanız, dizlik kullanın ya da dizin altına minder gibi yumuşak bir dayanak koyun.Elektrikli süpürgesinin sapının yeterince uzun olmasına dikkat edin. “