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7 Adımda Selülitlerden kurtulmanın yolları

Kadınların kurtulamadığı cilt problemlerinin başında selülit geliyor.

7 Adımda Selülitlerden kurtulmanın yolları

Kadınların kurtulamadığı cilt problemlerinin başında selülit geliyor.

09 Aralık 2019 Pazartesi 13:19
7 Adımda Selülitlerden kurtulmanın yolları

7 Adımda Selülitlerden kurtulmanın yolları

   Kadınların kurtulamadığı cilt problemlerinin başında selülit geliyor. Selüliti ortadan kaldırmak için ise birkaç basit yöntem var. Diyetisyen Melda Demiröz, 7 adımda selülitten kurtulmanın mümkün olduğunu söyledi.Günlük hayatta kadınların en büyük cilt sorunlarının başında selülit geliyor. Özellikle yaz aylarında kadınları çok rahatsız eden selülitler için önlem almak şart. Sağlıklı besinler ve hareketli bir yaşamla bu sorunun önüne geçilebiliyor.Diyetisyen Melda Demiröz, 7 sağlıklı yöntemle problemin aşılabileceğine dikkat çekti.

1)  Şeker!

   Şeker ve şeker içeren gıdaların sağlık açısından zararlı olduğunu kaydeden Diyetisyen Melda Demiröz, selülit gibi sorunlardan uzak durmak isteyen kadınların, mücadeleye şekerden uzak durarak başlayabileceğini vurguladı. Demiröz, "Esmeri, beyazı, balı, pekmezi hiç fark etmez. Fazlası bacaklardaki yağ miktarını artırıp, dolaşımı azaltarak selülite neden oluyor. Şeker grubunda en kötüsü ise kola, gazoz, meyve suyu, şuruplu içecekler gibi sıvı şekerliler veya krema kıvamlı sürülebilir çikolatalar.Selülitlerden arınmak için bir an önce şeker ve şeker içeren yiyeceklerin detoksuna girilmeli ve bunlar sıfıra veya minimuma indirilmeli. Meyve tüketimi önemli ama o da 2-3 porsiyonu geçmemeli." ifadelerini kullandı.

2) Beyaz un ve beyaz pirinç.

   Beyaz ekmek, poğaça, pasta gibi beyaz unlu yiyeceklerden uzak durulmasını belirten Demiröz şöyle konuştu:"Selülite baş etmek mümkün. Özellikle kadınlarımız beyaz pirinci olabildiğince azaltmalı ve yerine sağlıklı karbonhidratları koymalı. Tam çavdar, tam buğday gibi tam tahıllı ekmekler, yulaf, bulgur, karabuğday, kinoa, kurubaklagiller gibi. Beyaz şeker ve unlu mamüllrden uzak durulmalı"

3) Kızartmalar ve aşırı yağlı yiyecekler 

"Sebzeleri ve etleri kızartılmış olarak değil; ızgara, fırında veya haşlama olarak tercih etmek gerekiyor. Aşırı yağlı soslardan mümkün oldukça uzak durulmalı. Yağ ihtiyacını çiğ badem, fıstık, ceviz gibi sağlıklı yağlarla giderir. Bunlara önem verilmeli."

4) Alkol

   "Bir nokta daha var. O da alkol. Bu da yine sıfıra veya minimuma indirmek gereken düşmanlarımızdan. Kendimizi haftada bir kez 2 kadeh şarapla sınırlarsak selülite karşı etkili bir mücadele verebiliriz"

5) Egzersiz şart! 

"Selülitin en çok görüldüğü bölgelerden olan üst bacak ve kalça bölgesini sıkılaştıracak egzersizlere yönelmek gerekiyor. Pilates - yoga gibi sıkılaştırıcı egzersizler ile tempolu yürüyüş - yüzme gibi kardiyo egzersizleri kombinleyip, düzenli olarak devam edildiğinde inanılmaz sonuçlar alınacaktır"

6) Kafeinin gücüne inan!

"Kahve selülite sebep olmuyor Kahvelerin içindeki krema, şeker, şuruplar ve kahve beyazlatıcılar selülite neden oluyor. Türk kahvesi ile sade veya az sütlü filtre kahveden zarar gelmez."Türk kahvesinin telvesini boşa harcamayınTürk kahvesinin telvesini de boşa harcamayın. Haftada 1 - 2 kez selülit peelingini bununla yapabilirsiniz. Piyasadaki sıkılaştırıcı ve selülit kremlerinin içinde kafein kullanılıyor."

7) Dolaşımı artırın

   Selülitin aslında bir dolaşım problemi olduğuna dikkat çeken Diyetisyen Demiröz," Yağ oranının artması ile, o bölgedeki kan dolaşımı hızı ve kalitesi bozuluyor. Bunu düzeltmek için düzenli olarak kese, kuru fırça, peeling ve selülit masajlarından destek alınmalı. Deniz yosunu maskeleri veya duş jeli yerine gerçek yosun sabunu kullanmak yerinde olacaktır. Yine düzenli kullanımında hızlanmış dolaşım, harika sonuçlar elde edilmesine katkı sunacaktır." şeklinde konuştu.

Son Güncelleme: 09.12.2019 13:45
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