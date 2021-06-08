

7 Yıl Bekleme! Kolunu Kaldır, Kontrolünü Yaptır!

Araştırmaya dayalı global biyofarma şirketi AbbVie, HS hastalığı ve tanısındaki gecikmeye dikkat çekmek amacıyla bilinçlendirme kampanyası gerçekleştirdi.



İstanbul, Haziran 2021 – Araştırmaya dayalı global biyofarma şirketi AbbVie, hidradenitis suppurativa (HS) hastalığına dikkat çekmek amacıyla 7-12 Haziran Hidradenitis Suppurativa Farkındalık Haftası kapsamında dijital farkındalık kampanyası gerçekleştirdi. Toplumda köpek memesi hastalığı olarak da bilinen HS hastalığının tanısının ortalama 7 yıl gecikebilmesinden ve bu zaman zarfında hastaların vücutlarındaki ağrılı, iltihaplı sivilce ve çıban benzeri nodüller sebebiyle giderek düşen yaşam kalitelerinden yola çıkarak bir farkındalık videosu hazırlandı. Videoda HS hastalığı ve tanısındaki gecikmeye dikkat çekmek amacıyla “Hadi Sen de 7 Yıl Bekleme! Kolunu Kaldır, Kontrolünü Yaptır!” mesajı veriliyor. Kampanya filminde, yaptığı uğraş gereği kolunu kaldıran ve ardından köpek memesi hastalığıyla ilgili bilinçlendirme yapan bir voleybolcu, yer kontrolörü ve öğrenci üzerinden verilen mesajlarla hastalığın kontrolünün önemi vurgulanıyor.

Toplumda her 100 kişiden birinde görülen HS, sıklıkla koltuk altlarında ve kasıklarda olmak üzere ağrılı, iltihaplı sivilcelerle ortaya çıkan kronik bir deri hastalığıdır. Hastalar çekindikleri için doktora gitmiyorlar ya da dermatoloji dışındaki branşlara başvurabiliyorlar; bu nedenle HS tanısı ortalama 7 yıl gecikebiliyor.

AbbVie Türkiye Kurumsal İletişim ve Hasta İlişkileri Direktörü Figen Şamdancı projeye ilişkin açıklamasında, “Hastaların hayatında fark yaratmak için hasta ve hasta yakınlarının bilgilenmesini sağlayan farkındalık çalışmalarına her zaman öncelik veriyoruz. Hayata geçirdiğimiz bu dijital farkındalık kampanyası ile amacımız toplumu bilinçlendirmek” dedi. Şamdancı ayrıca, hastaların hidradenitis suppurativa ile ilgili daha fazla bilgiyi www.hidradenit.com internet sitesinde bulabileceklerine dikkat çekti.