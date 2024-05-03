8 maddede mezoterapinin yararları

Kozmetik sektörüne karşı duyulan ilginin giderek artması, bu alandaki uygulamalar ve tedavileri son hızla çeşitlendirmeye devam ediyor diyen Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Merve Genç, “Kozmetik dermatolojideki gelişmelerden biri de mezoterapi yöntemi. Mezoterapi, tedaviden daha yüksek verim almak için ilaç veya benzeri formülasyonların ince iğneler yardımıyla direkt sorunlu bölgeye veya normalden daha yakınına ulaştıran ve cerrahi olmayan bir uygulamadır. Cilt problemlerinin giderilmesi, cildi gençleştirme, selülit tedavisi, saç dökülmesi veya vücut şekillendirme gibi farklı alanlarda bu yöntemden faydalanılır. Örneğin deri altına enjekte edilen vitamin veya bitki özleri gibi maddelerle cilt hücreleri uyarılır, daha sağlıklı ve canlı bir görünüm çok hızlı bir şekilde elde edilebilir” açıklamasında bulundu.

Mezoterapinin ilk olarak damar sorunlarının tedavisi için kullanıldığını ancak zamanla kozmetik amaçlarla tercihinin daha çok yaygınlaştığını belirten Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Merve Genç, “Mezoterapinin hızlı etki gösteren bir işlem olması ve bilinirliğinin artmasıyla birlikte bu işlem pek çok kurum ve kuruluş tarafından uygulanıyor. Ancak uygun olmayan ortamlarda veya uzman olmayan kişiler tarafından yapılan uygulamalar; bulantı, kusma, ağrı, ödem ve kaşıntı gibi yan etkilere yol açabilir. Hatta enfeksiyon, hiperpigmentasyon veya deri altı nodülleri gibi çok ciddi sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Bu yüzden mezoterapinin güvenilir ve alanında uzman kurumlarda yaptırılması gerekir” ifadelerini kullandı.

Tütün kullanımı yöntemin başarısını düşürüyor

Mezoterapi işlemine karar verilmeden önce hastanın cilt yapısının ve şikayetlerinin detaylıca incelendiğini hatırlatan Dr. Merve Genç, “Hasta oluşabilecek yan etkiler konusunda bilgilendirilir. İşlemin yapılacağı bölge ve uygulama yöntemine bağlı olarak lokal anestezi tercih edilebilir. Mezo-gun adı verilen özel cihazlar kullanılarak farklı teknikler yardımıyla mikroenjeksiyon gerçekleştirilir. İstenen sonuç ve mevcut şikayetlere bağlı olarak vitamin, hyaluronik asit, antioksidan gibi aktif içerikler tek başına veya karışım şeklinde uygulanır. Deri katmanının derinlerine ulaşan reaktifler yüksek düzeyde etki sağlar. Bu yöntemle cerrahi uygulama olmadan bağ dokusunun uyarılması, yağ dokusunda değişiklikler yapılması, kan ve lenf dolaşımının artırılması mümkün olur. Sık tütün ürünü kullanımı ve yeterli güneş korumasının sağlanamaması gibi durumlar mezoterapi tedavisinin etkisini azaltabilir. Bu nedenle bu gibi davranışlardan kaçmak önemlidir” dedi.

Emziren anneler için uygun bir yöntem değil

Mezoterapinin oldukça etkili bir tedavi yöntemi olduğunu ancak herkesin kullanımına uygun olmadığının altını çizen Dr. Merve Genç, “Diyabet hastaları, herpes yaraları da dahil olmak üzere açık yaraları bulunanlar, skleroderma ve deri kalınlaşması sorunu yaşayanlar, cilt kanseriyle mücadele edenler, deri üzerinde aktif enfeksiyon sorunu bulunanlar, otoimmün veya bağışıklık sistemini baskılayan herhangi bir hastalığa sahip olanlar, epilepsi veya herhangi bir nörolojik hastalığı bulunanlar, hemofili ve kan pıhtılaşma sorunları yaşayanlar, kalp ilaçları kullananlar ek olarak hamile ve emziren anneler için uygulanabilir bir yöntem değildir” uyarısında bulundu.

Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Merve Genç, mezoterapinin kullanıldığı alanları ve faydalarını 8 maddede sıralıyor: