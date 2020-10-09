Abdi İbrahim Otsuka'dan damgalamaya karşı 'Öyle Söyleme!' çağrısı

ÖYLE SÖYLEME!” hareketi, ruhsal hastalıklar yaşayan bireyler ve yakınlarının yaşadığı en büyük sorunlardan biri olan damgalamaya (stigma) karşı dilde değişim çağrısı yapıyor. Toplumun tüm kesimlerini, ruhsal hastalıklarla ilgili sözcükleri aşağılama ya da hakaret olarak kullanmaktan vazgeçmeye davet ediyor.

Abdi İbrahim Otsuka ile Şizofreni Dernekleri Federasyonu'nun beş yıldır sürdürdüğü “Görmezden Gelmeyelim” çatısı altında başlatılan “ÖYLE SÖYLEME!” hareketine Bipolar Yaşam Derneği, Türk Nöropsikiyatri Derneği ile Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği de destek veriyor.

Kuruluşundan bu yana yenilikçi ürünleriyle olduğu kadar, ses getiren sosyal sorumluluk projeleriyle de sağlık alanında başarılı işlere imza atan Abdi İbrahim Otsuka, 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü’nde “ÖYLE SÖYLEME!” diyerek, toplumun tüm kesimlerini, günlük dilde kullanılan ve damgalama içeren hatalı söylemler konusunda farkındalığa davet ediyor.

Ruhsal hastalıklar yaşayan bireyler ve yakınlarının yaşadığı en büyük sorunlardan biri olan damgalamaya (stigma) karşı dilde değişim çağrısı yapan Abdi İbrahim Otsuka’nın “ÖYLE SÖYLEME!” hareketine, Şizofreni Dernekleri Federasyonu, Bipolar Yaşam Derneği, Türk Nöropsikiyatri Derneği ile Türkiye Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Derneği de destek veriyor.

Başta şizofreni olmak üzere ruhsal hastalıklar yaşayan bireyler ve yakınlarının hayata katılımını desteklemek üzere, Abdi İbrahim Otsuka ve Şizofreni Dernekleri Federasyonu’nun işbirliğiyle geçen beş yılda önemli sosyal sorumluk çalışmaları gerçekleştiren Görmezden Gelmeyelim projesi, bu yıl 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü’nde başlatılan “ÖYLE SÖYLEME!” hareketiyle bir platforma dönüşüyor.

Abdi İbrahim Otsuka olarak her yıl 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı gününde toplumdaki anlayış ve farkındalıkları hedefleyen etkinlikler yaptıklarını vurgulayan Abdi İbrahim Otsuka Şirket Yöneticisi Elif Elkin, fiziksel mesafelerin arttığı ama bir o kadar da etkileşime olan ihtiyacın fark edildiği bu dönemde, iletişimde damgalama içeren söylemlere dikkat çekmek istediklerini belirtti. Elkin, “Sosyal sorumluluk projelerimizin ana hedefi, ruh sağlığı konusunda toplumsal farkındalık yaratarak hasta ve hasta yakınlarına destek olmak. Geçen yıl yaptığımız ve ESOMAR Vakfı’nın büyük ödülünü kazanan araştırmamız sonucunda, hasta ve hasta yakınlarının karşılaştığı

damgalamanın büyük bir toplumsal sorun olduğunu gördük. Bu durumu düzeltmek için herkese görev düşüyor. Değişimin dilde başladığından yola çıkarak ÖYLE SÖYLEME! hareketimizle öncelikle kendi düşünce ve sözlerimizde başlayacak bir davranış değişikliğine çağrı yapıyoruz. Arkadaşlarımızı, ailelerimizi ve iş çevremizdeki herkesi, günlük dilde ruhsal hastalıklara atıfta bulunan damgalayıcı söylemlerden uzak durmaya, bu tip söylemlerin farkında olmaya davet ediyoruz. Özellikle hasta ve hasta yakınlarının yaşadıkları zorluklar konusunda empati yaparak ve günlük dildeki hatalı kalıplara karşı daha dikkatli olarak hareketimize katılmalarını rica ediyoruz” dedi.

“Ruhsal hastalıklarla ilgili sözcükleri aşağılama ya da hakaret olarak kullanmaktan vazgeçelim”

Görmezden Gelmeyelim Platformu’nun kuruluşunda da yer alan Şizofreni Dernekleri Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Haldun Soygür ise şunları söyledi: “Ruhsal rahatsızlıklar üzerindeki damgalama, dışlama ve ayrımcılıkla ilgili sorunlar, seçtiğimiz sözcüklerden ve davranışlarımızdan kaynaklanıyor. İletişim ailede başlıyor, sözcükleri tercih etmeyi, sözcüklere anlam yüklemeyi ve nasıl kullandığımızı önce aile ortamında öğreniyoruz. Okul ve eğitim sürecimiz tamamlandıktan sonra kitaplardan, yayınlardan ve televizyonlardan, radyolardan, internetten, sözel, görsel ve görsel olmayan basından etkileniyoruz. Birbirimizle kurduğumuz ilişkilerde ve diyaloglarımızda ruhsal hastalıklarla ilgili sözcükleri aşağılama ya da hakaret olarak kullanmaktan vazgeçelim. Tanıdıklarımız, çevremiz, topluma mal olmuş kişiler bu nitelemeleri kullandığında mutlaka birey olarak sorumluluk alalım ve öyle söyleme diyelim.”

Harekete destek veren diğer dernek başkanları ise ruhsal bozukluk tanısı alan bireylerin ve yakınlarının, damgalama sonucunda hayatlarında var olan sorunlara yenilerinin eklendiğini ifade ettiler. Topluma açık ortamlarda kullanılan sözcüklere dikkat edilmesinin önemli bir sorumluluk olduğunu belirten dernek temsilcilerinin ortaklaşa verdikleri ÖYLE SÖYLEME! mesajları ise şöyleHastalık konusunda hiç bilgisi olmayan kişilerin, damgalamaya yönelik söylemleri hasta ve hasta yakınlarının durumunu hafife almak anlamına geliyor ve basit gibi görünen sözler çok rencide edici oluyor.”

Türk Nöropsikiyatri Derneği Başkanı Doç. Dr. Betül Yalçıner: “Damgalama, çoğunluğun kendinden farklı ve azınlıkta olanlara karşı kullandığı bir tanımlama yöntemi. Bir kişi damgalamaya maruz kaldığında, yalnızlık hissiyle birlikte kendisine biçilen rolü devam ettirmeye başlıyor. Bu, tedaviye ulaşma ve kabul etme konusunda büyük zorluklara yol açıyor.”

Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Eyüp Sabri Ercan: “Otizm, bireylerin farklı bir beyin yapısı ile doğmaları nedeniyle karşılaşılan kronik bir durum. Yüzde 1.5 sıklıkla görülen bu hastalık çok yakınımızdaki bir kişide çıkabilir. Bizler için normal olan iletişim onlar için büyük bir çaba gerektirir. Toplumda otistik kelimesinin kullanılması bir tarafa, bu nitelemenin hakaret ya da eleştiri olarak kullanılması bu özel bireyler ve aileleri için büyük bir yaraya dönüşüyor.”

ÖYLE SÖYLEME! mesajlarının tamamına bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz. www.gormezdengelmeyelim.com

ABDİ İBRAHİM OTSUKA Hakkında

Abdi İbrahim Otsuka, nöropsikiyatri alanında güçlü Ar-Ge’si ile dikkat çeken Otsuka ile 108 yıllık geçmişiyle Türkiye adına büyük yatırımlara imza atan Türk ilaç sektörünün lideri Abdi İbrahim’in güçlerini birleşmesiyle hayata geçti. Abdi İbrahim ile Otsuka’nın 2003 yılında başlayan güçlü ticari ilişkileri, 2012 yılında yeni bir boyut kazandı; yüzde 50 ortaklık yapısıyla, Türkiye ilaç sektöründe Japon ortaklığı ile kurulan ilk ve tek firma olan Abdi İbrahim Otsuka kuruldu. Abdi İbrahim Otsuka’nın odağında; şizofreni, bipolar bozukluk, majör depresyon ve otizm gibi tedavi alanlarının yanı sıra hiponatremi, polikistik böbrek hastalığı, kemik iliği transplantasyonu, periferik arter hastalığı gibi alanlar bulunuyor. Otsuka'nın yenilikçi ürünlerini Abdi İbrahim'in Türkiye'deki tesislerinde üreten Abdi İbrahim Otsuka, aynı zamanda Cezayir, Tunus ve Singapur'a ihracat yaparak Türk ekonomisine ve endüstriye katkı sağlamayı amaçlıyor.



Görmezden Gelmeyelim

Abdi İbrahim Otsuka, toplumsal sorumluluk noktasında hayata geçirdiği son derece etkili, fark yaratan projeler ve araştırmalarla çok cesur adımlar atıyor. “Toplumsal damgalama” ile mücadele alanını sahiplenerek “Görmezden Gelmeyelim” ifadesini mottosu haline getirdi. Ayrıca Otizmli çocukların topluma entegre olmasına katkı sağlamak amacıyla hasta ve hasta yakınlarına, internet ve sosyal medya üzerinden, konusunda yetkin pek çok uzman hekim ile hazırlanan, güncel, pratik ve doğru bilgiye ulaşım imkanı veren OtizmAilem projesini hayata geçirdi ve bu çalışmayla onbinlerce kişiye ulaştı. Abdi İbrahim Otsuka, “İyileştirmeye Gönüllüyüz” mottosuyla hayata geçirdiği tüm gönüllülük ve sosyal sorumluluk projelerini de “Adımız İyilik Olsun” çatısı altında sürdürüyor.

Görmezden Gelmeyelim-Tarih Öncesinden Günümüze Şizofreni Serüveni

Abdi İbrahim Otsuka, şizofreni konusunda toplumun farkındalık ve bilgi düzeyini artırma hedefinden yola çıkarak 2014 yılında Görmezden Gelmeyelim projesini hayata geçirdi. İlk olarak, 2014 yılı Dünya Ruh Sağlığı Günü’nde “Şizofreni ile Yaşam” temasından hareketle hayata geçirilen Görmezden Gelmeyelim projesi kapsamında vücut boyama sanatçısı Trina Merry’i Türkiye’de ağırladı. Trina Merry, vücutlarını boyadığı modelleri İstanbul silueti içine gizleyerek, görmezden gelinen gerçeklere dikkat çekti. 2015 yılında ise ‘Görmezden Gelmeyelim - Tarih Öncesinden Günümüze Şizofreni Serüveni’ sergisiyle bir kez daha şizofreni hastalarının görmezden gelinmesine dikkat çekti.

Serginin içeriği Doç.Dr. Haldun Soygür ve Dr. Şahap Erkoç’la birlikte 16 ay süren yoğun bir çalışmayla hazırlandı. Serginin küratörlüğünü ise Tazefikir Ajans Başkanı Çağlar Gözüaçık yaptı. Bilinen birçok sergiden farklı olarak deneyim kabinleri, üç boyutlu görselleri, gerçek canlandırmaları ile izleyenlerin son derece etkilendiği bir sergi ortaya çıktı. İlk günden itibaren büyük ilgi gören bu sergi, İstanbul, Ankara, İzmir ve Kocaeli’ye taşındı; 4 yılda 2 milyondan fazla insana ulaştı.

Türkiye Şizofreni Algısı, Bilgi Düzeyi ve Şizofreniye Bağlı Damgalama ve Ayrımcılık Araştırması

Abdi İbrahim Otsuka, Şizofreni Dernekleri Federasyonu ile bir araya gelerek alanında Türkiye’de bir ilk olan Türkiye Şizofreni Algısı, Bilgi Düzeyi ve Şizofreniye Bağlı Damgalama ve Ayrımcılık araştırmasını hazırladı. Doç. Dr. Haldun Soygür, Prof. Dr. Köksal Alptekin, Prof. Dr. Alp Üçok ve Prof. Dr. Mustafa Yıldız’ın destek verdiği, XSight araştırma şirketi tarafından hazırlanan "Türkiye Şizofreni Algısı, Bilgi Düzeyi ve Şizofreniye Bağlı Damgalama ve Ayrımcılık” araştırmasında şizofreninin toplumumuzda nasıl algılandığı, şizofreni hakkında ne düzeyde bilgi sahibi olunduğu ile şizofreniye bağlı damgalama ve ayrımcılık düzeyi ve ilişkili etkenler araştırıldı.