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Acıbadem İnternational Hollanda’da ilk 10 arasına girdi

Acıbadem International Medical Center, Hollanda’da yapılan “En İyi Sağlık Kuruluşları” oylamasında en güçlü rakiplerini geride bırakarak ilk 10 arasına yerleşti.

25 Aralık 2019 Çarşamba 11:28
Acıbadem İnternational Hollanda’da ilk 10 arasına girdi

Acıbadem İnternational Hollanda’daki 417 klinik arasında 7. oldu!


Acıbadem Sağlık Grubu’nun, 2017 Mayıs ayında Amsterdam’da hizmete sunduğu Acıbadem International Medical Center, Hollanda’da yapılan “En İyi Sağlık Kuruluşları” oylamasında en güçlü rakiplerini geride bırakarak ilk 10 arasına yerleşti.

Geniş hizmet yelpazesi, multidisipliner yaklaşımı ve hasta memnuniyetini en üst seviyede tutan Acıbadem International Medical Center, Bağımsız Hollanda Hasta Federasyonu’na bağlı sağlık kurumları ve hekim değerlendirme sitesi olan www.zorgkaartNederland.nl tarafından düzenlenen oylamada 417 klinik arasında 7. sırada yer aldı.

2017 yılının Mayıs ayında, Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da 3 bin 500 metrekare kapalı alana kurulan Acıbadem International Medical Center, artan hasta talebi üzerine 2019 yılında 6 bin 900 metrekareye çıkarıldı. 28 yatak kapasitesine sahip olan merkezde; 24 poliklinik, 4 ameliyathane bulunuyor. Aynı zamanda ileri teknoloji görüntüleme cihazlarının bulunduğu merkez, Hollanda sağlık sisteminde uzun süren randevu alma sürecini kısaltarak hızlı randevu verme özelliğiyle de Hollandalıların dikkatini çekiyor.

Hollanda Sağlık Bakanlığı’na afiliye, Bağımsız Hollanda Hasta Federasyonu’na bağlı ve kendi alanında tek olan www.zorgkaartNederland.nl sitesinde, hastalar, Hollanda’daki tüm sağlık kuruluşlarını oylarıyla değerlendiriyorlar. Site, her yıl yapılan bu oylama sonrasında ilk 10 kurumun yer aldığı sıralamayı açıklıyor. Aylık ziyaretçi sayısı 1.5 milyon kişiyi bulan www.zorgkaartNederland.nl yılda 750 bin yorum alıyor.

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