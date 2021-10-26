Açlık Hissi Neden Olur?
Yeme, içme duygusu neden kaynaklanır? Neden acıkırız? Diyetisyen Aysima Duygu Aksoy konu hakkında bilgiler verdi.
Fizyolojik ihtiyaçlarımızdan birisi olan yemek, günün belirli saatlerin mutlaka karşılanmak mecburiyetindedir. Yetişkin bir insanın günde 3 öğün (sabah – öğle – akşam) tükettiği gıdalar, başta metabolizmamızın normal işleyişini sağlama amacı taşıdığı gibi, aynı zamanda psikolojik olarak da açlık hissi duymamızı engellemektedir. Beynimizin açlık hissi uyandırmasındaki en önemli etken, vücudumuzda bulunan hormon seviyesinin yükselmesi olarak belirtilmekle birlikte, anlık olarak değişebilen psikolojik göstergeler de bu hissi yaratabilmektedir.
Neden Acıkırız?
Açlık Hissi Nasıl Bastırılır?
Yapılan araştırmalar ışığında midedeki açlık hissini gidermenin en bilinen yolu taze meyve ve sebze tüketmektir. Taze meyve ve sebzeler, içerdikleri vitamin, mineral, su ve glikoz sayesinde kanda düşen şeker oranını dengeledikleri gibi, aynı zamanda açlık hissine neden olan ghrelin hormonunun da salgılanma miktarını en aza indirecektir. Aynı zamanda lif oranıyla sindirimi düzenlerken açlık hissiyatını geçici süre ile azaltacaktır.
Tam tahıllı atıştırmalıklar da, aniden başlayan açlık hissini bastırmaya yarayan önemli besinler arasında yer almaktadır. Özellikle rafine edilmemiş ve lifleri alınmamış tahıllardan oluşan ekmek, az şekerli ya da tuzsuz kurabiye tarzındaki atıştırmalıklarla açlık hissinizi sağlık bir şekilde giderebilirsiniz.
Bu iki besin grubunun haricinde su içmek de midenizdeki açlık hissini gidermektedir. Uzmanlara göre açlık hissi ile karşılaştığınızda 2 bardak su içmeli; 5-10 dakika ara verdikten sonra şayet açlığınız geçmediyse bir şeyler yenmelidir.