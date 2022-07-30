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Ağrılar kabusunuz olmasın

Beyin Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Op.Dr.Mustafa Örnek konu hakkında önemli bilgiler verdi.

30 Temmuz 2022 Cumartesi 11:15
Ağrılar kabusunuz olmasın

Ağrılar kabusunuz olmasın


Ağrı aslında bir uyarı sistemidir.Ağrılar 3 tiptir.Bunlar;Somatik, viseral ve nöropatik.Her üç tipte de ağrı akut ya da kronik olabilir.Akut ağrı kısa süren ve genellikle kolayca tarif edilebilen ve gözlemlenebilen ağrıdır.Kronik ağrı ise 3 aydan fazla süren ağrıdır.Bu ağrı tipleri aynı anda ya da tek başlarına ayrıca farklı zamanlarda hissedilebilir. 

Ağrı nedeniyle beyin cerrahisi Polikliniği'ne başvuran hastaların büyük bir bölümünü bel ve boyun fıtıkları ,bel ve boyun eklemlerinin kireçlenmesine bağlı faset eklem ağrıları ve sakroiliak eklem patolojileri oluşturmaktadır.

Muayene ve tetkikler sonrasında ameliyat gerektirmeyen bel ve boyun fıtıklarında ve faset eklem dediğimiz üst ve alt omurları birbirine bağlayan eklemlerdeki kalınlaşma ve kireçlenmelere bağlı ağrılarda radyofrekans tedavisi günümüzde güvenle kullanılmaktadır.

Yaklaşık 50 yıla yakın ağrı tedavisinde kullanılan radyofrekans yöntemi,ısı etkisiyle sinir blogu yaparak etkisini gösteriyor. Uzun zamandır ağrı tedavisinde kullanılan bu yöntemin iki türü mevcut. Geleneksel radyofrekans yönteminde dokulara sürekli akim verilerek 60-80 derece gibi sıcaklıklarda ısı etkisiyle sinir dejenerasyonu yapılıyordu. Bizim kullandığımız aralıklı (pulsed) yöntemde ise daha düşük ısı aralıklı olarak verilerek sinir ve çevre dokularda tahribat oluşmadan ağrı tedavisi hedeflenmektedir. Günümüzde artık kabul görmüş olan yöntemde kullanmakta olduğumuz  aralıklı radyofrekans yöntemidir.

Radyofrekans yönteminin açık ameliyat 'a göre çeşitli üstünlükleri bulunmaktadır. Radyofrekans uygulanan hastalar ortalama bir kaç saat içinde günlük yaşantılarına geri dönebilmektedir. Ayrıca kanama, enfeksiyon, sinir hasarı gibi komplikasyonlar bu yöntemde yok denecek kadar azdır.
 

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