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AHEF web sitesine 2 günde 180 bin başvuru

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu’nun (AHEF) Covid-19’a özel hazırladığı bilgilendirme web sitesindeki ankete 2 günde 180 bin başvuru oldu.

07 Nisan 2020 Salı 11:46
AHEF web sitesine 2 günde 180 bin başvuru

AHEF web sitesine 2 günde 180 bin başvuru


AHEF, Dünya’da küresel bir salgın haline gelen ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen Covid-19 virüsünün yayılımını azaltmayı hedefleyen ve bireylerin alarm belirtilerini inceleyerek şikâyetleri durumunda nasıl bir yol izleyeceklerine yönelik tavsiyeler içeren bir web sitesini hayata geçirdi. Web site içerisinde yer alan semptomlara göre risk hesaplaması yapan ankete 2 günde 180 bin başvuru oldu.


www.ahefcoronavirus.com web sitesinde yaş grupları ve kronik hastalıklar üzerinden riskli grupların virüsü bulaştırmadan önce yapmaları gereken adımları öneren, olası vakaların diğer bireyleri enfekte etmeden teması minimuma indirerek küresel salgını azaltmaya yönelik katkı sunuluyor.

Bir rehber niteliğindeki www.ahefcoronavirus.com ve Corona virüs bilgilendirme sitesidir. AHEF Yönetim Kurulu’ndan yapılan açıklamada, “Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu olarak, ülkemizin Covid -19 salgın dönemini en az kayıpla atlatmasına katkı sunmak, izolasyona dikkat çekmek, bireylerin olası semptomlarını, risk durumlarını kontrol edebildiği, şüpheli vaka gruplarına göre kişilere yönlendirmeler yapmaya, rehberlik etmeye fayda sağlayacak bir siteyi halkımız için hayata geçirdik. Ancak bizim dahi şaşırdığımız bir durum oldu ve site içerisinde yer alan risk hesaplama anketine 2 günde 180 bin başvuru olduğunu gördük. Bu da gösteriyor ki insanlarımız Covid-19 ile ilgili hala bilgiye aç ve yönlendirilmeye muhtaç. Endişe ve kaygı içerisindeler. Biz de bu durumları aşmaları için onları en iyi şekilde desteklemeye çalışacağız. Faydalı ve yol gösterici olmasını ümit ediyoruz. ”
 

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Anahtar Kelimeler:
AHEF
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