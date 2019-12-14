Aile hekimleri aileleri uyardı, mutlaka aşı yaptırın

Aile Hekimi Dr. Özlem Sezen Samoa'da yaşanan kızamık salgınını hatırlatarak "Büyük okyanus güneyinde, Güneşi en son gören bir ada ülke olan Samoa'da yaşanan kızamık salgını haberlerini hepimiz duymuşuzdur. 2.831 kilometrekarelik 200 bin nüfuslu ülkede 4000 kızamık vakası ve 5 yaş altında (şimdilik) 60 ölü olduğuna dair haberlere dikkat çekmek isterim" dedi.

Sezen bunu bir örnekle anlattı; "Aslında Samoa adası ormanlar içinde, bol meyve ve sebze yetiştirilen, balıkçılık yapılan ve sanayisi çok az olan bir ülke. Hidro enerji kullanıyor. Milli gelirin yüzde 10'u tarım, yüzde 25'i endüstriyel ürünler ve yüzde 64'ü hizmet sektöründe. Temiz hava, bol sebze meyve, az sanayi ve fabrika tam da olması gereken gibi... Sağlıklı bir yaşam için olması gerekenlerin hepsi var. Ancak kaçırdığımız önemli bir nokta da var. Aşılama ! UNICEF verilerine göre Samoa'da 2013 de yüzde 70 olan aşılama oranları geçen süreçte yüzde 30 altına düştü ve salgın baş gösterdi. Ülke yöneticileri yeterince önemsemedikleri aşılamanın farkına vardılar. Başbakan aşılama hedeflerinin yüzde 90 üstü olduğunu ve bunu başaracaklarına söz verdi."

Dünya genelinde aşılama önemi anlatılırken, pek çok ülkede çocukluk çağı aşılamaları zorunlu hale gelirken, bazı gelişmiş ülkelerde aşısız çocukların okullara alınmama kararı veriliyor. Bunu nedenle durup bir kere daha düşünmek gerekiyor.

Aşı kişisel bir hak mıdır? Aşılanmamak kişi hak ve özgürlüğü müdür? Aşı hem kişi, hem toplum sağlığı için bu kadar önemli iken ve bu kadar kanıt varken aşı yaptırmama kararı ne kadar gerçek ve bilimsel verilere dayanmaktadır? Aşı kararsızlığını güçlendirecek yorumlar yapanlar aldıkları sorumluluğun farkında mıdır? Popüler olmak kaç çocuğun canından kıymetlidir?

Aşı kendi başarısının başarısızlığını yaşıyor. Aşılamalar ve yüksek aşılanma oranları sayesinde kızamık gibi bulaşıcı hastalıklar ve ne kadar ölümcül olabilecekleri unutuldu. Yeni salgınlar baş gösterdiğinde bunun hesabını kim verecek?

Özlem Sezen Aile Hekimleri olarak her gebeye aşılanmaları hakkında büyük bir titizlikle bilgilendirme yaptıklarını vurguladı. "Her bebeğin doğumdan itibaren aşılanmasının önemini anlatıyoruz. Yaşa, eşlik eden sağlık durumuna uygun aşılamaları ve bilgilendirmeleri yapıyoruz. Aile sağlığı elemanlarımız ile birlikte en önemli koruyucu hekimlik uygulaması olan aşılama ile ilgili üzerimize düşen görevi öz veri ile yapıyoruz.

Sağlık Bakanlığından da kişilere bu konuda sorumluluk verilmesi ve gerekli yaptırımlar için girişimlerde bulunmasını talep ediyoruz. Medya ve basında bu konuda yapılan haber ve yayınlarda gerekli hassasiyetin gösterilmesini istiyoruz. Halkımıza da sesleniyoruz "Bebek ve çocuklarınızı mutlaka aşılatın."

Aşı ve genel sağlık durumu ile ilgili en doğru bilgileri almak, yaşa, sağlık durumuna uygun aşıları olmak için mutlaka Aile Hekiminize danışılması gerekiyor.