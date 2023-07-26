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Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları da iş bırakıyor

21 Sivil Toplum Kuruluşu (STK) bir araya geldi. 1 -2 Ağustos tarihlerinde sağlık hizmeti sunulmayacak,

26 Temmuz 2023 Çarşamba 08:57
Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları da iş bırakıyor

Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları da iş bırakıyor



Türkiye'de koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinde bel kemiği olan aile hekimliği, sağlık sağlayıcıların çözülemeyen sorunların nedeniyle çıkmaza girdi.


Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir; “14 Temmuz’da resmî gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren torba yasa kanun değişikliği maddeleri ortaya koydu ki, sağlık hizmeti sürdürülebilir olmaktan çıkartılıyor. Bu duruma gelinmemesi adına yapıcı çözüm önerilerimizi kamuoyunda ve ilgili mercilerde dile getirmemiz, maalesef karşılık bulmadı. Bu nedenle 21 paydaş sivil toplum kuruluşunun bir araya geldiği Sosyal Hizmet, Birlik ve Mücadele Platformu (SABİM) ile çözümsüzlüğün önüne geçmek ve büyük emeklerle inşa edilen aile hekimliği sistemini korumak adına; 1-2 Ağustos tarihlerinde sağlık hizmetlerine ara veriyor, çözüm sağlanması adına mücadelemizi çağrıdan öteye geçiriyoruz” dedi.

Sağlık ile ilgili tüm olağanüstü durumlarda, şiddet de dahil olmak üzere daima ön saflarda yer alan aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının, özellikle son 10 yılda hem sorunlarının hem de iş yüklerinin giderek arttığını vurgulayan AHESEN Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir, “artan enflasyon, mantıksız tavan ve teşvik ücretleri, can güvenliği sorunu, memur maaş zammının yüzde 17,5’ta kalması, yapılacak ek ödemelerin kök maaşa yansıtılmayacak olması gibi açık olan ve disiplin yönünden memur gibi değerlendirilirken iş güvencesinin yok edilebileceği gibi net olmayan alt metin detayları ile çözüm beklenen sorunlar çözümsüzlüğe ulaştı. Vatandaşına kamuda hizmet veren hekimler, ebeler, hemşireler bir nevi ceza ile karşı karşıya bırakılarak aile sağlığı merkezleri tercih edilme anlamında cazibesini yitirdi” dedi.

Aile sağlığı merkezlerinin bu şartlar ile hekimsiz, ebesiz ve hemşiresiz kalmaması adına uyarıda bulunan Dr. Kandemir “İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlerimizde dahi boş kalan aile sağlığı merkezleri var. Sistemin sonu getiriliyor ve bu durum da en çok dar gelirli vatandaşlarımızı olumsuz etkileyecek. Bu sebeple daha etkin bir çağrı için, sesimizi duyurmak adına ve emeklerin karşılık bulduğu, sistemin yaşadığı bir yapı için mücadeleden vazgeçmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

SABİM PLATFORMUNDA HANGİ STK'LAR YER ALIYOR?

 AHESEN, AHEF, ASEF, BDS, GENEL SAĞLIK İŞ, SES, TABİPSEN, HEKİMSEN, HEKİM BİRLİĞİ SENDİKASI, HEP-SEN, HÜRRİYETÇİ SAĞLIKSEN, ANADOLU SAĞLIKSEN, BİRLİK SAĞLIKSEN, YENİLİKÇİ SAĞLIKSEN, BAĞIMSIZ SAĞLIKSEN, SAĞLIK LİYAKATSEN, SAĞLIK HAK-SEN, SAĞLIK ÇALIŞANLARI SEN, SAĞLIKÇI BİRLİĞİ SENDİKASI, TÜM SAĞLIKSEN ve SAHİM olmak üzere 21 STK yer alıyor.
 

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