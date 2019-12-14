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AK Partili bakanlık prezervatif dağıttı, CHP'li belediye suçlandı

Sağlık Bakanlığı ile Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin başta AIDS ve diğer ölümcül bulaşıcı hastalıkların önlenmesi için etkinlik düzenledi, tartışmalar alevlendi.

14 Aralık 2019 Cumartesi 21:17
AK Partili bakanlık prezervatif dağıttı, CHP'li belediye suçlandı


AK Partili bakanlık prezervatif dağıttı, CHP'li belediye suçlandı
 

Dünya AIDS Günü dolayısıyla Mersin'de düzenlenen ve uluslararası kuruluşlar ile Mersin Üniversitesi'nin desteklediği etkinlikte dağıtılan prezervatif yüzünden CHP'li belediye hedef tahtasına oturtuldu. CHP'li belediyenin prezervatif dağıtmasına tepki gösteren AK Partili meclis üyelerine cevap veren CHP'li Belediye Başkanı Vahap Seçer "Dağıtımı Sağlık Bakanlığı ile birlikte yaptık, bir dahaki sefere Sağlık Bakanlığı kendisi dağıtır.  Sağlık Bakanlığı gelir standı kendi kurar. Arkadaşlarımız söylenecek sözleri o zaman söyler. Bizi de kurtarın bu işten. Cahil insanlar bize her şeyi söylüyor. Ama siz meclis üyesisiniz, araştırın da gelin" diyerek tepki gösterdi.   


Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV), Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ve Mersin Üniversitesi tarafından Gönüllü Danışmanlık ve Test Merkezleri (GDTM) için 'İşbirliğini Geliştirme ve Danışmanlık Desteği Çalıştayı' düzenlendi.


ÇALIŞTAYDA PREZERVATİF DAĞITILDI

Dünya AIDS Günü dolayısıyla üniversitede düzenlenen çalıştaya, alanında uzman isimler konuşmacı olarak katıldı. AIDS ve HIV ile mücadele yöntemlerinin masaya yatırıldığı çalıştayda, ayrıca prezervatif dağıtıldı.

"ÖRF VE ADETİMİZE UYGUN MUDUR?"

Edinilen bilgilere göre Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen Meclis Toplantısı'nda ise üniversitede, prezervatif dağıtımı eleştirildi. AK Partili Meclis Üyesi Mehmet Emin Kurt, "Sağlık Daire Başkanlığımız sağ olsun gitti, Mersin Üniversitesi'nin içinde prezervatif dağıttı. Bu bizim toplumumuzun örf ve adetlerine uygun mudur?" diye sordu. Belediye Başkanı Vahap Seçer de, Sağlık Bakanlığı ile yaptıkları projenin ardından prezervatifleri dağıttıklarını söyledi.

"BAKANLIK VE BELEDİYE BİRLİKTE YÜRÜTTÜ"

Bunun üzerine Sağlık Daire Başkanı Dr. Hülya Atila, proje hakkında meclis üyelerine bilgi verdi. Projeyi, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ile Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin birlikte yürüttüğünü belirten Atila, şunları söyledi: "HIV, AIDS alanında Mersin Üniversitesi, Birleşmiş Milletler ve özellikle de Sağlık Bakanlığı bizimle işbirliği protokolü yaptı. Burada kullanılan tüm materyaller belediye dışında bize hibe olarak geldi."

"BİR DAHAKİNE BAKANLIK KENDİSİ DAĞITIR"

Dr. Hülya Atila'nın bilgilendirmesinin ardından bir kez daha söz alan Başkan Seçer, "Bundan sonra protokol yapmayız. Sağlık Bakanlığı gelir standı kendi kurar. Arkadaşlarımız söylenecek sözleri o zaman söyler. Bizi de kurtarın bu işten. Cahil insanlar bize her şeyi söylüyor. Ama siz meclis üyesisiniz, araştırın da gelin" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı'nda, prezervatif tartışması yaşandı. AK Partili Meclis Üyesi Mehmet Emin Kurt, belediyenin prezervatif dağıtmasını eleştirdi. CHP'li Belediye Başkanı Vahap Seçer ise, Sağlık Bakanlığı ile yürüttükleri proje kapsamında dağıtım yaptıklarını söyledi. Tartışma kameraya da yansıdı

Anahtar Kelimeler:
Dünya AIDS Günü
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